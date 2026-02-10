児童発達支援・放課後等デイサービス向け保護者連絡システム「コノベル」が「メディカルジャパン大阪」に初出展

VISH株式会社

VISH株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：田淵 浩之）は、2026年3月10日（火）から12日（木）までインテックス大阪で開催される、医療・介護・薬局・ヘルスケア分野の日本最大級の総合展示会「メディカルジャパン大阪」に出展いたします。

現在、児童発達支援や放課後等デイサービスの現場では、紙作業が色濃く残っており、アナログな連絡手段や煩雑な書類作成による職員の負担軽減、および保護者との情報共有が喫緊の課題となっています。本展示会において、当社はこれらの課題を解決する保護者連絡システム「コノベル」を展示します。 現場のデジタル化を通じて、支援の質の向上と「ゆとり」の創出を支援する、療育業界のDXの在り方を提案します。

■イベント概要

■出展内容

- 展示会名：メディカルジャパン大阪（第12回 [大阪] 医療・介護・薬局 Week）- 開催期間：2026年3月10日（火）～12日（木）- 会場：インテックス大阪- 主催：RX Japan株式会社- ブース小間番号：11-12- 公式サイト：https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp.html

VISH株式会社のブースでは、児童発達支援・放課後等デイサービス向け保護者連絡システム「コノベル」の全機能を体験いただけます。

児童発達支援・放課後等デイサービス向け保護者連絡システム「コノベル」について

- 実際のデモ画面を展示PCおよびタブレットの操作感を実際にお試しいただけます。- 療育現場でのシステム運用イメージのご紹介アプリでの欠席連絡の受付から、システム上での日々の支援記録や実績記録票の作成まで、1日の業務フローに沿った活用の流れを専任スタッフが実際の活用例を交えながら紹介します。- 事業所へのシステム導入のご相談会専任スタッフが、施設それぞれの運用や悩みに合わせた「コノベル」のご活用方法をご提案します。

「コノベル」は児童発達支援・放課後等デイサービスに特化した、保護者連絡のデジタル化を支援するICTシステムです。

「お便りのデジタル配信」や、「日々の利用予定の申請」、「欠席連絡」、「連絡帳（サービス提供記録）」など、毎日の保護者との連絡を支える幅広い機能を備えており、療育現場における保護者と事業所の日々のコミュニケーションをより豊かにします。

保護者は専用のスマートフォンアプリを通じて日々の利用予定や施設での子どもの様子を簡単に確認でき、忙しい毎日の負担軽減につながります。

コノベル 公式サイト：https://conobell.com/

「コノベル」3つの特長

- パソコンが苦手な職員さんでも使いやすい「コノベル」はパソコンが苦手な方でも、画面を見れば直感的に操作できるわかりやすいデザインが特長です。『デジタルに不慣れな職員が多くて、紙に書くより時間がかかりそう……』そんな現場の皆さんの声をもとに、日々画面のアップデートを続けています。わからないことがあれば、専任のサポートスタッフが電話やチャットで操作のご案内をすることも可能です。- 療育を支えたいから、基本機能は無償提供「コノベル」は、“発達に障がいを抱えた”というだけで保護者が公平なサービスを受けられない現状や、施設間でのデジタル格差を無くすために、基本機能を無償でご提供しています。アプリ一つで保護者と職員がすぐそばで繋がることができる社会の実現を目指します。- 児発・放デイに特化。安心安全の専用システムコノベルは、児童発達支援・放課後等デイサービスのために作られた専用システムです。児発・放デイ特有の制度や業務に合わせて設計されているため、現場の流れに沿った、無理のない運用が可能です。“専門性”と“簡単で使いやすい操作感”が「コノベル」の強みです。



デジタル化を通じて、事務作業に費やしていた時間を子どもたちと向き合う「療育の時間」へ転換し、スタッフの精神的なゆとりと支援の質の向上に寄与します。

2023年4月にリリースをした「コノベル」は、2026年2月1日時点で1,000施設以上（解約・閉園除く）の障がい児療育施設の業務負担軽減を実現しております。今後も「コノベル」を通じて、障がいの有無に関わらず誰一人取り残さないサービスの提供を目指してまいります。

■第18回キッズデザイン賞「奨励賞/キッズデザイン協議会会長賞」を受賞！

2024年9月18日(水)、当社が開発・提供をする児童発達支援・放課後等デイサービス向け保護者連絡システム「コノベル」が、第18回キッズデザイン賞 【奨励賞 キッズデザイン協議会会長賞】を受賞しました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000042253.html