好評につき第四弾！「さつまいも博」とローソンのタイアップ商品、今回は千葉の人気店とのコラボ商品です♪

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）主催の「さつまいも博」の常連店「焼き芋スイーツ ほっこり」監修のスイーツが、関東甲信越地区（埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県）のローソン店舗（約4,600店：2025年12月末時点「ナチュラルローソン」、「ローソンストア100」を除く）にて、2026年2月17日（火）に発売されますので、お知らせいたします。




今回発売するのは、「さつまいも博」常連の人気店・焼き芋スイーツ ほっこり芋が監修した、お芋が主役のバスク風チーズケーキ！


今回監修を担当したのは、さつまいも博の常連店「焼き芋スイーツ ほっこり芋」です。冬のさつまいも博2025、夏のさつまいも博2025の2回連続で来場者人気投票「おみやげ部門」第1位を獲得した「バスクチーズケーキ」が人気のお店です。さつまいも博で圧倒的な支持を集めたほっこり芋のバスクチーズケーキが、より多くの方に楽しんでいただけるコンビニスイーツとして登場。



＜商品情報＞


■焼き芋スイーツ ほっこり芋監修


おいものバスク風チーズケーキ


2026年2月17日(火)発売


（税込322円）






千葉県にある焼き芋専門店「焼き芋スイーツ ほっこり芋」が監修した、


紅天使を使用した濃厚なスイートポテト生地が楽しめる、


おいもが主役のバスク風チーズケーキです 。


焼き方にこだわり、香ばしい表面の焼き目がアクセントになっています 。




「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！


登場する300品以上の全メニューも公開しています！


冬のさつまいも博公式ホームページ


https://imohaku.com/2026winter/





一般入場券・先行入場券も好評販売中！


詳細は公式ホームページをご確認ください！



▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ


https://imohaku.com/2026winter/#ticket



【冬のさつまいも博2026 開催概要】


名 称：「冬のさつまいも博2026」


開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00　※最終日は17:30まで


会場：幕張メッセ　ホール3


会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分



■主催・運営：さつまいも博実行委員会　■特別協力：千葉県


■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構



公式HP : https://imohaku.com/2026winter/


公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/


公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku


公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka



