好評につき第四弾！「さつまいも博」とローソンのタイアップ商品、今回は千葉の人気店とのコラボ商品です♪
さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）主催の「さつまいも博」の常連店「焼き芋スイーツ ほっこり」監修のスイーツが、関東甲信越地区（埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県）のローソン店舗（約4,600店：2025年12月末時点「ナチュラルローソン」、「ローソンストア100」を除く）にて、2026年2月17日（火）に発売されますので、お知らせいたします。
今回発売するのは、「さつまいも博」常連の人気店・焼き芋スイーツ ほっこり芋が監修した、お芋が主役のバスク風チーズケーキ！
今回監修を担当したのは、さつまいも博の常連店「焼き芋スイーツ ほっこり芋」です。冬のさつまいも博2025、夏のさつまいも博2025の2回連続で来場者人気投票「おみやげ部門」第1位を獲得した「バスクチーズケーキ」が人気のお店です。さつまいも博で圧倒的な支持を集めたほっこり芋のバスクチーズケーキが、より多くの方に楽しんでいただけるコンビニスイーツとして登場。
＜商品情報＞
■焼き芋スイーツ ほっこり芋監修
おいものバスク風チーズケーキ
2026年2月17日(火)発売
（税込322円）
千葉県にある焼き芋専門店「焼き芋スイーツ ほっこり芋」が監修した、
紅天使を使用した濃厚なスイートポテト生地が楽しめる、
おいもが主役のバスク風チーズケーキです 。
焼き方にこだわり、香ばしい表面の焼き目がアクセントになっています 。
「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！
登場する300品以上の全メニューも公開しています！
冬のさつまいも博公式ホームページ
https://imohaku.com/2026winter/
【全国やきいもグランプリ 出店店舗】
&potato(R)
OIMOcafe
sweet＆healthy SAZANKA
THE IMOMITSU
おいもや 農家の台所(東京都羽村市)
大牟田・由布院はにぽて
尾張芋屋 芋吉
倉敷芋屋 蜜の月
小江戸川越 芋福堂
五島商店 佐藤の芋屋
千葉芋屋 芝山農園
超蜜やきいもpukupuku
壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店)
壺焼き芋 なべちゃん
日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo
ふるさと工房
蜜芋処～えんむすび～
焼き芋スイーツ ほっこり芋
（順不同）
-グランプリ殿堂入り店舗-
神戸芋屋 志のもと（全国やきいもグランプリ 投票対象外）
【さつまいもスイーツ・フード 出店店舗】
BUTTER CREPE LAB.
N4.5
芋ばっかりの専門店IMOBAKKA
うなぎいもストア
おいも日和
薩摩芋・干し芋生産 照沼
日曜市のいも天
パイ専門店 pie,guruguru
干しの屋ポップアップストア
らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ
浪漫焼き芋 芋の巣
Meg's Kitchen（店舗都合により出店キャンセルとなりました）
（順不同）
一般入場券・先行入場券も好評販売中！
詳細は公式ホームページをご確認ください！
▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ
https://imohaku.com/2026winter/#ticket
【冬のさつまいも博2026 開催概要】
名 称：「冬のさつまいも博2026」
開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで
会場：幕張メッセ ホール3
会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分
■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県
■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
公式HP : https://imohaku.com/2026winter/
公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/
公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku
公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka
▼写真のダウンロードはこちらから
https://drive.google.com/drive/folders/1zJ7NsbE9ZGKBLb5nWXkfewWd4rIspq-A?usp=drive_link
【お問い合わせ】
さつまいも博実行委員会 広報事務局
（株式会社頼人 内）
住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル
MAIL：press@imohaku.com
TEL：03-6161-9424