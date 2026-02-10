好評につき第四弾！「さつまいも博」とローソンのタイアップ商品、今回は千葉の人気店とのコラボ商品です♪

株式会社頼人

さつまいも博実行委員会（代表：石原健司、東京都新宿区西新宿7-7-26）主催の「さつまいも博」の常連店「焼き芋スイーツ ほっこり」監修のスイーツが、関東甲信越地区（埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県）のローソン店舗（約4,600店：2025年12月末時点「ナチュラルローソン」、「ローソンストア100」を除く）にて、2026年2月17日（火）に発売されますので、お知らせいたします。





今回発売するのは、「さつまいも博」常連の人気店・焼き芋スイーツ ほっこり芋が監修した、お芋が主役のバスク風チーズケーキ！

今回監修を担当したのは、さつまいも博の常連店「焼き芋スイーツ ほっこり芋」です。冬のさつまいも博2025、夏のさつまいも博2025の2回連続で来場者人気投票「おみやげ部門」第1位を獲得した「バスクチーズケーキ」が人気のお店です。さつまいも博で圧倒的な支持を集めたほっこり芋のバスクチーズケーキが、より多くの方に楽しんでいただけるコンビニスイーツとして登場。

＜商品情報＞

■焼き芋スイーツ ほっこり芋監修

おいものバスク風チーズケーキ

2026年2月17日(火)発売

（税込322円）

千葉県にある焼き芋専門店「焼き芋スイーツ ほっこり芋」が監修した、

紅天使を使用した濃厚なスイートポテト生地が楽しめる、

おいもが主役のバスク風チーズケーキです 。

焼き方にこだわり、香ばしい表面の焼き目がアクセントになっています 。

「冬のさつまいも博2026」ホームページ公開中！

登場する300品以上の全メニューも公開しています！

冬のさつまいも博公式ホームページ

https://imohaku.com/2026winter/

【全国やきいもグランプリ 出店店舗】

&potato(R)

OIMOcafe

sweet＆healthy SAZANKA

THE IMOMITSU

おいもや 農家の台所(東京都羽村市)

大牟田・由布院はにぽて

尾張芋屋 芋吉

倉敷芋屋 蜜の月

小江戸川越 芋福堂

五島商店 佐藤の芋屋

千葉芋屋 芝山農園

超蜜やきいもpukupuku

壺やきいも道場（向島芋笑×ダルマヤ商店)

壺焼き芋 なべちゃん

日比焼き芋 HIBIYAKIIMO Tokyo

ふるさと工房

蜜芋処～えんむすび～

焼き芋スイーツ ほっこり芋

（順不同）

-グランプリ殿堂入り店舗-

神戸芋屋 志のもと（全国やきいもグランプリ 投票対象外）

【さつまいもスイーツ・フード 出店店舗】

BUTTER CREPE LAB.

N4.5

芋ばっかりの専門店IMOBAKKA

うなぎいもストア

おいも日和

薩摩芋・干し芋生産 照沼

日曜市のいも天

パイ専門店 pie,guruguru

干しの屋ポップアップストア

らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ

浪漫焼き芋 芋の巣

Meg's Kitchen（店舗都合により出店キャンセルとなりました）

（順不同）

一般入場券・先行入場券も好評販売中！

詳細は公式ホームページをご確認ください！

▼冬のさつまいも博2026公式ホームページ

https://imohaku.com/2026winter/#ticket

【冬のさつまいも博2026 開催概要】

名 称：「冬のさつまいも博2026」

開催日時：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）10:00～18:00 ※最終日は17:30まで

会場：幕張メッセ ホール3

会場アクセス：最寄り駅・JR京葉線「海浜幕張駅」 より徒歩約5分

■主催・運営：さつまいも博実行委員会 ■特別協力：千葉県

■後援：農林水産省／茨城県／徳島県／熊本県／宮崎県／鹿児島県／千葉市／香取市／行方市／鹿屋市／国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

公式HP : https://imohaku.com/2026winter/

公式Instagram : https://www.instagram.com/satsumaimohaku/

公式X : https://twitter.com/satsumaimohaku

公式LINE：https://lin.ee/PEu0aka

▼写真のダウンロードはこちらから

https://drive.google.com/drive/folders/1zJ7NsbE9ZGKBLb5nWXkfewWd4rIspq-A?usp=drive_link

【お問い合わせ】

さつまいも博実行委員会 広報事務局

（株式会社頼人 内）

住所：東京都新宿区西新宿7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル

MAIL：press@imohaku.com

TEL：03-6161-9424