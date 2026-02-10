スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京 一足早く桜シーズンを開幕　目黒川で一番ちいさな“ミニチュアお花見展”を 2月18日（水）より初開催！桜の新作ビバレッジも同日発売

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者 CEO：森井 久恵）は、スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京（以下、ロースタリー 東京）にて、2026年2月18日（水）より桜シーズンをスタートします。本シーズンのテーマは、「Serendipity in SAKURA ― あなたのSAKURAに出会う春 ―」。

まだ寒さの残る時期に、ひと足早く桜の情景に触れながら、これから訪れる春に思いを馳せていただく時間をお届けします。桜の開花を待つ目黒川の風景や、ロースタリー 東京の情景から着想した「目黒川で一番ちいさなお花見展」を初開催し、館内には繊細な桜のミニチュアアートが並びます。あわせて、春を予感させる桜の新作ビバレッジも登場。満開の桜を想像しながら、ロースタリー 東京ならではの感性とクラフトが織りなす、偶然の出会いに満ちたひとときをお楽しみください。

■咲き誇る桜が、これから訪れる春をそっと予感させる。全4作品の桜のミニチュアアートが集う「目黒川で一番ちいさなお花見展」を初開催

今年のロースタリー 東京の桜シーズンは、まだ寒さの残る時期に、一足早く桜の情景に触れながら、これから訪れる春に思いを馳せていただく時間をお届けします。桜の開花を待つ目黒川の風景や、春を迎える館内の情景から着想を得た、繊細な桜のミニチュアアートが館内に並びます。全4作品からなる「目黒川で一番ちいさなお花見展」は、春の訪れを告げる前に、桜を先取りして楽しめる小さな風景。やわらかな光が差し込む店内で、ひと足早い桜の情景を眺めながら、本当の春を待つ、心弾むひとときをお過ごしください。また、桜のミニチュアアートは、ただ眺めるだけでなく、桜をモチーフにした新作ビバレッジとともに楽しむ作品も登場します。香りや味わい、空間が響き合う、ロースタリー 東京ならではのインタラクティブな体験を通して、見る、飲むだけにとどまらない、五感で春を想像するひとときをお届けします。

※しろくまパン作品

【作品詳細】- Hanabira工房 作館内の人気スポットを“めくって楽しむ”フォトブック風ミニチュアアート。ステンドグラス調の小窓から景色を覗き、手前のビューレッジで自由に撮影ができる参加型アート作品です。桜のビバレッジを添えて撮影すると、春の訪れをひと足早く感じられ、高揚感が広がります。- 諸星昭弘 作ロースタリー 東京の“コーヒーのワンダーランド”という世界観から着想し、コーヒー工場の風景をミニチュアアートとして表現。一杯のコーヒーが届くまでの工程を、ミニチュア列車など細部まで作り込まれた造形で描き、物語をたどるように鑑賞できます。- monde作春の夕暮れに佇む目黒川の情景を切り取ったかのようなミニチュアアート。ロースタリー 東京と目黒川沿いの桜を、これまでにない視点で切り取った一場面が、訪れる人の中に静かに春への期待感を呼び起こします。- しろくまパン 作ロースタリー 東京の春の訪れを感じさせる商品を、ひとつの風景としてまとめたミニチュアアート。象徴するグッズや、プリンチ(R)の商品が並ぶ様子は、精緻に再現し、背景には目黒川の桜を思わせる影を配することで、空間全体で春の気配を味わえる仕立てとしています。

【展示名】

目黒川で一番ちいさなお花見展

【開催日程】

2026年2月18日（水）より開催

【展示時間】

店舗の営業時間にあわせて実施。各フロアでお楽しみいただけます。

【プレオープン】

2月17日（火）にプレオープンを実施し、ひと足早く展示をご覧いただけます。

■春を味わう、桜香る4つ 新作ビバレッジが登場

中目黒の春の象徴である桜の風景と、ロースタリー 東京が培ってきたクラフトマンシップを重ね合わせた、このシーズンならではの４つの商品が新たに登場します。バレルエイジド コーヒーに桜の香りを重ねた特別なコールドブリューから、夕暮れの桜を思わせるティービバレッジ、和の趣を添えたほうじ茶ラテ、そして桜色の輝きを映したカクテルまで。

春の移ろいを五感で楽しめる多彩なラインアップが、訪れる人の心にやわらかな季節の気配を届けます。

（参考）開花時期のロースタリー 東京

商品名／価格 ※表示価格は税込の総額表示となります。

● 1階 メインバー

『さくら バレルエイジド コールド ブリュー』

＜店内ご利用の場合＞ \1,300 ＜お持ち帰りの場合＞ \1,276

中目黒の桜から着想を得て、ウイスキー樽（バレル）で熟成させた（エイジド）コーヒー豆をベースに、桜の香りを重ねた春のビバレッジです。桜のやさしい香りに樽熟成の芳醇で奥行きある香りが重なり、やわらかな甘みとみずみずしい桜の風味が広がります。ゆるやかに移ろう春の香りとともに、ロースタリー 東京ならではの一杯をお楽しみいただけます。アイスクリームを添えてフロートのように楽しむアレンジも、春の味わいにほどよいコクとまろやかさを加えます。

● 2階 ティバーナ(TM) バー

『夕桜 アリュール ピーチ ティー』 ※ピーチ果肉・果汁5%未満

＜店内ご利用の場合＞ \1,200 ＜お持ち帰りの場合＞ \1,178

ティバーナ(TM)の「ピーチトランクイリティ」と「さくらアリュール」を合わせたブレンドティーに、ラベンダーシロップで色と香りをまとわせた“夕桜ジュレ”、スパークリングウォーター、ピーチフレーバームースを重ねた一杯です。ピーチやカモミールのやわらかな味わいに、フローラルなラベンダーがほのかに広がり、軽やかな微炭酸が春の宵のやわらかな雰囲気を思わせます。時間の経過とともに表情が変わる“夕桜”の美しさを、味と香りの移ろいで感じられる、春ならではの一杯です。

『桜うぐいす ほうじ茶 ティー ラテ』

＜店内ご利用の場合＞ \1,100 ＜お持ち帰りの場合＞ \1,080

春の訪れを告げる鶯が、満開の桜にそっととまる情景をイメージした、加賀棒ほうじ茶のティーラテです。桜の風味やうぐいすきなこ、ほうじ茶の穏やかな香ばしさが重なり、和のやさしい味わいを引き立てます。春を思わせるやわらかな色合いとともに、心をほぐすような一杯に仕上げました。季節の息吹を感じるひとときを、どうぞお楽しみください。

● 3階 アリビアーモ(TM) バー

『桜 アリュール ストロベリー フィズ』 ※ストロベリー果肉・果汁５％未満

＜店内ご利用のみ＞ \2,500 ※お持ち帰り不可

目黒川に咲き誇る桜と、水面に反射する桜色の色鮮やかな輝きをイメージした、春を映し出すカクテルです。旬のイチゴと桜 アリュール ティーのミルクフォームを重ね、柔らかな甘みと香りを引き出しました。アルコールベースには麹スピリッツを合わせ、軽やかな風味の中に奥行きを添えています。スピリットフリーのご用意もございます。

◆販売期間：2026年2月18日（水）～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

◆取り扱い店舗：スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京

■ロースタリー 東京7周年を記念してお客様への感謝の気持ちをこめた“Roastery Tokyo 7周年 Fun Party”開催

ロースタリー 東京では、日頃より店舗を支えるパートナーへの感謝と、足を運んでくださるお客様への想いを込めて、パーティー形式の周年イベント「Roastery Tokyo 7周年 Fun Party」を開催します。ロースタリー 東京が誇る至極のビバレッジとフードを立食形式でお楽しみいただけます。一年の歩みを振り返りながら、次の季節へと気持ちをつないでいくこの時間。桜の時期を前に、ロースタリー 東京に関わるすべての人が集い、これまでの時間をねぎらい、これからの一年に向けて静かな高揚感を分かち合います。

【詳細情報】

◆商品名／価格 ※表示価格は税込の総額表示となります。

『Roastery Tokyo 7周年 Fun Party』

◆ 価格：\4,500

◆ 取扱店舗：スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京 アリビアーモ(TM) バー（3F）、AMU（4F）

◆ 販売期間：2026年2月27日（金）18:30開場 19:00₋21:00開催

◆ 予約https://www.tablecheck.com/shops/starbucks-roastery/reserve?menu_lists=6969de8c4234155a098edaf9

※予約スタートは、2月10日から開始いたします。

■その他、ロースタリー 東京の商品や営業情報は公式サイトでご確認いただけます。

https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/(https://www.starbucks.co.jp/reserve/roastery/)

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/(https://www.starbucks.co.jp/)

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界80を超えるマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,105店舗 (2025年12月末時点、ライセンス店舗を含む)のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/ja/)」で紹介しております。