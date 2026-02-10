春を先取り「イギリスパンの菜の花サンド」登場
サミットのインストアベーカリー「ダン・ブラウン」より、2月16日(月)に「イギリスパンの菜の花サンド」が登場します。
店内で焼き上げた「イギリスパン」に旬の菜の花とハム・トマト・たまごサラダをはさみました。菜の花のほろ苦さに相性のよいたまごサラダを合わせることで、やさしい甘みとコクがプラスされ、バランスのよい味わいになりました。菜の花の鮮やかな緑、トマトの赤、たまごの黄色で彩りのよい春を感じられる商品です。
・販売価格
398円（税込価格：429.84円）
・取扱い店舗
ダン・ブラウン 95店舗（サミットストア インストアベーカリー）
- ダン・ブラウン 2月のその他の新商品
・和三盆を使ったクリームパン 【1月26日(月)発売】
〈商品特徴〉
上品な甘さの和三盆を、パンにもクリームにも使用しました。ふんわりとしたパン生地からあふれ出すとろけるクリームの味わいは格別です。
〈販売価格〉
198円(213.84円)
・幻の濃厚チョコクリームパン 【2月7日(土)発売】
〈商品特徴〉
ダン・ブラウンのロングセラー商品「幻のクリームパン」のチョコ味が登場。チョコクリームとホイップクリームを混ぜ合わせた特製クリームをふんわりとした口どけの良いパン生地で挟みました。
〈販売価格〉
198円(213.84円)
・チョコクイニーアマン 【2月9日（月）発売】
〈商品特徴〉
ココアパウダーと削ったチョコレートを練り込んだパンをカリッとした出棺に焼き上げました。
チョコ好きにはたまらない“チョコ尽くし”のクイニーアマンです。
〈販売価格〉
158円(170.64円)
・アスパラベーコンエッグ 【2月9日（月）発売】
〈商品特徴〉
ふんわりとしたパンにアスパラガス・ベーコン・たまごサラダをトッピングしました。片手で食べやすいスティックタイプで忙しい朝にもぴったりな商品です。
〈販売価格〉
198円(213.84円)
- 取扱い店舗
ダン・ブラウン 99店舗（サミットストア インストアベーカリー）
- 店頭ポスター
「ダン・ブラウン」その他のおすすめ商品はサミットホームページ「おすすめ商品」からご確認いただけます。
https://www.summitstore.co.jp/product/done-brown