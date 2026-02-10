【新感覚スイーツ】食の制限があるヴィーガンの方にも！

株式会社浪速工作所

～吉野葛、和三盆、豆乳が織りなす、もっちり滑らかな至福の口どけ～

和の食株式会社（本社：大阪堺市、代表取締役：谷本和考）は、2026年に木津卸売市場内の和の食木津市場店およびオンラインショップにて、新しい食感の和風デザート「葛豆腐」の販売を開始いたします。

■ 商品特長：伝統の日本食の技法を使い食の制限があるヴィーガンの方にも対応

大阪の台所として知られる木津卸売市場にて、プレミアムな和食缶詰を展開する「和の食」。今回、日本古来の健康食材である「葛」に着目し、スイーツとしても料理の一品としても楽しめる、これまでにない贅沢な葛豆腐を開発いたしました。また本商品は、動物性由来の材料を使用していないためビーガンの方にも、日本の伝統的な美味しさを安心して楽しんでいただける、もっちり滑らかな和スイーツです。抹茶・ほうじ茶・黒胡麻・酒（久保田）と全４種類をご用意しております。

■ 拘りぬいた３種の材料

「白いダイヤモンド」吉野葛の弾力

奈良県産の希少な吉野葛を贅沢に使用。独自の配合により、葛特有の力強いコシともっちりとした粘り、そして喉越しの良さを最大限に引き出しました。 阿波和三盆糖の気品ある甘み

砂糖には江戸時代から続く徳島県産の阿波和三盆を使用。砂糖として最高峰である、後味のすっきりとした上品な甘みが特徴です。 濃厚豆乳が生み出すクリーミーな質感

厳選した大豆から絞り出した濃厚な豆乳をベースに採用。一口食べれば、大豆の豊かな香りが口いっぱいに広がります。

1. 葛豆腐 抹茶（くずどうふ まっちゃ）

極上の口どけに、抹茶の薫り。心ほどける「葛豆腐 抹茶」

吉野葛のぷるんとした弾力と、和三盆の上品な甘さ、濃厚豆乳のまろやかさに、厳選された高級抹茶を贅沢にブレンドしました。抹茶特有の深いコクと程よい苦味が口の中で広がり、後味は驚くほどすっきり。冷やしてそのままお召し上がりください。

価格：1500円（税抜）

素材：豆乳・砂糖（和三盆・グラニュー糖・和砂糖）・葛粉・抹茶・寒天

2. 葛豆腐 ほうじ茶（くずどうふ ほうじちゃ）

タイトル：香ばしさ際立つ、大人の味わい。「葛豆腐 ほうじ茶」

香ばしく焙煎された国産ほうじ茶をたっぷりと使用。ほうじ茶の芳醇な香りと豆乳の優しい甘さが調和し、どこか懐かしく、ほっとする味わいに仕上がっています。和三盆糖のすっきりとした甘さが、ほうじ茶の風味を一層引き立てます。食後のデザートや、午後のティータイムに最適です。

価格：1500円（税抜）

素材：豆乳・砂糖（和三盆・グラニュー糖・和砂糖）・葛粉・ほうじ茶・寒天

3. 葛豆腐 黒胡麻（くずどうふ くろごま）

タイトル：濃厚なコクが特徴の。「葛豆腐 黒胡麻」

栄養豊富な黒胡麻を惜しみなく使用。口に入れた瞬間に広がる濃厚な胡麻の風味と、和三盆の優しい甘さが絡み合います。豆乳ベースでヘルシーながらも満足感の高い逸品です。

価格：1500円（税抜）

素材：豆乳・砂糖（和三盆・グラニュー糖・和砂糖）・葛粉・黒胡麻・寒天

4. 葛豆腐 酒（久保田）（くずどうふ さけ くぼた）

タイトル：老舗銘酒「久保田」が香る、和の粋。「葛豆腐 酒」

新潟の老舗酒蔵、朝日酒造の銘酒「久保田（くぼた）」を贅沢に使用した、大人のための葛豆腐です。（酒は一度煮沸させておりますのでお酒の苦手な方でも美味しく召し上がれます。）口に含むと、吉野葛の滑らかな食感とともに、久保田ならではの爽やかでキレのある吟醸香がふわりと広がり、上品な甘みと香りの余韻を残します。食通の方への手土産や、特別な日のデザートにおすすめです。

価格：1500円（税抜）

素材：豆乳・酒（久保田）・砂糖（和三盆・グラニュー糖・和砂糖）・葛粉・寒天

和の食（WANOSHOKU）について

大阪・木津卸売市場に店を構える「和の食」は、日本の伝統的な食文化を世界へ発信するプレミアム缶詰ブランドです。

小ロット製造の強みを活かし、市場直送の希少な食材を、保存料を極力抑えた高いクオリティで製品化。「日本食を世界へ」をコンセプトに、国内外の観光客へ向けた高付加価値なギフト需要に応えています。市場のメインストリート入口に位置し、伝統的な市場文化と最新の加工技術が交差する、新しい食のスタイルを提案しています。

詳細は和の食公式サイト https://wanoshoku.biz/ をご覧ください