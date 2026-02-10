「RPG Maker Festival 2026」開幕！『RPGツクールMZ』過去最高割引率の60%OFF ＆ Free Weekend実施、番組放送など今年も盛りだくさん！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWAのグループ会社である株式会社Gotcha Gotcha Games（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：成田聖）は、ツクールの日を記念したオンラインイベント「RPG Maker Festival 2026」が開幕したことをお知らせ致します。

世界中から1,000作品以上のタイトルが参加するほか、RPG Maker（ツクール）シリーズの大幅offセール、『RPGツクールMZ』のFree Weekend実施など、内容はもりだくさん！ この特別なお祭りに、ぜひご参加ください。

『RPG Maker Festival 2026』について

ゲーム作りの楽しさを広めることを目的に認定された「ツクールの日」（2月15日）。これを記念した、オンラインイベント「RPG Maker Festival」を今年も開催します！

「RPG Maker Festival」は「遊ぶだけじゃない。今度は作る側に！」をテーマに、RPG Maker（ツクール）製品やDLCの割引情報をはじめ、最新タイトルの発売、さらにはRPG Maker（ツクール）で制作された数々のゲームタイトルも参加する盛大なイベントです。

今年の参加タイトル数は過去最多の1,000作品以上！ 新たな名作の発見やお得な購入のチャンスをお見逃しなく。

■「RPG Maker Festival 2026」開催期間

2026年2月10日(火)3:00～2月24日(火) 3:00（JST）

■イベントページURL

https://store.steampowered.com/sale/RPGMakerFestival2026

イベント概要

『RPGツクールMZ』は過去最高の60％OFF！ 『RPGツクールMV』93％OFF！『ACTION GAME MAKER』も過去最高の30%OFF！

アップデートでより便利になった『RPGツクールMZ』を、過去最高割引率の60％OFFでご提供いたします！ テンプレートを使ってゲームを制作できる機能が搭載されるなど、便利になってゲーム作りの効率が大幅にアップしました。長年愛されている『RPGツクールMV』も、93％OFFでご提供いたします。

また、RPG Maker(ツクール)シリーズの最新作『ACTION GAME MAKER』も、過去最高割引率の30％OFFでご購入いただけます。『RPGツクールMZ』と『ACTION GAME MAKER』をバンドルで購入すると、さらに10％お安くなります。お得なこの機会をお見逃しなく！

・『RPGツクールMZ』

Steam：

https://store.steampowered.com/app/1096900/RPGMZ/?utm_source=PR&utm_medium=RPGMakerFestival2026_PR_JP&utm_campaign=referral(https://store.steampowered.com/app/1096900/RPGMZ/?utm_source=PR&utm_medium=RPGMakerFestival2026_PR_JP&utm_campaign=referral)

RPG Maker Official Store：

https://store.rpgmakerofficial.com/ja/products/rpg-maker-mz

・『RPGツクールMV』

Steam：

https://store.steampowered.com/app/363890/RPGMV/?utm_source=PR&utm_medium=RPGMakerFestival2026_PR_JP&utm_campaign=referral(https://store.steampowered.com/app/363890/RPGMV/?utm_source=PR&utm_medium=RPGMakerFestival2026_PR_JP&utm_campaign=referral)

・『ACTION GAME MAKER』

Steam：

https://store.steampowered.com/app/2987180/ACTION_GAME_MAKER/?utm_source=PR&utm_medium=RPGMakerFestival2026_PR_JP&utm_campaign=referral(https://store.steampowered.com/app/2987180/ACTION_GAME_MAKER/?utm_source=PR&utm_medium=RPGMakerFestival2026_PR_JP&utm_campaign=referral)

RPG Maker Official Store：

https://store.rpgmakerofficial.com/ja/products/action-game-maker

・『RPGツクールMZ×ACTION GAME MAKERバンドル』

製品URL：

https://store.steampowered.com/bundle/66392/RPG_MAKER_MZ_x_ACTION_GAME_MAKER/?utm_source=PR&utm_medium=RPGMakerFestival2026_PR_JP&utm_campaign=referral(https://store.steampowered.com/bundle/66392/RPG_MAKER_MZ_x_ACTION_GAME_MAKER/?utm_source=PR&utm_medium=RPGMakerFestival2026_PR_JP&utm_campaign=referral)

『RPGツクールMZ』の「Free Weekend」を実施！ 全機能を無料で体験できる！

Steamでは『RPGツクールMZ』の「Free Weekend」を実施します。期間限定で、製品の全機能を無料でお試しいただくことができるイベントです。是非ゲーム作りの楽しさに触れ、フェスティバル期間中にお得にご購入ください！

・Steam「Free Weekend」

実施期間：2026年2月10日（火）3:00～2月17日（火）3:00（JST）

・『RPGツクールMZ』

製品URL：

https://store.steampowered.com/app/1096900/RPGMZ/?utm_source=PR&utm_medium=RPGMakerFestival2026_PR_JP&utm_campaign=referral(https://store.steampowered.com/app/1096900/RPGMZ/?utm_source=PR&utm_medium=RPGMakerFestival2026_PR_JP&utm_campaign=referral)

『Vampire Survivors』開発者のLuca氏も応援！ 記念バンドル発売中！

このたび、「RPG Maker Festival 2026」の開催に寄せて、『Vampire Survivors』等の開発で有名なLuca Galante氏より、『ACTION GAME MAKER』を応援するコメントをいただきました。

「RPG Maker Festival 2026 の開催、誠におめでとうございます。本イベント、そして最新のツクールであるACTION GAME MAKER が、新たなクリエイターたちの背中を押し、ゲーム制作の世界へ踏み出すきっかけとなることに心から期待しています。」

※Luca氏からのコメント映像は、特別配信番組「ツクール放送局」の中でご覧いただけます。詳しくは記事下記の詳細をご覧ください。

Luca Galante氏 プロフィール

ゲーム開発者。開発を手掛けたタイトル『Vampire Survivors』は全世界で2600万本以上を売り上げるモンスターヒット作となり、インディーゲーム隆盛の基礎を築いた。現在も精力的にゲーム開発を続ける、インディーゲーム界のトップクリエイターのひとり。

イベントの開催を記念して、『Vampire Survivors』と『ACTION GAME MAKER』の10%オフバンドルを販売いたします。「RPG Maker Festival 2026」の期間限定ですのでお見逃しなく！

・『Vampire Survivors × ACTION GAME MAKERバンドル』

製品URL：

https://store.steampowered.com/bundle/63212?utm_source=PR&utm_medium=RPGMakerFestival2026_PR_JP&utm_campaign=referral(https://store.steampowered.com/bundle/63212?utm_source=PR&utm_medium=RPGMakerFestival2026_PR_JP&utm_campaign=referral)

世界中のRPG Maker（ツクール）製ゲームが大集合！

RPG Maker（ツクール）で製作された世界中のゲームタイトルがフェスティバルに参加します。その数なんと1,000作品以上！

魅力的なインディタイトルたちの中から、お気に入りを探してみてください。一部タイトルは割引価格でご購入いただけます。

・RPG Maker（ツクール）製ゲーム

Steam：

https://store.steampowered.com/sale/RPGMakerFestival2026

RPG Maker Festival2026記念番組「ツクール放送局」配信決定！

最新情報からゲーム実況まで、『ツクール』ならではの特別番組！『ツクール』に精通した有名実況者＆開発者たちが、その場でゲームをツクる!?

「RPG Maker Festival 2026」の開催を記念して、Gotcha Gotcha Games公式YouTubeチャンネルにて特別番組を放送いたします。『RPGツクールMZ』のアップデート内容の紹介や、「RPG Maker Award 2026」受賞作品を出演者たちがプレイするコーナーなど盛りだくさん！ RPG Maker（ツクール）シリーズのゲーム制作者として有名な、しにがみ、まっくす、みぬひのめが、協力してその場でゲームを制作し、MC百花 繚乱がクリアに挑みます！

RPG Maker Festival2026記念番組「ツクール放送局」はYouTubeチャンネル『Gotcha Gotcha Games』にて配信予定です。

URL：

https://www.youtube.com/c/gotchagotchagames

公開予定日時：2026年2月15日（日）20時開始、22時終了予定

■出演者（敬称略）

しにがみ：ゲーム実況グループ「日常組」所属

まっくす：『RPGツクールMV』公式講師

みぬひのめ：『ネタバレが激しすぎるRPG』制作者

MC：百花 繚乱

RPG Maker Official Storeにて『RPGツクール4』復刻DLCを無料配布！

1999年に発売された『RPGツクール4』の一部の画像素材を調整して復刻した、『RPGツクール4グラフィック素材集（無償版）』を配布いたします。『RPGツクールMZ』向けのDLCで、懐かしくも上質なドット絵となっております。『RPGツクールMZ』と合わせて、ゲーム作りをお楽しみください。

・『RPGツクール4グラフィック素材集（無償版）』

製品URL：

https://store.rpgmakerofficial.com/ja/pages/rpg-maker-festival-2026-free-dlc

そのほか、RPG Maker Official Storeでは最大で4,980円相当のDLCが当たる抽選販売企画を実施いたします。

詳細は商品詳細ページをご覧ください。

・RPGツクールMZ版：

https://store.rpgmakerofficial.com/products/dlc-raffle2026-mz

・RPG MAKER UNITE版：

https://store.rpgmakerofficial.com/products/dlc-raffle2026-unite

RPG Maker Official StoreやSwitchのニンテンドーeショップでも、RPG Maker（ツクール）関連作について、幅広いセールを行っております。

ぜひご確認ください。

RPG Maker Official Store：

https://store.rpgmakerofficial.com/ja

『アクションゲームメーカーMV』製等のゲーム一覧：

https://rpgmakerofficial.com/act_game/

関連サイトURL、公式Xアカウント

●ツクール開発部公式Xアカウント： https://x.com/tkool_dev/

●RPG Maker Official： https://rpgmakerofficial.com/