【ムーミン×みたけ食品】第2弾！不足しがちな鉄分をスプーン1杯で補う「黒ごまアーモンドきな粉」90g新発売

みたけ食品工業株式会社

みたけ食品工業株式会社（本社：埼玉県戸田市）は、世界中で愛されるムーミンとのコラボレーション第2弾として、「黒ごまアーモンドきな粉」を発売いたします。

現代女性に不足しがちな栄養素を手軽に補える「栄養機能食品（鉄）」としての機能はそのままに、お客様からの声にお応えして、90gのコンパクトサイズが新登場。

2026年2月10日（火）より、通販サイトにて販売を開始し、スーパーマーケットなどにおきましても順次発売を予定しております。

■商品特長

1. スプーン1杯で、1日不足分の鉄分を手軽に補給

忙しい日々の中で後回しにしがちな自分自身のケア。本商品は、スプーン1杯（約15g）で1日不足分の鉄分を手軽に補える栄養機能食品（鉄）です。

さらにカルシウムやビタミンEも豊富に含まれており、サッとかけるだけで、無理なく、楽しく「自分をいたわる習慣」をサポートします。

※30歳以上の女性を対象とした食事摂取基準(2025年版)、令和5年国民健康・栄養調査報告より

2. 自然素材100％、砂糖・香料不使用の「安心感」

大豆本来の甘みを最大限に活かしたきな粉に、香ばしい黒ごまとアーモンドをブレンドしました。

余計なものは一切加えず、自然の素材100％で仕上げているため、一口食べれば素材そのものの豊かな風味が広がります。

3. ムーミンの世界観を表現した、温もりのあるデザイン

パッケージには、お花に囲まれてゆったりとした時間を過ごすムーミン谷の仲間たちのイラストを使用しました。

ナチュラルな素材感を活かしたカラーは、インテリアにもそっと馴染みます。

目に触れるたびに心がほっこり温まる、北欧の穏やかな空気感を食卓へお届けします。

■開発背景：お客様の「ちょうどいい」に応えた、90gのコンパクトサイズ

以前より300gタイプを展開しており、日々の習慣としてたっぷり使えるサイズ感から多くの方にリピートいただいております。

一方で、近年のライフスタイルの変化により、

・「まずは少量から試したい」

・「キッチンの限られたスペースにもすっきりと収まるサイズが欲しい」

・「ちょっとしたプチギフトに使いやすい商品があれば」

といったお声も寄せられるようになりました。

こうしたご要望にお応えし、持ち運びや保存にも便利な90gのコンパクトサイズを新たに開発。

初めての方でも手に取りやすく、今の暮らしにちょうどいい「手軽に無理なく続けられる栄養習慣」をご提案いたします。

■バレンタイン後は、“自分を労わる”新習慣を。

スプーン1杯で1日の不足分を補う「鉄分チャージ」の新習慣。

甘いものが続いたあとの心身を整える「自分へのご褒美」や大切な方への「プチギフト」に最適です。

余計なものは一切加えず、自然素材100％にこだわった香ばしい風味が、忙しい毎日のセルフケアをサポートします。

忙しい朝でも、手軽に栄養チャージ

ヨーグルトやシリアルにサッとかけて。忙しい朝でも、手軽に栄養バランスを整えられます。

心ほどけるおやつタイムに

バニラアイスにかけたり、パンケーキの生地に混ぜて。素材本来のやさしい風味が加わり、いつものおやつが更に美味しく、和の風味に仕上がります。

心温まる一杯として

ホットミルクやココアに溶かして、風味豊かな香ばしいラテに。

冷え込む2月、心も体もぽかぽかに温まる「黒ごまアーモンドきな粉ラテ」で、自分を労わるリラックスタイムを過ごしてみませんか。

■新発売記念 公式Instagramプレゼントキャンペーン実施

新発売を記念して、公式Instagramにてプレゼントキャンペーンを実施いたします。

皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております。

応募期間

2026年2月10日（火）から2026年2月22日（日）23時59分

Instagramで詳細を見る▶ :https://www.instagram.com/p/DUjuSAdDyjQ/

商品概要

商品名：黒ごまアーモンドきな粉

内容量：90g

発売日：2026年2月10日（火）

販売場所：みたけオンラインショップ、【公式】みたけ食品楽天市場店、Amazon、一部のスーパーマーケット等にて順次販売予定

会社概要

みたけオンラインショップ :https://www.mitakeshop.jp/【公式】みたけ食品楽天市場店 :https://www.rakuten.co.jp/mitake-shokuhin/Amazon :https://www.amazon.co.jp/stores/page/9D09FDFD-3BD2-4BCC-8CED-D38BFD9A131C?ingress=0&visitId=2b32cb10-25be-4f1e-a0ab-1fca3cd5b98d&ref_=ast_bln

社名：みたけ食品工業株式会社

本社所在地：埼玉県戸田市本町1丁目5番7号

代表取締役社長：八田武治

設立： 昭和34年6月22日

1959年にみたけ食品工業株式会社として設立。

『「大地と人を結ぶネイチャーメディア」として、「安心・安全」「ニーズ」「高品質」な製品の提供を通じ、豊かな食文化に貢献する。』を経営理念に掲げ、ごま、米粉・上新粉、きな粉・大豆粉等の製造開発を行う穀粉製粉メーカー。きな粉、米粉上新粉は業界トップクラスの生産数量を誇る。

HP :https://www.mitake-shokuhin.co.jp/Instagram :https://www.instagram.com/mitakeshokuhin/X :https://x.com/mitakeshokuhin