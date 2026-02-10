我が子の「資質」は、日本の中で上位何％？

株式会社seeDNA

お子様の将来を考えるとき、「この子にはどんな才能があるんだろう？」「健康でいてくれるだろうか？」と、期待と不安が入り混じることがありませんか？ もう、手探りで悩む必要はありません。

お子様が生まれ持った「本来の力」を数値化し、最適な教育を行うために、最新の遺伝子解析技術を活用する家庭が増えつつあります。「seeDNAの遺伝子検査を受けた4,100人の中で、あなたのお子様のDNAスコアが上位何パーセントに位置するのか」を明確なランクとして提示します。

■ 圧倒的な情報量：700箇所のDNA領域を徹底解析

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TJ2O2CJIfDc ]

従来の簡易的な検査では、PCR法（コロナ検査等でも用いられる技術）で数カ所程度のDNA領域だけを調べるものが多いですが、次世代DNA配列装置を用いた検査なら 700箇所 ものDNA領域を詳細に解析することができます。その膨大なデータから導き出されるスコアは、まさに世界に一つだけの「お子様の設計図」です。

■ 健康という資産を見える化：低いほど誇れる「トップランク」

健康は、すべての才能の土台です。本検査では、以下のリスクを網羅的に解析します。

・ 31種類のがんリスク

・ 187種類の一般疾患リスク

ここでは「リスクの低さ」こそが才能です。病気のリスクが低いほど、DNAスコアは高く算出されます。「お子様の健康リスクの低さが、上位数パーセントの優れたランクにある」という事実は、親御様にとって何よりの安心材料となり、将来の健康管理における確かな指針となるでしょう。

■ その教育、合っていますか？：87種類の「体質・才能」を知る

「うちの子、何に向いているんだろう？」 その答えも、DNAの中にあります。

・ 学習能力・知性

・ 運動能力

・ 感性・芸術性

これらを含む87種類の体質や才能の遺伝的傾向を明らかにします。 「集中力が続きやすい」「短距離走に向いている筋肉の質」「音楽的な感性が鋭い」など、親から受け継いだ遺伝的な特徴を知ることで、お子様の個性に逆らわない、最適な教育方針を立てることができます。無理強いをするのではなく、生まれ持った長所を伸ばす「根拠のある子育て」を始めませんか？

お子様の体質や才能、健康リスクの遺伝的な傾向がわかる「子どもDNAスコア」

「上位何パーセントの才能か」を知ることは、ゴールではありません。 それは、お子様の無限の可能性を、最短距離で開花させるためのスタートラインです。

■ 主観的な育児から、個性に合わせた客観的な育児へ

現代の育児において、多くの親が「我が子の才能をどう伸ばすべきか」「どのような環境が適しているのか」という課題を抱えています。しかし、子供の個性を見極める手段の多くは、親の主観や周囲との比較に頼らざるを得ないのが現状です。

2026年2月、株式会社seeDNA（本社：東京都）は、子供の持つ遺伝的な特性を解析し、そのスコアが全体の中で上位何パーセントに位置するのかが分かる遺伝子検査「子どもDNAスコア」の提供を開始いたしました。

株式会社seeDNA

DNA鑑定、遺伝子検査の専門機関。自社ラボでの一貫検査体制を持ち、出生前鑑定から法的鑑定まで幅広いニーズに対応。



＜所在地＞

〒121-0813

東京都足立区竹の塚3-10-1 竹の塚ビル2階

URL：https://seedna.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社seeDNA 広報担当 清水

TEL：03-6659-2297

E-mail：support@seedna.co.jp