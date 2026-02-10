「純愛」を知っている人は約9割、憧れは約8割にのぼる一方、経験者は5割弱：純愛に関する意識調査を実施（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」は、成人男女200人を対象に「純愛」に関するアンケート調査を実施し、調査結果および図表素材を公開しました。

※1：2024年6月時点

本リリースでは、調査結果の主要ポイントを抜粋して紹介します。

1.「純愛」という言葉の意味を知っている人は約9割

成人男女200人に「『純愛』という言葉の意味を知っているか」を尋ねたところ、「はい」と回答した人は約9割にのぼりました。

【内訳（人数）】

＜男性（100人）＞

● はい：94人

● いいえ：6人

＜女性（100人）＞

● はい：86人

● いいえ：14人

男女ともに高い認知度が見られ、「純愛」という言葉が広く浸透していることがわかりました。

2.純愛に「憧れている」人は約8割

「純愛に憧れているか」を尋ねたところ、男女ともに約8割が「はい」と回答しました。

【内訳（人数）】

＜男性＞

● はい：79人

● いいえ：21人

＜女性＞

● はい：79人

● いいえ：21人

性別による大きな差は見られず、多くの人が純愛に魅力を感じていることがうかがえます。

3.多くの人が「純愛」だと感じる恋の特徴（複数回答可）

「どのような恋を純愛だと思うか」を尋ねたところ、以下の項目が上位に挙がりました。

【回答内訳（人数）】

● 一途に好きな人を愛し続ける：男性64人／女性71人

● 相手に見返りを求めない愛情：男性57人／女性58人

● 好きな人を信じ続ける：男性47人／女性45人

● 相手の幸せを優先する：男性43人／女性49人

● 一緒に困難を乗り越えられる関係：男性34人／女性43人

純愛に対して、「一途さ」「無償性」「信頼」「相手優先」といった要素を重視する傾向が見られました。

４.実際に「純愛」と思える恋をしたことがある人は5割弱

「実際に純愛だと思える恋をしたことがあるか」を尋ねたところ、「ある」と回答した人は男女ともに5割弱にとどまりました。

【内訳（人数）】

＜男性＞

● ある：43人

● ない：57人

＜女性＞

● ある：47人

● ない：53人

純愛への憧れは高い一方で、実際に経験したと感じている人は半数程度であることがわかります。

5.「純愛だと感じた瞬間」に関する自由回答（抜粋）

純愛を経験したことがあると回答した人からは、以下のような自由回答が寄せられました。

【男性の回答例】

彼女を優しく包み込んで守ってあげたいと思ったとき。

激務で疲弊していた彼女を見ていられず、恋人ではなく人として助けたいと思い、支え続けたこと。

付き合うことの損得を気にせずに一緒にいたい女性だと思えたとき。

【女性の回答例】

ふたりとも体調が悪いのに、なんとか彼が起き上がって家のことや私の身の回りのことをやってくれたとき、「純愛だ」と思った。

デートのときは必ず家まで迎えに来てくれた。忙しくて会えないときも、「少し顔を見たいから」と言ってビデオ通話で寂しさを埋めてくれた。

彼氏と別れても、その人に幸せであってほしいと願えたとき。

これらの回答から、純愛を「献身的な行動」や「無条件の思いやり」と結びつけて捉える人が多い傾向が見られました。

※自由回答は個人の感想です。

調査結果まとめ

本調査では、「純愛」という言葉の意味を約9割の人が認知しており、約8割が純愛に憧れていることが明らかになりました。

一方で、実際に純愛だと思える恋を経験した人は5割弱にとどまり、理想と現実の間に一定のギャップがあることがうかがえます。

また、多くの人が純愛だと感じるポイントとしては、「一途に好きな人を愛し続ける」「相手に見返りを求めない愛情」「相手の幸せを優先する」といった、無償性や献身性を重視する傾向が見られました。

自由回答では、男女ともに「支え合う行動」や「無条件に相手を思いやる瞬間」を純愛と感じたという声が多く、純愛は特別な出来事よりも、日常のなかで表れる行動や姿勢によって実感されるものとして捉えられていることがわかります。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男女200名

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2025年11月17日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/questionnaire/pure-meaning/

