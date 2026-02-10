3/14～ 国宝が現代アートに化ける！「ムジナバケール展」名古屋・東京・神戸で展示イベント開催決定！（番組MC 安田章大＆塚地武雅のメッセージ付）

中京テレビ放送株式会社ムジナバケール展

中京テレビ放送株式会社(本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：黒崎太郎)は、開局５５周年記念企画のひとつとして、徳川美術館の国宝・重要文化財を含む数々の美術品を現代アート作品に“化けさせる”教養バラエティー番組「ムジナバケール」を、2025年7月5日(土)からレギュラー放送してきました。

https://www.ctv.co.jp/bakale/

そしてこの度、大好評につき、番組で誕生した作品全点を展示する巡回展（名古屋・東京・神戸）と、徳川美術館に所蔵される美術品との併置を実現する共同企画展示「現代クリエイターとの遭遇（名古屋・徳川美術館）」の開催が決定いたしました。

イベントスケジュール

さらに、番組を視聴してくださった皆様からの要望が多かったバケール君のグッズ販売も予定しております。詳細は、続報をお待ちください。

［イベント概要］



＜ムジナバケール展（第一弾：名古屋）＞

開催日程：2026年3月14日（土）～ 2026年3月29日（日）※最終日は午後６時閉場

開催場所：グッズ販売）ジェイアール名古屋タカシマヤ 7階 ローズパティオ

作品展示）ジェイアール名古屋タカシマヤ ウオッチメゾン 1階「ウオッチメゾンギャラリー」

営業時間：10:00～20:00 ※施設の営業時間と同様です

協力：株式会社ジェイアール東海高島屋

＜ムジナバケール展（第二弾：東京）＞

開催日程：2026年5月1日（金）～ 2026年5月10日（日）

開催場所：渋谷モディ 2F カレンダリウム

開催時間：本イベントの営業時間：11:00～19:00

※施設の営業時間とは異なります

協力：株式会社丸井

＜ムジナバケール展（第三弾：神戸）＞

開催日程：2026年5月22日（金）～ 2026年5月31日（日）

開催場所：神戸マルイ 5F イベントスペース

開催時間：【平日・土曜日】11:00～19:00 /【日曜日・祝日】10:30～19:00

※施設の営業時間とは異なります

協力：株式会社丸井

＜メインイベント＞

イベント名：徳川美術館 × 中京テレビ 共同企画展示「現代クリエイターとの遭遇 by ムジナバケール」

開催日程：2026年6月25日（木）～ 2026年7月12日（日）

開催場所：徳川美術館

開催時間：10:00 ～ 17:00（入館は16:30まで）※施設の営業時間と同様です

休館日 ：月曜日（祝日・振替休日の場合は直後の平日）

協力：公益財団法人 徳川黎明会

［注意事項］

巡回展の展示内容は、３会場とも同様です。

また、第一弾となる名古屋会場のグッズ販売会場と作品展示会場へのご入場は、事前応募制（抽選）となります。

抽選に関する内容は、2/24にジェイアール名古屋タカシマヤのHPにて発表いたします。

＊抽選期間は、2/27～3/5を予定しております。

＊お問い合わせ ジェイアール名古屋タカシマヤ 7階 モード&トレンド（直通）052-566-8145

徳川美術館でのイベント内容の詳細は、追ってご報告させていただきます。

ＭＣ 安田章大からのメッセージ

「念願叶いました、皆様に生で見ていただける日がついに！江戸の徳川のお宝と令和のクリエイターの宝の技術が産み出した、アバンギャルドな２つとなり唯一無二のお宝たちを開催場所にてご覧あれ！！」



バケールくんからのメッセージ

「どうもバケールくんです！徳川美術館のお宝をモチーフに新進気鋭のクリエイター達が現代アートに再構築！お宝そのものの成り立ちを紐解き、歴史に触れ、クリエイターの発想や作品を見て感嘆！美術に歴史あり！未来あり！是非、肉眼で！会場で待ってるよ～！それではバケバケ～！」

※内容は一部変更になる可能性があります。ご了承下さい。

［番組概要］

◼️番組名：ムジナバケール

◼️放送日：毎週金曜 24時30分～24時45分

◼️出演者：安田章大（SUPER EIGHT）

バケール（ドランクドラゴン 塚地武雅）

ゲストアーティスト

◼️放送地域：愛知、岐阜、三重

◼️見逃し配信：Tver https://tver.jp/series/sr9xhkkdrh

Locipo https://locipo.jp/series/1459

◼️TikTOK：https://www.tiktok.com/@bakeerumujina

◼️X：https://x.com/bakeeruMUJINA?s=20

◼️協力：徳川美術館

◼️製作著作：中京テレビ放送株式会社

［お問合せ先］

中京テレビ放送株式会社 ビジネスプロデュース局 ビジネス開発グループ

電話：052-588-4641

受付時間：平日 10:00～17:00