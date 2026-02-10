【伝統工芸×国際交流】日本と欧州を繋ぐ「文化の架け橋プロジェクト」　2026年2月にルクセンブルク大使公邸にて京友禅金彩工芸の国際共創作品を披露します

特定非営利活動法人 ZESDA（日本経済システムデザイン研究会）

特定非営利活動法人ZESDA（代表理事：桜庭大輔、所在地：東京都中央区、以下NPO法人ZESDA）は、8PEACE（代表：八木温子）が実施する、日本各地の伝統工芸と海外の文化・暮らしをつなぐ国際文化共創事業『文化の架け橋プロジェクト』を後援いたします。

本プロジェクトは、単なる日本の文化紹介や工芸産品の輸出に留まらず、海外の文化や価値観と伝統工芸を掛け合わせ、その土地の「現在」と「未来」に溶け込む形を共につくり出すことを目指しています。

2026年2月、本プロジェクトチームはルクセンブルクおよびドイツの訪問を予定しています。在ルクセンブルク日本国大使館等の協力のもと、今回新たに創作した京友禅金彩工芸の作品を展示し、政府関係者、現地企業、文化関係者との交流を通じて、伝統工芸のさらなる国際展開を推進します。

■開催趣旨

８PEACEは、2025年2月から約11ヶ月間にわたり、京友禅金彩工芸師の上仲昭浩氏とルクセンブルク在住のシェフや小売店、一般利用者の対話を通じて、日本とルクセンブルクの文化を融合した作品を生み出しました。

そして、2026年2月末に開催される在ルクセンブルク日本国特命全権大使主催の天皇誕生日祝賀レセプションにおいて、これらの作品を披露し、政府要人や経済界のトップ、文化関係者らが集う国際外交の場で、両国の文化の共創をPRします。

また、2027年日本・ルクセンブルク外交樹立100周年に向けた取組として、「平和の象徴〈鳩笛〉がつなぐ日本とルクセンブルク外交関係樹立100周年記念 鳩笛アートプロジェクト」を始動します。

ペダルドジャポン協会（主宰：宮崎奈々子氏）のご協力のもと、現地の子供たちと国際交流を深め、継続的な友好関係を築きます。

▲2025年２月天皇誕生日レセプションの様子■企画概要

◆ 名称：『文化の架け橋プロジェクト2025』

◆ 会場：在ルクセンブルク日本国大使公邸ほか、欧州２カ国２都市(ルクセンブルク・ドイツ)

◆ 実施日：2026年2月

◆ 主催：8PEACE

◆ 後援：NPO法人ZESDA ペタルドジャポン協会

■ 主な取り組み

1. 京都市伝統産業未来構築事業に採択

8PEACEと京友禅金彩工芸師 上仲昭浩氏がユニットを組む「Kyo-YUZEN CONNECT」は、世界に誇る京都の伝統産業を未来に継承・発展させることを目的に京都市が公募した「京都市伝統産業未来構築事業」に採択されました。

ルクセンブルクの星付き和食レストランや小売店らと連携し、暮らしに溶け込む新たな京友禅製品として、8PEACEが企画・デザイン・プロデュースし、京友禅金彩工芸師 上仲昭浩氏が金彩加飾を施した箸袋およびガラス皿の新規商品開発を行いました。伝統技法の美しさを現代のライフスタイルに翻訳し、国内外での販路開拓を推進します。

本事業では、現地レストランや小売店との商談や共同開発の可能性が期待できるものであり、海外市場のニーズや評価を、京都の伝統産業の商品開発や販路開拓に還元していきます。

Kyo-YUZEN CONNECT ウェブサイト(https://kmtc.jp/sfc/project/1114/)

2. 天皇誕生日祝賀レセプションに2年連続出展

昨年、在ルクセンブルク日本国大使公邸で開催された天皇誕生日レセプションへの出展に続いて、2026年2月末に開催される同レセプションに「Kyo-YUZEN CONNECT」を出展します。

本出展では、「Kyo-YUZEN CONNECT」にて開発した新商品の他、文化の架け橋プロジェクトのこれまでの歩みの紹介、そして、日本各地の伝統工芸品を通じた日本文化の精神性やものづくりの背景を、ルクセンブルクにおける政府及び文化関係者、企業関係者等約150名に伝え、伝統工芸品の認知を高めることで、伝統工芸の振興に寄与してまいります。

また、現地のレストラン、小売店、文化施設との商談・販売展開を予定しており、欧州の高級レストラン市場やギフト市場への展開を進めていきます。

3. 日本・ルクセンブルク外交関係樹立100周年記念 鳩笛アートプロジェクト

2027年、日本とルクセンブルクは外交関係樹立100周年の節目を迎えます。これを記念して、両国の親睦と更なる関係強化を目的として、平和の象徴である〈鳩笛〉を通じた記念プロジェクトを実施します。

文化・平和・未来をテーマに、現地の子どもたちが鳩笛に絵付けを行う鳩笛アートワークショップイベントを開催。子どもたちの感性や表現を、日本・ルクセンブルクのアーティストによる鳩笛共同開発の意匠に取り入れ、新たな文化価値として世界へ発信していきます。

4．今後の展開

本プロジェクトを通じて、「欧州の高級レストラン市場」、「ギフト・ライフスタイル市場」、「文化施設・教育機関」などとの連携を深め、国際文化共創の場を拡大していきます。

また、本活動に共感いただける企業・団体との共同企画、商品開発、販売連携も積極的に推進してまいります。

■両国の文化を融合した作品について

▲ 金彩加飾を施した箸袋

▲ 金彩加飾を施したガラス皿

8PEACE

創り手と使い手を結ぶ「結び手」として、生活を彩る工芸品を使う喜びと作る幸せの循環と連鎖を実現する場をプロデュースする団体。

「伝統工芸品をそのまま海外に発信するのではなく、世界の職人、利用者と共にものづくりをすることが重要」と説き、世界の伝統工芸をそれぞれの人や国、時代、環境に必要とされるスタイルにアップデートする活動を実施。

職人と利用者の想いが込められた伝統工芸で国際友好関係を深め、世界の伝統工芸文化を発展させている。

ウェブサイト：https://8peace.net/

NPO法人ZESDA

グローカルビジネスをプロデュースするパラレルキャリア団体。地方と海外のビジネスを成功させるため、事業家が成功するまで資源を注ぎ続けることが必要との考えから、人脈（コネ）と情報・経験（チエ）を集める「カレッジ事業」と、集めたコネ・チエを事業家に注ぎ続ける「プロデュース事業」を運営。

ウェブサイト：https://zesda.jp/