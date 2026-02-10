『タイトル未定×HBC バースデープロジェクト2026』～第二弾は冨樫優花さん～

北海道放送株式会社

HBCテレビ「タイトル未定のパキラっしゅ★」、HBCラジオ「タイトル未定の金曜日の予定は未定」を放送するHBC北海道放送は「タイトル未定」のメンバーの誕生日、生誕祭を盛り上げるプロジェクト『タイトル未定×HBC バースデープロジェクト2026』第二弾として冨樫優花さんの誕生日の向けてスタートします。

第二弾は冨樫優花さん

冨樫さんの誕生日3月5日（木）、生誕祭LIVE 3月23日（月）を皆さんともりあげていく企画です。

■第二弾スケジュール

2/10（火）12時半ごろ：LIVE配信アプリ「Pococha」で冨樫さんの生誕グッズ発表、内容をみんなで決める配信を実施。

2/12（木）13時ごろ ：第二弾「冨樫優花」バースデープロジェクト販売開始

3/2（月） ：販売終了予定（完売の場合は事前に販売を終了する場合がございます。）

3/3or４ ：Pococha配信にて販売数発表

3/5（木） ：サイネージ投影 12時～13時（販売数に応じて予定）

3/23（月） ：サイネージ投影 12時～13時（販売数に応じて予定）

※販売数に応じて、サイネージ、テレビ、ラジオでの告知を用意

●販売数に応じた展開

販売枚数 特典内容

1～49個 ：グッズのみ

50～99個 ：グッズ + サイネージ投影

100～149個：グッズ + サイネージ投影 + HBCラジオ放送枠1分

150～199個：グッズ + サイネージ投影 + HBCラジオ放送枠3分＋HBCテレビ放送枠1分

200個 ：グッズ + サイネージ投影 + HBCラジオ放送枠3分+ HBCテレビ放送枠3分

※希望者にはサイネージにお名前またはニックネームが流れます。

●第一弾からの販売方法の変更点

第一弾の阿部葉菜さんの企画では受注生産での販売とさせていただきましたが、第二弾の冨樫優花さんの企画では生産数を限定し販売させていただきます。

■プロジェクト概要

誕生日グッズの販売数に応じて、HBC社屋サイネージ・テレビ番組・ラジオ告知の露出量が変動する“ファン参加型”の全く新しい誕生日企画です。

メンバーの誕生日までの期間を「ファン×メンバー HBC」が生誕グッズ企画、Pococha 配信での企画参加、HBCテレビでの放送・サイネージ連携を一緒になって盛り上がり、作り上げるプロジェクト。

■実施内容

１.「あなたの声」が生誕グッズに！

グッズとデザインはPococha配信にて発表、メンバーが選んだグッズをもとに、中身を視聴者と一緒を決定します。

２.誕生日グッズの販売数に応じて、以下の広告・告知が拡大します。

HBCテレビ・HBC社屋1階サイネージでの誕生日告知・祝福を展開。

■HBCテレビ「タイトル未定のパキラっしゅ★」

毎週土曜日 深夜0：58放送

北海道を拠点とする女性５人組アイドルグループ「タイトル未定」による初の冠レギュラー番組！メンバー個々の魅力を引き出すべく、心理が垣間見えるゲームコーナーを中心に、新曲リリースに合わせた連続ドキュメント企画など盛りだくさん！観葉植物「パキラ」を育てるようにメンバーの活躍を温かく見守ってね！

HP：https://www.hbc.co.jp/tv/pachirush/

TVer：https://tver.jp/series/sry62zyga7

過去回見放題はこちらから：

https://hbcfanstream.stores.play.jp/playlist/c53ed7b11038413c8ab47a41fba449bf

■HBCラジオ「タイトル未定の金曜日の予定は未定！」

毎週金曜日深夜11時放送

札幌在住のアイドルグループ、タイトル未定の冠番組。2023年10月の番組開始以降、彼女たちの注目度はさらに上昇、活躍の場を広げています。そんなタイトル未定がメンバー勢揃いでお送りする30分です。金曜23時はラジオの前に集合！ぜひ金曜の予定にタイトル未定を入れてくださいね。

番組内ではメンバー内の関係性がわかるトーク、アイドルだからこそのアイドル解説など、タイトル未定の魅力がつまった30分です。

HP：https://www.hbc.co.jp/radio/mitei/

■会社情報

北海道放送株式会社（HBC）は、北海道全域を対象にテレビ・ラジオ・デジタル配信を行う総合放送局です。地域に根ざした取材力と多様なコンテンツ制作力を活かし、北海道から全国へ向けた新しいエンターテインメントを発信しています。

■問い合わせ先

北海道放送株式会社

バースデープロジェクト事務局

メールアドレス：hbcfanstream@hbc.co.jp