【サフィールホテル稚内】ひなまつり限定「ひなケーキ」＆「ひなちらし二段重」ご予約受付開始

サフィールホテル稚内（北海道・稚内市）では、2026年3月1日（日）までの期間、ひなまつり限定商品として「ひなケーキ」と「ひなちらし二段重」を数量限定で予約販売いたします。

今回ご用意する「ひなケーキ」は、生クリームタイプと苺クリームタイプの2種類からお選びいただける、4号サイズ（直径12cm）の可愛らしいケーキです。お子さまから大人まで楽しめるやさしい味わいに仕上げました。

「ひなちらし二段重」は、稚内ブランドの宗谷黒牛を使用したローストビーフなどを盛り込んだ華やかなお料理と、彩り豊かなちらし寿司を、二段のお重に盛り付けた豪華な内容となっております。

さらに今回は、「ひなケーキ」と「ひなちらし二段重」を一緒にご注文いただくと、合計金額より1,000円割引となるお得なセット特典をご用意しております。

なお、どちらの商品もご用意できる数に限りがございます。

お子さまの健やかな成長を願う桃の節句に、ご家族で過ごす特別なひとときを、ホテルメイドのケーキとちらし寿司でぜひお楽しみください。

「ひなケーキ4号」各3,500円(税込) *写真は生クリームタイプのイメージ「ひなケーキ 4号」直径12cm

・生クリームタイプ

・苺クリームタイプ

上記2種類からお選びいただけます。

「ひなちらし二段重」 6,500円(税込)「ひなちらし二段重」

一段 花ちらし寿司（11種類）

二段 ＊鶏肉とポテトのグラタン

＊宗谷黒牛もも肉のローストビーフ

＊海老のマヨネーズ和え

＊旨ザンギとタルタルソース

＊豚バラ肉の赤ワイン煮 デミグラスソース

＊里芋の五色あられ揚げ

＊出汁巻き卵 ＊花餅華梅 ＊柿博多

【お得なセット特典】「ひなケーキ4号」+「ひなちらし二段重」 ＝ 通常価格\10,000（税込）のところ、セット特別価格\9,000 (税込)にてご提供いたします。

■ご予約・お申し込み期限

・ 2026年3月1日（日）まで

◼️お受け渡し

・2026年3月2日（月）～3月3日（火）の11時～19時

※17時30分以降は1F「四季彩ダイニング あんのん」にてのお渡しとなります。

■ご予約・お問い合わせ

サフィールホテル稚内1F「カフェレストラン マリーヌ」

・ TEL ： 0162-23-8161(10 : 00～)

・ 公式サイト ： https://www.surfeel-wakkanai.com