期間限定！「日本橋船着場サロン」がオープン

名橋「日本橋」保存会

2011年の開業から多くの船と約80万人の乗客を迎えてきた日本橋船着場。

2026年2月12日（木）～14日（土）の3日間、日本橋船着場を活用して初の特設カフェが期間限定でオープンします。名橋「日本橋」保存会（東京都中央区 会長 中村胤夫）が主催し、首都高速道路株式会社の協力のもと、船上では首都高オリジナルコーヒー「日本橋ビター」や甘酒、日本橋にゆかりのあるスイーツがいただけます。

「日本橋船着場サロン」キービジュアル「日本橋ビター」400円（税込）※イメージ

当イベントは日本橋船着場の閑散期を活用して停泊の船をカフェとして利用し、オフィスワーカーや来街者が気軽に立ち寄ることで、船着場および「滝の広場」周辺のPRと利用促進に繋げることを目的としています。

また、来年度の江戸橋へ船着場移設を見据え、現在の日本橋船着場から名橋「日本橋」の全景を見る機会をつくり、普段見ることができない川からの眺めなど、人々に新しい発見の機会を提供します。

船上で提供される首都高オリジナルコーヒー「日本橋ビター」は、マシンの抽出方法や豆にこだわることで、高品質なコーヒーを実現しました。川から重要文化財「日本橋」を眺めながら、特別な一杯をぜひ味わってください。



■イベント概要

