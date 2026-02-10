ニット糸原料の「探す・選ぶ・発注する」をオンラインで完結。澤田株式会社、BtoB向けオンラインストア「SAWADA YARNS ONLINE」を展開

澤田株式会社

澤田株式会社(本社：大阪府泉大津市、代表取締役社長：澤田 誠)は、アパレルブランド・ニットメーカー・繊維商社の企画・調達担当者向けに、ニット糸原料のBtoBオンラインストア 「SAWADA YARNS ONLINE」 を展開中。

本サービスは、糸単体のスペック情報だけに依存してきた従来の素材選定プロセスを見直し、「実際に編んだ状態＝編地」から素材を検討できる環境をオンライン上で提供します。

シーズンごとの編地ギャラリー（スワッチデータ）を軸に、シーズン・番手・混率などを条件指定ができる絞り込み検索、デジタル見本帳としての活用、オンラインで完結できるオーダーを組み合わせることで、企画初期から調達判断までを一気通貫で支援。

感覚や経験に頼りがちだったニット素材選定に、再現性とスピードをもたらす新しいBtoBプラットフォームです。

・サービス誕生の背景｜「糸はあるが、完成形が見えない」構造的課題

ニット製品の企画・開発において、糸選定は極めて重要な工程です。

一方で現場では、

・糸番手、混率、撚りの数値情報だけでは完成形を想像しづらい

・編み組織やゲージによる表情差が、実物を見ないと判断できない

・試作を重ねる中で、時間、コスト、コミュニケーションロスが発生する

といった課題が、長年にわたり解消されないまま存在してきました。

特に企画初期段階では、

「この糸で、本当に狙った表情が出るのか」

「別素材と比べた時の違いはどこにあるのか」

といった判断が難しく、試作ありきの非効率なフローが常態化しています。

澤田株式会社は、原糸メーカーとして長年培ってきた編地設計・素材開発の知見と、蓄積してきた編地サンプル資産に着目。

これらをデジタル化し、企画段階から“編地で語れる”環境をオンラインで実現することを目的に、SAWADA YARNS ONLINEをオープンしました。

・特徴１.｜「編地を見て糸を選ぶ」を当たり前にする編地ギャラリー

SAWADA YARNS ONLINEの中核となるのが、編地ギャラリー（スワッチデータ）です。



糸のスペック情報に加え、実際に編み立てた編地をシーズンごとに多数掲載しています。

・表面感

・落ち感やハリ感の印象

・編み組織による表情の違い

といった要素を、画面上で直感的に確認することが可能です。



また、シーズン別に編地ギャラリーを公開しており、トレンドや用途を想定した素材検討が行えます。

これにより、サンプル作成前の段階で完成イメージの解像度を大きく高めることができます。



▼26FWシーズン向け編地ギャラリー

https://sawadayarns-online.jp/blogs/fabric-gallery/26fw-knittedfabric-gallery

・特徴２.｜選択肢から用途に応じた最適解へ導く”絞り込み検索機能”

ニット糸原料は種類が多く、目的に合った素材へたどり着くまでに時間を要するケースが少なくありません。

SAWADA YARNS ONLINEでは、企画・調達の実務を前提に設計した高精度な絞り込み検索機能を搭載しています。

・シーズン

・素材（綿、ウール、ポリエステル、和紙など）

・番手

・おすすめゲージ

・キーワード(サスティナブル、洗濯可、形状など)

・カラー

・価格帯

といった複数条件を組み合わせることで、糸素材ラインアップの中から、検討対象を瞬時にピックアップできます。

「探す時間」を減らし、「比較・判断する時間」を増やすことで、

企画スピードと判断精度の両立を実現します。



▼素材絞り込み検索

https://sawadayarns-online.jp/pages/detailed-search

・特徴３.｜社内外の共通言語となるデジタル見本帳

紙の見本帳では、実物の質感・風合いを直接確認できるメリットがある反面、

「外出時や外部パートナーと同時に見られない。」

「過去素材の管理・再確認が難しい、廃番・仕様変更時の差し替えが煩雑」

といった課題がありました。

SAWADA YARNS ONLINEは、実物の見本帳のスキャンデータをオンライン上で見れるデジタル見本帳としても活用可能。

素材の商品ページからオンライン上で同じ編地・素材情報を共有できるため、企画・営業・生産といった部門間や、外部協力先との認識ズレを抑制します。



これにより、意思決定のスピードと質の両方を高める基盤として機能します。

・特徴４.｜検討から発注までをオンラインでつなぐBtoB注文導線

ニット糸原料の調達においては、 素材を検討した後、「どの糸を・どの条件で・どこに発注すればよいか」を整理する必要がある場合があります。

SAWADA YARNS ONLINEでは、 素材検索や編地確認を行ったその流れのまま、 オンライン上で発注・問い合わせまで進められる導線を用意しています。

これにより、

・電話やメールでの品番確認、条件整理が不要

・「検討中の素材」が明確な状態で発注相談が可能

・担当者不在時でも情報を整理した形で依頼できる

といった、BtoB調達における実務負荷の軽減を実現します。

オンライン上で素材情報を確認し、 そのまま発注・相談につなげられることで、 企画と調達の間に生じがちなタイムラグや手戻りを抑えたスムーズな進行が可能になります。

※価格閲覧・オーダーに関しましては会員登録が必要となります。

▼会員登録申請はこちらから

https://sawadayarns-online.jp/pages/applicationform

・導入メリット｜「感覚」を「再現性」に変える

本サービスをご利用いただくことで、以下のような効果が期待できます。

企画初期段階での完成イメージ共有

試作回数削減によるコスト・時間の最適化

社内外コミュニケーションの効率化

編地データの有効活用

ニット企画における属人的な判断を減らし、再現性のある素材選定プロセスを構築します。

▼SAWADA YARN ONLINE

https://sawadayarns-online.jp/

・会社概要

会社名 ：澤田株式会社

代表者 ：代表取締役社長 澤田 誠

設 立 ：1969年7月1日

所在地 ：大阪府泉大津市千原町2-2-19

事業内容：ニット用原糸、及びニット製品の企画研究開発、並びに販売。

会社ホームページ：https://www.sawada-co-ltd.co.jp/

ニット産地大阪府泉大津に本社を置く創業55年のニット原糸メーカー。

ニット原糸の開発、ニットウェアのOEM・ODM生産、ニット製品の自社ブランド展開など、ニットに関するあらゆることに携わっています。

大阪府泉大津市を本拠地とし、東京、上海に拠点展開。

世界でいちばんのニットカンパニーを目指しています。

【お問い合わせ】

澤田株式会社-SAWADA YARN ONLINE

info.sawadaonline@sawada-co-ltd.co.jp