藤沢市主催「仕事と介護の両立」をテーマにしたオンデマンド講演会開催弊社取締役・酒井が登壇
株式会社チェンジウェーブグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長/CEO:佐々木裕子）の取締役であり、仕事と介護の両立支援の専門家である酒井 穣（さかい じょう）が、神奈川県藤沢市が主催する「令和7年度 藤沢市家族介護者教室講演会」において講師を務めることをお知らせいたします。
本講演会は、2025年4月より段階的に施行されている「改正育児・介護休業法」を背景に、働きながら介護を行う「ビジネスケアラー*」の増加という社会課題に対し、市内在住、在勤の家族等の介護者や医療・介護関係者等向けに藤沢市が実施するものです。
*働きながら介護をする人のこと
高齢化が進行する中、働き盛りの世代が突然介護に直面し、離職を余儀なくされる「介護離職」が大きな社会問題となっています。本講演会では、自身も30年にわたる介護経験を持ち、数多くの企業・自治体で支援を行ってきた酒井が、仕事と介護を両立させるための具体的なコツやマインドセットについて、オンデマンド形式で分かりやすく解説します。
■令和7年度藤沢市家族介護者教室講演会概要
タイトル ：「介護も仕事もあきらめない ～わたしたちが今知るべき両立のコツ～」
配信期間 ：2026年2月2日（月）～2026年3月23日（月）
対 象 ：市内在住、在勤の家族等の介護者や医療・介護関係者等
視聴方法 ：オンデマンド配信（申込者限定）
主催 ： 藤沢市 福祉部 高齢者支援課
■申し込み方法
藤沢市の公式ホームページ（電子申請システム「e-kanagawa」）よりお申し込みいただけます。
申込期間：2026年3月23日（月）
申し込みページ :
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142051-u/offer/offerList_detail?tempSeq=114101
チェンジウェーブグループでは、各自治体や企業の課題に応じた「仕事と介護の両立支援」のサポート、研修などをご提案します。
- 両立支援に関し、何をしたらいいのかわからない
- 従業員の介護の実態を把握したい
- すでに介護中の従業員をケアしたい
上記のようなお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。
https://www2.lcat.jp/lcat/contact
■講師プロフィール
酒井 穣（さかい じょう）
株式会社チェンジウェーブグループ 取締役
慶應義塾大学理工学部卒。
Tilburg大学経営学修士号(MBA)首席取得。
商社にて新規事業開発・海外営業を経験後、オランダの精密機械メーカーにエンジニアとして転職。2000年に渡欧し、2006年にはオランダでITベンチャーを創業、CFOとして経営に携わる。
帰国後は上場企業の取締役を経て、2016年に株式会社リクシスを設立。
2024年に経営統合により現社名に変更。多様な職種・国・文化を越えてマネジメントを実践してきた経験をもとに、リーダー育成や組織変革に取り組む。
著書に『リーダーシップ進化論』『ビジネスケアラー』などがある。
【会社概要】
会社名 ：株式会社チェンジウェーブグループ
代 表 ：代表取締役社長 CEO 佐々木裕子
所在地 ：東京都港区南青山2-26-32 セイザンI1202
企業サイト：https://www.changewave-g.com/
