【メイクアップフォーエバー】2025年秋に新登場したクリエイティブなメイクを叶える高発色クリームからバリエーション豊かに新色登場!
アーティスト カラークリーム
クリエイティブなメイクを叶える高発色クリーム
アーティスト カラークリーム
価格 ：4,500円(税込 4,950円)
色数 ：全11色(新色5色)
内容量 ：4g
新色全国発売日 ：2026年3月1日(日)
※全国の直営・百貨店カウンター/公式ウェブサイト/@cosme SHOPPING限定発売
＜2026年3月1日(日)発売＞新色５色
02 オールアラウンド ホワイト
08 ジョイフル ピーチ
09 テンダー ブラッシュ
10 フレーミング レッド
11 アンリミテッド アイビー
伸ばしやすいテクスチャーで、日常使いから、常識にとらわれないアーティスティックな作品まで、クリエイティブな想像力を形にします。
全11色へとラインアップが広がり、ルールに捉われない自由な自己表現をお楽しみください。
●さまざまな用途に使えるマルチユースタイプ
アイ・フェイス・ハンド＆ボディなどさまざまな部位にご使用できるマルチユースなクリーム。
枠に捉われずにメイクを楽しんで。
●遊び心を解き放つ
ラインを引いたり、描いたり、ぼかしたり、重ねたりと使い方は自由自在。
一塗りで鮮やかに発色し、見たままの色が持続します。
●大胆にまとうカラーと自信
ウォータープルーフ・スウェットプルーフに加え、色移りしにくい処方。
表現したいアートを存分に叶えて。
全11色
＜メイクアップフォーエバー＞
世界中の才能あふれるメイクアップアーティスト達が製品開発に関わる、フランス・パリ発の世界的プロフェッショナルメイクアップブランド。 進化を続ける機能的でアーティスト性に溢れる製品は全世界60か国以上で展開され、世界中のメイクアップアーティストやメイクファンに支持されています。
【お取り扱い店舗】
●伊勢丹新宿店 Tel: 03-3351-1966
●ギンザシックス店 Tel: 03-6263-9997
●渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 6階 ＋Q（プラスク）ビューティー内
メイクアップフォーエバーTel: 03-6427-6262
●大丸心斎橋店 Tel: 06-6243-5070
●ジェイアール名古屋タカシマヤ店 Tel: 052-566-8192
●岩田屋本店 Tel: 092-733-6061
●そごう横浜店 Tel:045-465-2111(代表)
公式ウェブサイト
https://www.makeupforever.com/jp/jp
公式Instagram
https://www.instagram.com/makeupforeverjapan/
公式Facebook
https://www.facebook.com/makeupforeverjapan/
公式LINE
https://page.line.me/310yvjwm?oat__id=2939233&openQrModal=true(https://page.line.me/310yvjwm?oat__id=2939233&openQrModal=true)