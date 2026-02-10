【メイクアップフォーエバー】2025年秋に新登場したクリエイティブなメイクを叶える高発色クリームからバリエーション豊かに新色登場!

エル・シー・エス株式会社

アーティスト カラークリーム

クリエイティブなメイクを叶える高発色クリーム

アーティスト カラークリーム

価格 ：4,500円(税込 4,950円)

色数 ：全11色(新色5色)

内容量 ：4g

新色全国発売日 ：2026年3月1日(日)

※全国の直営・百貨店カウンター/公式ウェブサイト/@cosme SHOPPING限定発売

＜2026年3月1日(日)発売＞新色５色

02 オールアラウンド ホワイト08 ジョイフル ピーチ09 テンダー ブラッシュ10 フレーミング レッド11 アンリミテッド アイビー

伸ばしやすいテクスチャーで、日常使いから、常識にとらわれないアーティスティックな作品まで、クリエイティブな想像力を形にします。

全11色へとラインアップが広がり、ルールに捉われない自由な自己表現をお楽しみください。

●さまざまな用途に使えるマルチユースタイプ

アイ・フェイス・ハンド＆ボディなどさまざまな部位にご使用できるマルチユースなクリーム。

枠に捉われずにメイクを楽しんで。

●遊び心を解き放つ

ラインを引いたり、描いたり、ぼかしたり、重ねたりと使い方は自由自在。

一塗りで鮮やかに発色し、見たままの色が持続します。

●大胆にまとうカラーと自信

ウォータープルーフ・スウェットプルーフに加え、色移りしにくい処方。

表現したいアートを存分に叶えて。

全11色

＜メイクアップフォーエバー＞

世界中の才能あふれるメイクアップアーティスト達が製品開発に関わる、フランス・パリ発の世界的プロフェッショナルメイクアップブランド。 進化を続ける機能的でアーティスト性に溢れる製品は全世界60か国以上で展開され、世界中のメイクアップアーティストやメイクファンに支持されています。

【お取り扱い店舗】

●伊勢丹新宿店 Tel: 03-3351-1966

●ギンザシックス店 Tel: 03-6263-9997

●渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン 6階 ＋Q（プラスク）ビューティー内

メイクアップフォーエバーTel: 03-6427-6262

●大丸心斎橋店 Tel: 06-6243-5070

●ジェイアール名古屋タカシマヤ店 Tel: 052-566-8192

●岩田屋本店 Tel: 092-733-6061

●そごう横浜店 Tel:045-465-2111(代表)

公式ウェブサイト

https://www.makeupforever.com/jp/jp

公式Instagram

https://www.instagram.com/makeupforeverjapan/

公式Facebook

https://www.facebook.com/makeupforeverjapan/

公式LINE

https://page.line.me/310yvjwm?oat__id=2939233&openQrModal=true(https://page.line.me/310yvjwm?oat__id=2939233&openQrModal=true)