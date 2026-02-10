ニューバランス 「名古屋ウィメンズマラソン 2026」今年は伝統的な和のデザインをモチーフにした限定コレクションが新登場

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、2026年3月8日（日）にバンテリンドームナゴヤで開催される「名古屋ウィメンズマラソン2026」「名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン2026」「名古屋シティマラソン2026」にシルバースポンサーとして協賛いたします。本年の「名古屋ウィメンズマラソン 2026」に向けて、大会ロゴをデザインモチーフにした限定コレクションを2026年2月10日（火）より、ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランス名古屋、ニューバランスタカシマヤ ゲートタワーモール、ニューバランスmozoワンダーシティ、一部のニューバランスお取り扱い店舗にて発売開始します。

ランナーが快適に着用できるランニングアパレルアパレルやランニングキャップをはじめ、ランニングソックスやアームカバー、そして限定カラーのシューズをラインナップしています。

また、本日より特設サイトをオープンし、「名古屋ウィメンズマラソン2026」に出走するランナーの皆さまのゴールまでの健闘を讃える特別コンテンツや、EXPOブース情報なども後日情報更新予定です。

名古屋ウィメンズマラソン 2026 限定コレクションサイト

https://shop.newbalance.jp/nwm-running/

ニューバランス公式オンラインストア 名古屋ウィメンズマラソン 2026特設ページ

https://shop.newbalance.jp/lp-running-nwm.html

※EXPOブース情報、特別コンテンツの詳細については2月24日（火）公開予定

「名古屋ウィメンズマラソン 2026」限定コレクション

今年は大会ロゴにも採用されている、伝統的な和柄のひとつである「青海波（せいがいは）」をモチーフとし、印象的にデザインしています。半円（扇形）が重なって並ぶ波を表現した文様は「穏やかな波が続く＝平和・未来永劫の幸せ」という縁起の良い意味をもち、すべての女性ランナーの幸せへの想いを込めたデザインです。また、名古屋の名所やランニングギアをイラストにしたグラフィックのランニングTシャツ、アクセサリーなど様々なアイテムがラインアップし、レースに臨むランナーたちの特別な一日を華やかに演出します。

【FuelCell Rebel v5】

「名古屋ウィメンズマラソン 2026」限定カラーが登場。今年のデザインモチーフである扇のような波が重なった「青海波」デザインと、末広がりの幸運を示す扇状の形を、折り重なる複数のカラーグラデーションとしてアッパーに流し込んでいます。パッションピンクを随所に配し、アクセサリーのようなシルバーをアクセントに、元気に走り抜けるランナーの気持ちを表現しています。

品番：WFCX（ウィメンズ）

カラー：98Q（アクアブルー/ピンク）

ウイズ/サイズ：B/22.0～26.5cm

価格：17,930円（税込）

※シューズバッグ付き

【名古屋スポーツエッセンシャルズプリントウィメンズTシャツ1】

「名古屋ウィメンズマラソン2026」限定のショートスリーブTシャツ。和を意識した小紋柄のオールオーバープリントと、胸元の大会ロゴがデザインポイント。通気性に優れたストライプメッシュと、前後差のあるサイドスリットが快適な走りをサポート。大会を華やかに演出する一枚。

品番：WT61R1NF（ウィメンズ）

カラー：TRO（タロ）、WT（ホワイト）、AAE（タンジェリンヒート）

サイズ：S,M,L,XL

価格：4,950円（税込）

【名古屋RC 2-in-1ウィメンズショート3インチ】

名古屋ウィメンズマラソン2026限定の3インチ2in1ショーツ。右裾の大会ロゴがアクセントです。究極の動きやすさ・快適性・フィット性を追求したパンチング4WAYストレッチが優れた通気性と軽量性を発揮し、ソフトに包み込むシームレスなインナーショーツとともに抜群の穿き心地を提供。内側出しのフラットなウエスト紐、ウエスト後ろのジップポケット、ウェストインサイドに2つのドロップインポケット。インナータイツにもポケット付き。

品番：WB61F9YP（ウィメンズ）

カラー：BK（ブラック）

サイズ：S,M,L,XL

価格：9,900円（税込）

その他名古屋ウィメンズマラソン 2026 限定コレクションはこちら

https://shop.newbalance.jp/nwm-running/

購入者限定で大会前日の「Shakeout Run」イベントにご招待するキャンペーンを開催

「名古屋ウィメンズマラソン 2026」限定アイテムをご購入いただいた方を、大会前日のスペシャルイベント「Shakeout Run」に抽選でご招待する『Shakeout Run Campaign』を開催いたします。『Shakeout Run』とは、頭や心を整理し雑念を払い、レースに向けた状態を整えるためのコンディショニングランです。コーチやゲストを招いて、レース前日に軽いランを行い、体を動かす感覚を確認しましょう。

【概要】

実施日程：2026年3月7日（土）

開催/集合場所：ニューバランス名古屋 店舗前広場（愛知県名古屋市中区栄3-3-21 セントライズ栄）

対象者：名古屋ウィメンズマラソン2026限定アイテムを購入・して参加できる方、当日、指定時間・場所に集合可能な方、応募規約・注意事項に同意いただける方

参加費：無料

イベント内容：コーチ・ゲストとともに「Shakeout Run」を実施します。ランの後は、リカバリーをサポートするスペシャルドリンクをプレゼントいたします。

開催時間：9:30-10:30/10:00-11:00/11:00-12:00/11:30-12:30/13:00-14:00/13:30-14:30/14:30-15:30/15:00-16:00

※応募時に第3希望まで選択可能

※各回30名定員

※各セッション開始30分前より受付開始、開始15分前までに受付を完了

【申し込み方法】

2月10日（火）～2月24日（火）の期間中、ニューバランス公式オンラインストア、オフィシャルストア（ニューバランス名古屋、タカシマヤ ゲートタワーモール、mozoワンダーシティ）にて「名古屋ウィメンズマラソン 2026」対象商品をご購入後、応募フォームより申込みされ当選した方が対象となります。

キャンペーンサイト：https://shop.newbalance.jp/lp-running-nwm-campaign.html

応募期間：2月10日（火）10:00～2月24日（火）23:59

当選発表：2月26日（木）※当選者のみ、メールにてご連絡いたします。

キャンペーンに関するお問い合わせはこちら

Shakeout Runキャンペーン事務局

メールアドレス：nb_nwm2026@fluss.co.jp

受付日時：平日10:00～17:00 ※土・日・祝日を除く

▼ニューバランス ランニングについて

ニューバランスランニングでは、“ Run your way.”のスローガンを掲げ、常に向上心を持ち続け、自身の目標のために励むすべてのランナーに向けてこのメッセージや新しいプロダクトを発信していきます。

▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/ ご覧ください。

