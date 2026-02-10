『仁王３』アラビア語版を世界同時発売　マンガプロダクションズとコーエーテクモゲームスがMENAで展開

マンガプロダクションズ株式会社



サウジアラビアを拠点とするゲーム・アニメ制作および配給会社、マンガプロダクションズ（リヤド／東京）は、株式会社コーエーテクモゲームス（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鯉沼久史）との中東・北アフリカ（MENA）地域におけるパブリッシング契約に基づき、人気ゲームシリーズ最新作『仁王３』のアラビア語版を、2026年2月6日（金）にPlayStation(R)5およびSteam向けに、日本語版と共に世界同時発売しました。

マンガプロダクションズはリヤドの商業施設「Boulevard City」にて、『仁王３』の発売記念イベントを開催しました。本イベントには、本作のプロデューサーである柴田剛平氏をはじめ、著名なクリエイターやゲームインフルエンサー、メディア関係者が参加しました。来場者は発売日に本作を体験するとともに、ゲームの世界観に着想を得たさまざまなチャレンジ企画に参加し、会場は大いに盛り上がりました。

本イベントは中東地域におけるメディア露出の拡大にもつながり、本作が今年最も期待されるアクションRPGタイトルの一つであることを強く印象付ける機会となりました。

『仁王３』は人気アクションRPGシリーズの最新作です。本シリーズは、世界累計850万本以上を販売しています。マンガプロダクションズは本作でアラビア語ローカライズに加え、MENA地域におけるマーケティングおよびパブリッシングを担当しています。

【マンガプロダクションズ 事業開発部・部長 アルーナグムーシュ アブドゥルアズィーズのコメント】

「コーエーテクモとの『仁王３』におけるパートナーシップにより、単なるパブリッシングにとどまらず、中東地域に受け入れられるマーケティングやローカライズを実現しています。こうした取り組みは、同じビジョンを共有するグローバルパートナーとの協働を通じて、持続可能なゲーム産業の発展につながるものと考えています。」

【マンガプロダクションズ マーケティングPR部・部長 アルモワニ アブドゥルアズィーズのコメント】

「『仁王３』の中東地域での発売は、同地域における本作の存在感をさらに高めることになったと思います。コーエーテクモとのパートナーシップのもと、プレイヤーに臨場感あふれるローカライズ体験、マーケティングイベントを提供できることを誇りに思います。」

【マンガプロダクションズについて】

マンガプロダクションズは、中東・アラブ世界を代表するIPマネジメントおよびアニメ、ゲーム、マンガの制作・配給会社です。

日本をはじめとする国際的なスタジオやクリエイターとの協業を通じて、魅力的なコンテンツをグローバルに発信することを使命としています。また、日本の優れたコンテンツを中東をはじめとする世界各地で展開するIPマネジメント事業にも積極的に取り組んでおり、文化交流とコンテンツ産業の発展に貢献しています。