【GUCCI】エフォートレスな新型バッグ〔グッチ ボルセット〕が登場

株式会社ケリングジャパン

グッチから新たなハンドバッグ〔グッチ ボルセット〕が登場します。 “Borsetto”という名前は、イタリア語でバッグを意味する「borsa」とホースビットを意味する「morsetto」を組み合わせたもの。直感的でモダン、そしてエフォートレスなイタリアらしさを感じさせるこのバッグの特長を、遊び心あふれる造語で表現しています。

Courtesy of Gucci

乗馬の世界にインスピレーションを得たホースビットは、1940年代後半に初めてコレクションに登場すると瞬く間にグッチを象徴するモチーフとなりました。以来、グッチの伝統と未来をつなぐ存在であり続けているホースビットが、新作バッグのリラックスしたコンテンポラリーなデザインにヴィンテージの魅力を添えています。

Courtesy of Gucci

〔グッチ ボルセット〕は、ロングハンドルと取り外し可能なショルダーストラップを備え、使いやすさと多様な持ち方を叶えるバッグで、ミディアムとラージの2サイズをご用意。シグネチャーのホースビット ハードウェアがグッチの伝統的なデザインコードを受け継いだアイテムとしての存在感を際立たせます。ダークブラウンのスエード、ブラックのソフトレザー、そしてヴィンテージ サンドのGGパターンといった洗練された素材とカラーを取り揃えています。

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。 グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナの下、クリエイティビティ、 イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを 続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com(https://www.gucci.com/jp/ja/nst/la-famiglia-collection)をご覧ください。