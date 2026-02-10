AWOL Vision、革新的な「Aetherion」シリーズの予約販売を開始 ― 世界最高クラスの鮮明さを誇る4K三色レーザー超短焦点プロジェクター、早期購入で最大2,300米ドル割引

Elevation Technology Partners LLC.

AWOL Vision(https://awolvision.com/)（本社：米国フロリダ州、代表取締役：Andy Zhao）は、CES 2026で初公開した注目のプロジェクターシリーズ「Aetherion」について、2026年2月11日よりKickstarterにて予約受付を開始することを発表しました。早期支援者は、世界最高水準の鮮鋭度を誇ると評価されている4Kトリプルレーザー超短焦点（UST）プロジェクターを、最大2,300米ドル（約32万2,000円※1）の割引価格で購入することが可能です。

2月11日より、早期支援者は、「Aetherion Pro(https://bit.ly/4c9TaDN)」を1,999米ドル（希望小売価格3,499米ドル、約28万円／約49万円）、「Aetherion Max(https://bit.ly/4c9TaDN)（フラッグシップモデル）」を2,199米ドル（希望小売価格4,499米ドル、約31万円／約63万円）で購入可能となり、これまでにない価格帯で本格的な没入型ホームシアター体験を実現します。言い換えれば、高級テレビ1台分以下の価格で、200インチのDolby Vision対応トリプルレーザーシアター体験を手に入れることができます。

本Kickstarterキャンペーンは、日本時間2026年4月1日まで実施予定で、早期支援者への出荷は2026年4月より順次開始される見込みです。なお、早期購入価格は期間限定での提供となります。

Kickstarterプロジェクトページ：

https://www.kickstarter.com/projects/awolvision/awol-vision-aetherion-pixel-clarity-rgb-laser-ust-projector(https://bit.ly/4c9TaDN)

プロジェクト公開日時：2026年2月11日 1:00（日本時間）

プロジェクト終了日時：2026年4月1日 1:00（日本時間）

AWOL Visionは、高級サブブランド「Valerion」が日本のクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」において累計2億円を超える資金調達を達成し、国際メディア、インフルエンサー、ユーザーから高い評価を得てきた実績を背景に、その信頼性と革新性をAetherionシリーズにも同様に反映しています。

テレビ価格の一部で、迫力の大画面4K体験を。

Aetherionシリーズは、没入感のあるリビング空間での視聴から屋外でのムービーナイト、さらには本格的なホームシアター環境までを想定して設計されており、最大200インチのネイティブ4K投影を実現します。

中核には、AWOL Vision独自のPixelLock(TM)技術と新世代の光学システムを採用し、超大画面においてもピクセルレベルの高い鮮鋭度を維持します。

Aetherionシリーズは、「スピード（Speed）」「サイズ（Scale）」「鮮鋭度（Sharpness）」という3つの中核コンセプトを軸に設計されています。主な特長は以下のとおりです。

・ネイティブ4K投影、最大200インチ対応

・PixelLock(TM) 光学アライメントシステムにより、画面の隅々まで高い鮮鋭度を実現

・明るさ：3,300 ISOルーメン（Aetherion Max）、2,600 ISOルーメン（Aetherion Pro）

・ネイティブコントラスト比 6,000:1、EBL（Enhanced Black Level）アルゴリズムによる最大60,000:1の強化コントラスト

・Anti-RBE技術により、2Dおよび3D視聴時のレインボーノイズを99.99％低減

・最低1msの超低入力遅延

・可変リフレッシュレート（VRR）および自動低遅延モード（ALLM）対応

・Dolby Vision Gaming対応（業界初※2 のプロジェクター機能）

・フラッグシップSoC「MT9655」搭載、8GB RAM／128GBストレージ

・Wi-Fi 7およびギガビットイーサネット対応

4月の出荷開始により、早期支援者はエンターテインメントの最盛期や夏のスポーツシーズンにあわせて、FIFAワールドカップ、テニスのグランドスラム大会、アジア競技大会、米国ゴルフのマスターズ・トーナメントなど、さまざまなコンテンツを大迫力の映像で楽しむことができます。

Kickstarter限定アクセサリーおよび期間限定特典

Kickstarterキャンペーン期間中、AWOL Visionは早期支援者限定の専用アクセサリーを多数用意し、本格的なホームシアターやリビングシアターを、より高いコストパフォーマンスと完成度で構築できるソリューションを提供します。本クラウドファンディングでは、プロジェクタースクリーンやスマートテレビボードを含むフルラインアップのAVアクセサリーを展開し、さまざまな設置環境や使用シーンに対応します。

全シリーズのプロジェクタースクリーンは(https://bit.ly/4c9TaDN)、キャンペーン期間中30％オフで提供されます。さらに、発売初日（日本時間2月11日）にスクリーンを追加購入した支援者は、この30％オフに加えて、15％オフの追加割引が重ねて適用され、あわせて送料無料特典を受けることができます。また、スマートテレビボードシリーズは(https://bit.ly/4c9TaDN)一律20％オフのKickstarter限定割引が適用され、最大900米ドル（約12万6,000円）の割引が可能です。

本クラウドファンディングで提供される、ホームシアター向けのフルセットアクセサリーは以下のとおりです。

- 120インチ／132インチ ホワイトスクリーン

- 120インチ／150インチ 次世代デイライトALRスクリーン

- 120インチ／130インチ 電動ALRフロアライズ（床置き昇降式）プロジェクタースクリーン

- 120インチ／130インチ スマートTVステーション

- 120インチ／130インチ 新型Vanish TVキャビネット

詳細は、AWOL Vision(https://awolvision.com/)公式サイトまたはAWOL Vision Aetherion公式Kickstarter(https://bit.ly/4c9TaDN)ページをご覧ください。

AWOL Visionについて

AWOL Visionは2020年に設立された、RGBレーザープロジェクション技術に特化した革新的な映像・音響ソリューションメーカーです。卓越した画質、鮮鋭度、没入感を通じて、ホームシアター体験の革新を目指しています。本社は米国フロリダ州デルレイ・ビーチに所在し、高級サブブランド「Valerion」の親会社でもあります。詳細は公式サイトをご覧ください。

AWOL Vision公式サイト：https://awolvision.com/(https://awolvision.com/)

※1 為替レートは1米ドル＝約140円で換算しています。

※2 当社調べ（2026年2月時点）