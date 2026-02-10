独立系VCのOne Capital、AI時代のDX実践ガイド「DX Playbook 2026」を無料公開

One Capital株式会社

B2B SaaSをはじめとしたスタートアップへ出資するOne Capital株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：浅田慎二）は、この度、当社DXアドバイザリーチームによる長年にわたるDX支援の知見を体系化した190ページを超える実践ガイド「DX Playbook」の2026年版を作成し、無料公開しました。

当社では、ファンドに出資いただくLP企業様に対して、企業のDX推進に豊富な経験を持つプロフェッショナルで構成されるDXアドバイザリーチームが、業務委託フィー無料で幅広いDXアジェンダを長期的に支援しています。

当社の支援は、DXを推進するための企業全体の仕組みづくりを経営の視点から支える点に特徴があります。経営の最重要課題に深く入り込み、経営層から現場担当者まで、各層の中心人物と密接に連携しながら、全社的なDXを数年にわたり伴走型で実現する、他に例を見ない独自のアプローチです。このアプローチにより、LP企業様がデジタル変革の時代における自社のポジションや提供価値を再定義し、確かな変革を実現することを後押ししてきました。

今回公開された「DX Playbook 2026」は、AIの急速な普及を前提に、経営・事業・組織・データ・ガバナンス・人材の設計を横断的に見直し、全社DXの進め方を再定義している点が特徴です。AI時代の全社DXを現在進行形で支援しているOne Capitalならではの生きた経験に基づくDX推進の「型」を集約し、大企業が実装段階まで踏み込むための実践的な指針を提示しています。

【「DX Playbook 2026」発行の背景】

DX（デジタルトランスフォーメーション）は、企業の必須戦略として定着しましたが、近年のAIの飛躍的な進展により、その難易度はさらに高まっています。意思決定や業務プロセス、顧客接点、人材設計にまで影響が及ぶ中、DXは単なるデジタル投資を超え、経営のオペレーティングモデルそのものを組み替える変革として、全業種で避けては通れない課題となっています。

しかし依然として、多くの企業がその重要性を認識しながらも、具体的な進め方が見えず、実践に苦戦しているのが現状です。そこでOne Capitalは、これまでの支援を通じて培ったDX推進の実践知を基に、AI時代の前提条件を織り込んだ全社DXの型を「DX Playbook 2026」として体系化いたしました。このPlaybookは、経営層をはじめDXに携わるすべての人々に向けた指南書として、企業のDX推進を支える羅針盤となることを目指しています。

【「DX Playbook 2026」の主な内容】

- はじめに：AI時代のDXの在り方と早期着手の意義- - なぜDXが必要なのか- - 企業変革におけるAIの位置付けとAI駆動型DXの事例- - 変革着手のタイミングが競争優位を左右するメカニズム- DXの全体像：推進に必要な取り組みの鳥瞰図「5つの柱」- - 全社DXを構成する「5つの柱」と33のテーマの全体像- - AI時代における「5つの柱」の「変わらない本質」と「AI時代に求められること」- - DX推進の標準的な流れとタイムライン- - 組織内の各役割の責任と期待される行動- DXの進め方：33のテーマ別の具体的アプローチ- - 各テーマにおける目的と目指すべき状態- - AI前提で変わる設計・実行のポイント- - 実践時の注意点と国内外の事例- 特別付録：企業のAI活用事例集- - 国内大手企業を中心としたAI活用事例約70件- - AIが創出する価値軸で整理した事例分類- - 本編テーマと連動した参照・活用が可能な構成

【2025版からの主なアップデート】

「DX Playbook 2026」では、AIを単なる個別技術や施策として扱うのではなく、全社DXを加速させる前提条件として捉えています。構成の全域にわたって、DXが目指す変革の本質とAIのポテンシャルを融合させた設計となっています。

1. 大企業の全社DXにおけるAIの位置付けを体系的に整理

生成AIやAIエージェントの進展により、AIは特定業務の効率化ツールではなく、業務プロセス、意思決定、組織設計そのものに影響を与える存在となっています。本Playbookでは、大企業における全社DXの文脈の中で、AIをどこに位置付け、どのようなレイヤー（経営・業務・データ・組織・ガバナンス等）にどのような影響を与えるのかを整理し、経営として押さえるべき論点を明確化しています。

2. DX推進における33のテーマごとにAIの影響・活用価値を反映

DX推進において企業が取り組むべき33のテーマの中で、AIによって変わるポイント、活用価値が高い領域、設計・運用上の注意点を織り込みました。

単なるAI活用アイデアの列挙ではなく、既存のDXアジェンダに対して「AIを前提にすると何が変わるのか」に言及し、DXとAIを分断せず戦略や組織への実装につなげるための指針を提示しています。

3. AIが創出する「価値」を軸に整理した大企業のAI活用事例70件を付録として収録

本Playbookの付録として、近年の国内大手企業におけるAI活用事例約70件を、AIが創出する価値の観点から分類・整理して収録しています。各事例について、活用部門や目的、解決した課題、導入効果を整理するとともに、本編のDX推進テーマと紐づけることで、全社DXの文脈で参照できる構成としています。

本編では事例一覧と概要を掲載し、各事例の詳細情報は本編記載の専用リンクからアクセス可能となっています。

