文部科学省ガイドライン対応！　はじめての動画づくりを安心サポート。文研出版より『動画をつくって発表しよう　制作や表現をしてみよう』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『動画をつくって発表しよう 制作や表現をしてみよう』を、本日より全国の書店で発売いたします。

内容

（１）シリーズ概要

１. 「見て・くらべて・伝える」力をやさしく育てる

初めてでも安心のステップ構成。短時間で取り組める活動例と丁寧な手順で、動画学習を無理なく始められます。

２. 学校・家庭・地域イベントで活用できる

授業はもちろん、生活科・図工・行事の記録や発表にぴったり。家でも親子でミニ動画に挑戦でき、学びが日常につながります。

３. 安心のガイド付きで「ルールとマナー」も身につく

個人情報や著作権、撮影マナーを低学年向けにわかりやすく解説。チェックリストや振り返りシート付きで運用もラクに。

（２）今回紹介するのは、第３巻 「制作や表現をしてみよう」

１. 紹介動画で伝える力を磨く

地域のスポットやお気に入りの本を選び、伝わる撮り方と必要情報のメモを組み合わせて紹介動画を制作。

２. 魅力発見と発信のトレーニング

伝えたいことを整理し、自撮りや商品撮影で確認と調整を重ねて完成度をアップ。

３. クリエイター体験で自分を表現

YouTuberなど動画クリエイターのことを知り、趣味や特技などを題材に構成と編集を工夫した動画を制作。

監修

外山宏行

近畿大学附属小学校教諭／教育研究部長。Apple Distinguished Educator／Apple Professional Learning Specialist。進学塾、専門学校での勤務を経て2006年度より近畿大学附属小学校に勤務。ICT教育推進委員長として勤務校のApple Distinguished School認定を推進。教育委員会や公立小学校の研修協力、DX アドバイザー・スーパーバイザーを務める。

酒井郷平

常葉大学教育学部准教授。専門は教育工学、情報モラル教育、ICT教育。文部科学省情報モラル教育推進事業検討委員会委員、学校DX戦略アドバイザー等を歴任。著書に『Society5.0時代における 情報モラル教育の理論と実践-リスクへの「自覚」と「対応力」の育成を目指して-』（共編著、ムイスリ出版）など。

商品情報

『動画をつくって発表しよう 制作や表現をしてみよう』

シリーズ:動画をつくって発表しよう

対象:小学校中学年以上

判型:AB判（26.4×21.7cm）・40頁 NDC007

定価:本体3200円（税別）

ISBN:978-4-580-82716-5 C8304

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/