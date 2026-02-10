BtoB製造業向け「AI & SEO対策支援サービス」を提供開始

テクノポート株式会社

BtoB製造業のWebマーケティング支援を手がけるテクノポート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：徳山 正康）は、生成AIによる検索（ChatGPT、Gemini等）と従来の検索エンジン（Google等）の双方からの流入最大化を目的とした「AI & SEO対策支援サービス」を、製造業向けに提供開始したことをお知らせします。

近年、ユーザーの情報収集行動は、検索エンジンだけでなく生成AIによる検索へと急速に広がっています。一方で、多くの製造業では「技術内容がAIに正しく理解・引用されない」「検索流入は増えても問い合わせにつながらない」といった課題を抱えています。

本サービスは、こうした課題に対し、AI検索対策とSEO対策を一体で設計・運用することで、“アクセス数”ではなく“成果（問い合わせ・商談）”につながるWeb集客を実現します。

サービス開発の背景

サービスの詳細はこちら :https://marketing.techport.co.jp/service/seo/

近年、ChatGPTやGemini等の生成AIを活用して情報収集を行うユーザーが増えています。当社が2026年1月に実施した独自調査でも、従来の主要な情報収集手段であった検索エンジンに迫る勢いで、生成AIを用いて情報を検索するユーザーが増加していることが確認されました。

製造業における研究・製品開発・製造従事者を対象に、技術的課題発生時の調査方法について尋ねたアンケート結果

一方で、生成AIの回答だけで課題解決に至り、企業のWebサイトへ訪問しない「ゼロクリック」現象が進んだことで、従来の検索エンジンを中心としたコンテンツSEOだけでは、十分なアクセス獲得が難しくなりつつあります。

こうした環境変化を踏まえると、今後はSEO対策に加え、AI検索からの流入獲得も見据えた集客設計が不可欠です。AI検索と検索エンジンは仕組みこそ異なるものの、「ユーザーに最適な情報を届ける」という目的は共通しています。そのため、ユーザーの課題を解決する価値あるコンテンツを継続的に発信できる企業ほど、双方のチャネルで評価されやすくなります。

テクノポートでは、これまでに1,200社を超えるBtoB製造業のマーケティング支援を行ってきた実績をもとに、AI検索対策とSEO対策を一体で捉え、両チャネルからの流入最大化を目指す「AI & SEO対策支援サービス」の提供を開始することとなりました。

「AI & SEO対策支援サービス」の特長

- BtoB製造業に特化本サービスは、専門性が高く理解が難しいBtoB製造業分野に特化したAI & SEO対策支援サービスです。製造業特有の技術内容や購買プロセスを踏まえたうえで、AI検索・検索エンジンの双方で評価されやすい設計・運用を行い、成果につながるWeb集客を実現します。- 戦略から運用改善まで一気通貫現状の流入状況分析から、対策クエリの調査・選定、コンテンツ企画・制作、公開後の効果測定・改善提案までをワンストップで支援します。AI検索対策とSEO対策を一体で捉えた戦略設計により、施策単発ではなく、継続的に成果を生み出すWebサイトの構築を目指します。- アクセス増ではなく成果重視流入数の最大化を目的とするのではなく、お問い合わせや資料ダウンロードなどのコンバージョン獲得をゴールに据えた支援を行います。購買段階ごとのユーザーを意識した施策設計により、質の高いユーザー流入を増やし、事業成果につながるWebマーケティングを実現します。

「AI & SEO対策支援サービス」の内容

本サービスでは、AI検索および検索エンジン経由の流入を最大化するため、以下の5つのSTEPで対策を推進します。

STEP1：現状の流入状況の分析

GoogleサーチコンソールやGA4のデータをもとに、AI検索および検索エンジン経由で、どのようなユーザーがWebサイトへ流入しているのかを分析します。

現在獲得できているユーザーの購買段階を整理したうえで、今後注力すべきターゲットユーザー像を明確にします。

STEP2：対策クエリの調査・選定

ターゲットユーザーの検索視点をもとに、AI検索で使用される「プロンプト」と、検索エンジンで使用される「キーワード」を調査・選定します。

検索需要、競合状況、自社の技術・製品との親和性を総合的に評価し、優先的に対策すべきクエリを選定します。

STEP3：コンテンツ企画

選定した対策クエリに対して、ユーザーの検索意図を整理し、最適なページ種別（技術コラム、事例ページ、製品・技術ページなど）を決定します。

あわせて、AI検索および検索エンジンの双方で評価されやすいコンテンツ構成を企画します。

STEP4：コンテンツ制作

製造業分野に精通した技術ライターを活用し、専門性と独自性の高いコンテンツを制作します。

AI検索に引用されやすい情報設計と、ユーザーの理解・意思決定を促す情報提供を両立させ、コンバージョンにつながるコンテンツを構築します。

STEP5：効果測定と改善提案

AI検索での引用状況、検索エンジンでの検索順位、アクセス数、エンゲージメント、コンバージョンなどの指標をもとに効果測定を実施します。

結果を踏まえ、継続的に改善施策を提案・実行することで、AI検索・検索エンジン双方から安定的に成果を生み出すWebサイトへと育成します。

会社概要

サービス資料をダウンロードする :https://marketing.techport.co.jp/proposal/ai-seo/

会社名：テクノポート株式会社

代表者：代表取締役 徳山 正康

設立：2010年6月

事業内容：

・Webマーケティング事業

・技術ライティング事業

本件に関するお問い合わせ先

テクノポート株式会社

Webマーケティング事業部

URL：https://marketing.techport.co.jp/inquiry/

TEL：050-3161-5629（平日9:00～18:00）