ブルーボトルコーヒーにて、天然木を楽しむドリンクボトル「MOKU」の特別カラーを限定販売

株式会社リバーズ（本社：東京都墨田区東駒形、代表：名児耶 剛）は、ドリンクウェアブランド「Rivers」において、スペシャルティコーヒーの魅力を世界に広めてきた「BLUE BOTTLE COFFEE」（以下ブルーボトルコーヒー）とコラボレーションした、天然木の風合いを楽しむ「モク ドリンクボトル」を発表いたします。本商品は、2026年3月19日（木）より、ブルーボトルコーヒーの新店「ブルーボトルコーヒー 原宿カフェ」および公式オンラインストアにて先行発売いたします。

◆3月19日（木）より、新店「ブルーボトルコーヒー 原宿カフェ」・公式オンラインストアにて先行発売

東京発のドリンクウェアブランド・リバーズと、アメリカ・カリフォルニア州オークランドで誕生し、世界中にスペシャルティコーヒーの魅力を伝えてきたブルーボトルコーヒーが共に製作した、特別なモク ドリンクボトルが登場します。3月19日（木）より、この春、新たにオープンするブルーボトルコーヒー 原宿カフェおよびブルーボトルコーヒー公式オンラインストアにて、先行で発売いたします。

MOKUは、ボディにリサイクルステンレスを用い、サステナブルでありつつ、保温・保冷効果にも優れた設計。通勤やお散歩、旅先などでも、コーヒーが美味しい温度を長く保ちます。約200gと軽量で、持ち運びやすさにも配慮しました。

最大の特徴は、フタに水に強く耐久性に優れたアカシアの天然木を使用していること。自然素材ならではの木目は、ひとつとして同じものがなく、自分だけのボトルとして愛着をもって育てられます。

さらに、ひと捻りで開閉できるシンプルな構造や、氷も入れやすく洗いやすい広めの飲み口など、毎日使うことを想定した使いやすさも魅力のドリンクウェアです。

◆商品概要

容量：350ml

重量：約195g

価格：5,720円

サイズ：約W73mm × D73mm × H151mm（口径サイズ約50mm）

保温効力：67℃以上（6時間）

保冷効力：8℃以下（6時間）

◆先行発売

こちらの製品は、3月19日（木）よりブルーボトルコーヒーの新店、ブルーボトルコーヒー 原宿カフェおよびブルーボトルコーヒー公式オンラインストアにて先行発売いたします。

■ブルーボトルコーヒー 公式オンラインストア(https://store.bluebottlecoffee.jp/)

◆ブルーボトルコーヒーについて

ブルーボトルコーヒーは2002年に、創業者のジェームス・フリーマンによって、アメリカ・カリフォルニア州・オークランドで誕生しました。世界中のコーヒー農園から仕入れた高品質で新鮮なコーヒーを国内の自社焙煎所で焙煎し、ご注文を受けてから丁寧に淹れた、おいしさを徹底的に追求したスペシャルティコーヒーをご提供しています。品質へのこだわりとサステナビリティへのコミットメントを原動力として、「おいしいコーヒーは人生をより美しくする」というシンプルな信念のもと、おいしいコーヒーで世界をつなぐことを目指しています。現在はアメリカとアジア(日本、韓国、上海、香港、シンガポール)に合計100店舗以上のカフェを展開しています。 詳細はブルーボトルコーヒーの各SNSや公式オンラインストアをぜひご覧ください。

■ブルーボトルコーヒー 公式オンラインストア(https://store.bluebottlecoffee.jp/)

■ブルーボトルコーヒー 公式インスタグラム(https://www.instagram.com/bluebottlejapan)

■ブルーボトルコーヒー 公式X(https://x.com/bluebottlejapan)

■ブルーボトルコーヒー カフェ一覧(https://store.bluebottlecoffee.jp/pages/cafes)

◆リバーズについて

リバーズは「ドリンクウェア」にフォーカスしたプロダクトを展開する日本のブランド。普段の暮らしから、旅やアウトドアまで、「生活」の幅広い場面で使えるボトルやマグなど、使うごとに心地良さを感じられる道具を生み出しています。削ぎ落とされたミニマルデザインでありつつ、機能も充実した製品は、世界中のユーザーに愛用されています。

◆株式会社リバーズ

社 名： 株式会社リバーズ（英文 Rivers Inc.）

設 立： 平成12年3月9日

代 表： 名児耶 剛

所在地： 〒130-0005 東京都墨田区東駒形1-3-15 マーナビル2F

HP：https://store.rivers.co.jp/(https://x.gd/OrZOE)

◆本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社リバーズ

TEL：03-6447-9199

MAIL：info2@rivers.co.jp