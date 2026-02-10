ものづくりの価値を次世代へ ― Hexagon、中学生にキャリア形成の機会を提供

Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社

Hexagon Manufacturing Intelligence株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池谷 望、以下「Hexagon」）は、2026年1月、名古屋市内の中学生5名を対象に、製造業の“品質”と“精度”をテーマにした2日間の職場体験プログラムを、自社施設「Smart Manufacturing Innovation Centre（SMIC）」にて実施しました。本取り組みは、Hexagonが掲げるCSR方針「次世代教育と地域社会の発展」に基づくもので、社員ボランティアの伴走のもと、参加者は品質と測定の基礎を体験し、キャリア意識と自信を高めました。

プログラムのハイライト

- 品質と精度の意味を実感

折り鶴を用いた測定体験を通じて、「なぜ精度が必要なのか」を自分の経験として理解しました。測定誤差や工作のズレを体験することで、品質管理の重要性を学ぶことができました。

- コミュニケーションと協働の基礎を習得

名刺交換やロボットをテーマにしたチームアクティビティを通じて、情報の伝え方や相手の視点に立つことの大切さを実感しました。「指示が伝わらないと形にならない」という経験が、学びにつながりました。

- STEM・地域産業への関心が喚起

最新の測定機器に触れたことで、STEM（科学・技術・工学・数学）分野がものづくりの基盤を支えていることを理解するきっかけとなりました。「測る技術が社会の品質を守っている」という気づきにつながり、ものづくりや地域産業への興味が高まったという声も多く聞かれました。

- キャリア意識の深化

参加した学生からは、「CADや図面に興味を持った」「仕事が身近に感じられた」「世界にはまだまだ自分が知らない仕事がたくさんあると知った。もっと学びたい」など、将来の学びにつながる言葉が多く寄せられました。

Hexagonのポータブル型三次元測定機で、学生が企画・制作したロボットを測定。測定の重要性を学びました。Hexagonの据置型三次元測定機を実際に触り、品質管理の工程を学びました。

「未来の学びを支えることは、地域社会と産業の持続的成長につながります。」と、メトロジー事業部・ゼネラルマネージャーの長瀬。「今後も学校・パートナーと連携し、実践機会を広げていきます。」

指標

プログラムの最後に行った「Hexagon Junior Engineer」認定証授与式。メトロジー事業部のゼネラルマネージャー長瀬から学生一人ひとりに手渡ししました。

参加学生数： 5名

プログラム日数： 2日

社員ボランティア参加： 複数事業部から参画（Portable型/据置型メトロジー事業部、ファシリティマネジメント事業部、マーケティング統括部 他）

実施拠点： Smart Manufacturing Innovation Centre（名古屋）

主要テーマ： 精度・品質・コミュニケーション・STEM

今後に向けて

Hexagonは、製造業の品質を革新する信頼のパートナーです。企業の専門性である「測定」「品質」「スマートものづくり」を教育活動に還元することで、地域社会と次世代を支えるCSR活動を継続します。

今後も、学校や自治体、地域パートナーとの連携を深め、より多くの学生に実践的な学びの機会を提供してまいります。

【HexagonのCSR方針について】

当社のCSRプログラムは、教育、多様性、環境、革新という4つの中心的な分野にポジティブな影響を与えることを目指しています。

CSR方針 | Hexagon(https://hexagon.com/ja/about/corporate-social-responsibility)

【Hexagonについて】

Hexagonはあらゆるスケールの精密テクノロジーにおけるグローバルリーダーです。私たちのデジタルツイン、ロボティクス、AIソリューションは、現実社会を支える産業を変革しています。

当社のテクノロジーは生産エコシステムと人関連エコシステムを形成、その繋がりと自律性を促進し、発展性のある持続可能な未来を創造します。

Hexagon Manufacturing Intelligence事業部は、設計からエンジニアリング、製造、計測に至るまでデータを活用したソリューションを提供し、お客様のさらにスマートな製品製造を支援します。詳細はhexagon.com/mi(https://hexagon.com/ja/company/divisions/manufacturing-intelligence)をご覧ください。

Hexagon（Nasdaq Stockholm: HEXA B）は、世界50カ国に約24,500人の従業員を擁し、純売上高は約54億ユーロです。詳しくはhexagon.com(https://hexagon.com/ja)をご覧ください。



Hexagonでは、製造業の明日に寄り添う先進のテクノロジーメディア「Hexagon Tech Bee」にて、最新情報や技術に関する記事を紹介していますので、ぜひご覧ください。

詳細を見る :https://hexagon-techbee.co.jp/