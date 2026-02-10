【2/10(火)11:00～】2ヶ月に1度名店の味が入れ替わるラーメンステーション武庫之荘がオープン！3日間限定キャンペーンも開催

株式会社IOBI

株式会社IOBI (イオビ、所在地：大阪府大阪市、代表取締役：石井 智大）が手がける、2ヶ月に1度名店の味が入れ替わる日本初のラーメン店「ラーメンステーション」は、2月10日(火)に新たにラーメンステーション武庫之荘をオープンいたします。

提供予定のメニュー情報およびキャンペーン情報は以下の項目をご確認ください。

常設メニューのご紹介

ラーメンステーション武庫之荘では、9年連続百名店にも選出されている大阪を代表する名店「らーめん香澄」のオリジナルラーメンやその系列店である「セイマル中華そば」の人気メニューもいつでも楽しむことができます。

・魚介旨塩ラーメン(らーめん香澄)特製魚介旨塩ラーメン

天然素材からとったスッキリ上品なスープに海老・あさり・魚醤を使用し、熟成させた特製塩だれを加えた最後の一滴まで飲み干したくなる人気の一杯です。

・魚介出汁の味噌ラーメン(らーめん香澄)特製魚介出汁の味噌ラーメン

こだわりの魚介出汁に優しい味噌の味が合わさり、味噌の深みと出汁の豊かな風味を感じられる新感覚のあっさり味噌ラーメンです。

・焼き干し中華そば(セイマル中華そば)特製焼き干し中華そば

国産焼き干しに、利尻昆布やさんま節などの高級食材でとった出汁と背脂のコクを加えた一杯。最後まで焼き干しの香りと熟成醤油ダレスープの旨味を味わえる至極の中華そばです。

・焼き干し混ぜそば(セイマル中華そば)特製焼き干し混ぜそば

特製太ちぢれ麺に中毒性のある甘辛醤油ダレを絡めたモチモチ混ぜそば。自家製焼き干し粉の香りとごろごろっとたっぷり乗せた角切りチャーシューで食べ応えも抜群の一杯です。

2ヶ月に1度入れ替わる！期間限定ラーメン第1弾

・札幌味噌らーめん (北海道らーめん みそ熊)札幌味噌らーめん(※2月10日～3月31日までの期間限定メニュー)

豚ガラ・鶏ガラと数種類の香味野菜を加えてまろやかに煮込んだスープに、赤味噌と白味噌を独自の配合でブレンドした自家製味噌の持つ旨みと甘みが溶け込む昔ながらの札幌味噌ラーメン。

こっくりまろやかなスープが中太玉子ちぢれ麺とよく絡む、極上の一杯をご堪能ください。

札幌味噌らーめんは、3月末までの提供を予定しております。

2月12日(木)まで！500円クーポン配布キャンペーンも開催！

ラーメンステーション武庫之荘キャンペーン

さらに、オープン初日の2月10日(火)から2月12日(木)までの3日間は、次回来店時にご使用いただける500円クーポンも配布いたします。

お近くにお立ち寄りの際は是非、ラーメンステーション武庫之荘にて名店の味をご堪能ください！

※キャンペーンはクーポンが無くなり次第終了です。

店舗情報

ラーメンステーション武庫之荘外観

店名：ラーメンステーション武庫之荘

住所：〒661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘1-20-15

アクセス：阪急神戸線「武庫之荘」駅 南出口より徒歩約2分

電話番号：06-7898-0681

営業時間：11:00～23:00(L.O.翌22:30)

定休日：なし

支払い方法：現金 / キャッシュレス決済

公式Instagram：https://www.instagram.com/ramenstation_mukonoso/

「ラーメンステーション」について

日本各地の名店の味を預かるラーメンステーションの取り組みは、単にラーメン店として店舗拡大を推し進めるのではなく、昨今の人手不足問題や多店舗化のノウハウがないためにお店の味を広げたくても踏みとどまってしまう地域のお店(名店)の味を全国に広げるための挑戦を支援するものです。

今後も新たな名店の味を取り揃えていくとともに、全国に店舗を展開してまいります。



関連ページ

ラーメンステーション公式サイト

https://www.ramen-station.jp/

毎日放送「水野真紀の魔法のレストラン」にラーメンステーション梅田店が紹介されました！

https://iobi.co.jp/posts/mahou

【会社概要／株式会社IOBI】

所在地：〒532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町一丁目6-23新大阪ビルディング

代表者：代表取締役 石井 智大

設立：2019年4月

URL：https://iobi.co.jp/

事業内容： 地方創生メディア「Made In Local」の運営およびフランチャイズ展開 /2ヶ月に1度名店の味が入れ替わる「ラーメンステーション」の企画運営

※取材を希望されるメディア様は、お手数おかけしますが以下を明記の上、ご連絡をお願いいたします。

◇貴媒体名（番組名）◇社名および参加者名と参加者数◇連絡先（TEL／E-mail）◇撮影の有無（スチール／ムービー／レポーターなども明記）◇掲載予定日◇その他（インタビューのご希望など）

連絡先：【TEL】06-7166-9941 【Mail】info@iobi.co.jp