シャンパーニュの名門「ルイ・ロデレール」創業250周年を祝うメーカーズディナーを開催

グランド ハイアット 福岡（博多区住吉1-2-82 総支配人 佐藤 丈）1Fレストラン「ザ マーケット エフ」では2026年3月20日（金・祝）、シャンパーニュ地方を代表する名門メゾン「ルイ・ロデレール」の創業250周年を記念した、特別なメーカーズディナーを開催いたします。本イベントでは、ルイ・ロデレール社 エクスポート・エリア・マネージャーのステファン・リシェール・ド・フォルジュ氏を招聘。当日は、進行の合間にシャンパーニュの解説を交えながら、メゾンの哲学や歴史、各キュヴェの魅力を直接ご紹介いただきます。

クリスタルを含む、5種のシャンパーニュと美食の饗宴

当日は、ルイ・ロデレールを象徴する「クリスタル」を含む、計5種類のシャンパーニュをご提供。料理は、「ザ マーケット エフ」のシェフが王道フレンチをベースに、果実味を巧みに取り入れた創作コースをご用意いたします。シャンパーニュとのマリアージュを意識し、全体を通して軽やかさと清涼感を主軸に構成。シャンパーニュの繊細な泡立ちやアロマ、味わいの奥行きを、料理とのペアリングを通してご体感いただけます。

ステファン・リシェール・ド・フォルジュ氏 プロフィール

1976年5月27日、フランス・ボルドー生まれ。ワインビジネスに深く関わる家系に育ち、ボルドーのトップビジネススクールにてマーケティングを専攻。国際購買およびイノベーションマネジメントの専門資格も取得しています。パリで約10年間、複数のサービス企業およびコンサルティング業務に従事した後、2010年よりシャンパーニュ地方に拠点を置くグローバル企業にて、購買・サプライチェーン部門を統括。シャンパーニュとワインへの情熱が高じ、ルイ・ロデレール社へ入社し、2017年よりエクスポート・エリア・マネージャーとして、日本を含む中南米、カナダ、ベネルクス、西ヨーロッパ、中東市場を担当しています。

ルイ・ロデレール 創業250周年という節目の一夜

1776年創業のルイ・ロデレールは、家族経営を貫きながら、テロワールを重視したシャンパーニュ造りを続けてきた名門メゾンです。250周年という記念すべき節目の年に開催される本メーカーズディナーは、シャンパーニュ愛好家にとっても、また食を愛する方々にとっても、特別な一夜となることでしょう。

「ルイ・ロデレール」メーカーズディナー

【日時】2026年3月20日（金・祝）19:00～21:00（受付18:30～）※要予約

【場所】グランド ハイアット 福岡 1F レストラン「ザ マーケット エフ」

【料金】ディナーコース＋シャンパーニュペアリング 28,000円 (消費税・サービス料含む)

【定員】 20名

【ご予約・お問い合わせ】092-282-2803（レストラン予約 9:00～18:00）

オンライン予約 :https://www.hyatt.com/grand-hyatt/ja-JP/fukgh-grand-hyatt-fukuoka/dining/the-market-f

※プロモーション内容は予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承くださいませ。

※写真はイメージです

レストラン「ザ マーケット エフ」

マーケットの活気とホテルの心地よさが絶妙に共存する空間とサービス。時間帯によってさまざまな楽しみ方ができる、おどろきや感動が散りばめられた大人の好奇心をくすぐるオールデイダイニング。カフェやショップも併設しています。

