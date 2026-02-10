ひとり旅を楽しみ、味わいつくす！門賀美央子さんの新刊、『気ままに楽しく！　大人の女ひとり旅』2月10日発売！

清流出版株式会社

自分のペースで歩く、今を生きるための女ひとり旅。

本書は、ひとり旅の計画づくりからパッキング、旅先での食事、安全対策や心構えなどを、著者自身の旅の思い出とともに綴ったノウハウ・エッセイ集です。

ひとりでの旅行が初めての人も、ベテランの人にも楽しめて役に立つ情報が満載！

清流出版株式会社は、『気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅』（門賀美央子著）を 2026年2月10日に発売しました。

URL：https://www.seiryupub.co.jp/books/2025/12/post-220.html

“ひとり旅のよろこび〞を味わいませんか？

本書は、ひとり旅のベテランである私が、これまで培ってきた旅のノウハウ――計画のコツや旅を快適にするちょっとした工夫などを惜しみなく披露する一冊です。とはいえ単なるハウツー本に留まらず、旅の醍醐味を十全にお伝えできるよう、過去の素敵な思い出や楽しかった記憶などもギュウギュウに詰め込みました。

（「はじめに」より）

【目次】（抜粋）

はじめに

第1章 女ひとり旅の魅力と基本

ひとり旅は、宝物探し

かわいい「私」には旅をさせよ

忘れられないタイの旅

ひとり旅で見つける「本当の自分」

旅の心得

第2章 自分だけの「旅」を見つける

旅は計画づくりから

テーマ設定のコツ

コラム１. 勘違いもまた楽し

第3章 計画づくりの手法

計画づくりの楽しみ方

モザイクやパッチワークをつくるように

計画を立てる過程で新しい“なにか”を見つける喜び

必ず起こる「計画外」 思わぬアクシデントが発生

予定通りことが運ぶ楽しさ

コラム２. ダークツーリズム

第4章 旅を充実させるテクニック

旅先での食事問題

旅の荷物を考える 最小限の荷物と七つ道具

旅を楽しくしてくれる基礎知識

思い出を色褪せさせない写真と日記の活用法

コラム３. なぜテーマを三つにするのか

第5章 女ひとり旅を安心・快適に楽しむために

基本的な安全対策

賢い予算管理で旅を充実させる メリハリのある支出計画

体調不良時の対応

あとがきにかえて ～帰宅後のルーティン～

【著者略歴】門賀美央子(もんが・みおこ)

1971年、大阪府生まれ。フリーランス・ライター、文筆家。著書に『文豪の死に様』(誠文堂新光社)、『死に方がわからない』、『老い方がわからない』『繋がり方がわからない』(以上、双葉社)、『この先の、稼ぎ方がわからない。─50歳から考えるお仕事図鑑』（清流出版）など多数。好きなものは旅と猫と酒。

【書籍概要】

書名：気ままに楽しく！ 大人の女ひとり旅

著者：門賀美央子

出版年月日：2026/2/10

判型・ページ数：四六判並製・216頁

定価：1760円（税込）

書誌詳細ページ

