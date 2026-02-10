【BEB5軽井沢】24時間お花見し放題！パブリックスペースが花々に包まれる「BEBフラワーテラス」新登場

星野リゾート花々に包まれる中庭

「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする「BEB5軽井沢 by 星野リゾート（ベブ）」にて、2026年3月1日から5月31日までの間、24時間お花見し放題！パブリックスペースが花々に包まれる「BEBフラワーテラス」が新登場します。軽井沢の春の喜びを届けるため、24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA」が、カラフルな花々に彩られたフォトジェニックな空間に仕上がります。さらに、旅の思い出を持ち帰れる「一生枯れないモールフラワーづくり」と、あんこ細工で花びらを表現した「フラワーマフィン」も登場。春の軽井沢を遊び尽くせるイベントです。

背景

軽井沢は高原ならではの気候により、春の訪れとともに花々が一斉に芽吹き、街全体が華やぐ特別な季節を迎えます。限られた期間だからこそ、その美しさや喜びはひときわ印象的で、明治以来育まれてきたガーデン文化とともに、多くの人を魅了してきました。そんな軽井沢ならではの春のときめきを、より身近に、より長く楽しんでいただきたいと思い、本イベントを企画しました。

特徴1 パブリックスペースTAMARIBAが花々に彩られたフォトジェニックな空間に館内中庭

カラフルなお花で彩られた「フラワーテラス」がパブリックスペース「TAMARIBA」に新登場します。軽井沢のガーデンをイメージした、さまざまな色のお花を使用することで、どこを切り取っても写真を撮りたくなる、華やかで明るい空間を演出します。24時間利用可能なパブリックスペースのため、朝食を食べたり、テイクアウトしたものを広げたり、夜にはお酒を楽しんだりと、時間帯を問わず思い思いに過ごせます。また、館内にはフラワーガーデンをイメージしたアロマディフューザーを設置し、視覚だけでなく香りからも、春の訪れを感じられる空間になります。



場所：パブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」

時間：24時間

特徴2 旅の思い出を持ち帰られる。一生枯れない「モールフラワーづくり」体験モールフラワーづくり

旅の思い出を形にして持ち帰られる体験として、カラフルなモールで作る「モールフラワーづくり」を用意します。モールをねじったり、まとめたりするだけで、可愛らしいお花を簡単に作ることができ、初めての方でも楽しめます。完成したモールフラワーは、自宅に飾ったり、大切な人へのプレゼントにしたりと、旅の思い出を長く楽しめるアイテムです。

料金：500円（税込）

時間：11時～22時

特徴3 春のカフェタイムを彩る、花咲く「フラワーマフィン」

花びら一枚一枚を表現午後のティータイム

BEBカフェでは、見た目も華やかなオリジナルの「フラワーマフィン」を販売します。紅茶マフィンの上に、淡いピンクや黄色のあんこで作ったお花を一つひとつ丁寧にあしらい、まるで花が咲いたような仕上がりです。コーヒーや紅茶と合わせて、花々に包まれたTAMARIBAで春らしいカフェタイムを楽しめます。

場所：BEBカフェ

料金：1個500円（税込）

時間：15時～22時

「BEBフラワーテラス」

期間：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

場所：パブリックスペース「TAMARIBA」

料金：

・モールフラワーづくり 500円（税込）

・フラワーマフィン 500円（税込）

時間：

・モールフラワーづくり 11:00～22:00

・フラワーマフィン 15:00～22:00

対象：宿泊者

BEBフラワーテラス

BEB5軽井沢 by 星野リゾート

「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」をコンセプトとする、若い世代のためのホテル。24時間利用可能なパブリックスペース「TAMARIBA（タマリバ）」がその象徴。軽井沢星野エリアの入り口に位置し、徒歩圏内でショッピングや温泉、食事が楽しめます。

所在地 ：〒389-0195 長野県軽井沢町星野

電話 ：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

客室数 ：73室・チェックイン：15:00／チェックアウト：11:00

料金 ：1泊 9,000円～（2名1室利用時1名あたり、税込、食事別）

アクセス：JR軽井沢駅からタクシーまたは西武バスで15分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/beb5karuizawa

Instagram公式アカウント：@beb5karuizawa(https://www.instagram.com/beb5karuizawa/) #beb5軽井沢 #beb

「BEB（ベブ）」とは？

コンセプトは「居酒屋以上 旅未満 みんなでルーズに過ごすホテル」。いつもの顔ぶれで、飲み会よりも素敵に。旅よりも気軽に。遊びゴコロあふれる客室とラウンジに、24時間営業のカフェ。飲食物の持ち込み推奨で、朝食とチェックアウトは遅れてもOK。その日の気分で楽しむ「お出かけ」に寄り添います。

