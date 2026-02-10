【記者発表のご案内】分裂酵母Kumadai M23株を使用した純国産ラム酒「JAPONICUS RHUM AGRICOLE」の発売について

国立大学法人熊本大学

JAPONICUS RHUM AGRICOLE

熊本大学では、大学院先端科学研究部附属生物環境農学国際研究センターの谷時雄特任教授（放送大学熊本学習センター所長）らの研究グループが、一般的に醸造に使われている出芽酵母とは進化の過程で約5億年前に分かれ、二分裂で増える特徴をもつ「分裂酵母ジャポニカス」を育種し、芋/米焼酎やクラフトビールの醸造に適した株の開発と応用を今まで進めてきました。

今回、大石酒造株式会社(鹿児島県阿久根市波留)との連携で、谷特任教授らが開発した「分裂酵母Kumadai M23株」と鹿児島産サトウキビを使用したラム酒の醸造を初めて試み、サトウキビ原料から酵母まで純国産のラム酒「JAPONICUS RHUM AGRICOLE」が完成しました。本製品は本年2月27日（金）から熊本大学生活協同組合において限定100本（熊本大学特別ラベル）及び大石酒造株式会社その他において販売（大石酒造ラベル）を開始します（製造元：大石酒造株式会社）。

「JAPONICUS RHUM AGRICOLE」の熊本大学特別ラベルは、本学教育学研究科教職大学院の梅木久美日さんのデザインによるものです。この度、谷特任教授及び大石酒造株式会社による商品説明及び試飲の機会を以下のとおり設けますので、取材のご協力、ならびに広く一般の方々への周知をお願いいたします。

なお、これらの製品は熊本大学基金寄附金附き商品として販売いたします。ご購入いただく商品１本につき100円を熊本大学基金へ寄附いたします。

※商品詳細はこちら(https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kouhou/pressrelease/2025_file/release260210-2.pdf)よりご確認ください。

［記者発表について］

参加をご希望の場合は、準備の都合上、別紙「連絡票」により、2月19日（木）17：00までに、熊本大学総務部総務課広報戦略室までご連絡願います。

・日時：令和8年2月20日（金）11：00～12：00（予定）

・場所：熊本大学本部棟１階大会議室（熊本市中央区黒髪2-39-1）

※参加申し込み連絡票はこちら(https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kouhou/pressrelease/2025_file/release260210-2.pdf)よりご確認ください。

【お問い合わせ先】（※を@に置き換えてください）

（研究に関すること）

熊本大学大学院先端科学研究部附属

生物環境農学国際研究センター

特任教授（放送大学熊本学習センター所長）谷 時雄

電話：096-341-0860（放送大学熊本学習センター）

e-mail： ttani※kumamoto-u.ac.jp

（製品・販売に関すること）

大石酒造株式会社

六代目蔵元 代表取締役社長 大石 恭介

鹿児島県阿久根市波留第1676番地

電話：0996-72-0385

Fax： 0996-72-0386

Email: kyosuke.oishi※oishishuzo.co.jp