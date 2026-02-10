エゾシカから良質なプラセンタを摘出、美容健康製品の原料となる新素材「エシカプラセンタ」誕生
北海道の自然で育った野生のエゾシカ
合同会社つれづれ（本社：北海道旭川市7条通6丁目2428-13-404、代表：齋藤桂子）は、サプリメントや美容液などアンチエイジングを目的とした美容健康製品の価値を高める新たな原料として「エシカプラセンタ」を開発いたしました。
【Webページ】https://turezure.biz/
エシカプラセンタとは
エシカ（エシカル）+（エゾシカ）
エゾシカは北海道では駆除の対象となっています。鹿肉店オーナーのハンターから「いただいた命を無駄にせず、廃棄されている部位の有効活用ができないか。」と相談されたことがエゾシカの胎盤（プラセンタ）研究を始めたきっかけです。
2022年から大学や研究機関のご協力のもと研究を重ねてまいりました。抽出方法など独自の技術を確立し分析が可能となり、高濃度のアミノ酸を検出することに成功しました。
（エシカプラセンタは弊社独自の高度な技術により摘出されたプラセンタのみをさしています）
（エゾシカから獲れる胎盤（プラセンタ）→ エシカプラセンタ）商標登録出願中
高濃度アミノ酸や栄養成分が多く含まれた「エシカプラセンタ」
「エシカプラセンタ（胎盤）」はSDG’sの観点に基づき、北海道内各地のハンターと連携して、適正に捕獲された野生のエゾシカから高度な技術で丁寧に摘出しています。雪国で逞く育った出産前の健康個体から獲れる良質なプラセンタだからこそ、高濃度のアミノ酸をはじめ、美容と健康に作用する栄養成分がたっぷりと蓄えられています。サプリメントや美容液などアンチエイジングを目的とした美容健康製品の価値を高める新たな原料としてご活用ください。
一般的なプラセンタ製品の原料となっている豚や馬のプラセンタに加えて、有用成分が豊富な雪国の天然エゾシカプラセンタは、新製品創出の可能性を秘めた新素材として期待ができます。
【商品概要】
美容と健康に期待できる天然エゾシカプラセンタの効果で高付加価値商品開発
美容BEAUTY（商品開発のキーワード例）
若々しく
ハリ・弾力・潤い
キメ・艶・透明感
自己力
日常スキンケア
表情が明るくスッキリ
鏡を見るのが楽しい
健康HEALTH（商品開発のキーワード例）
気持ちの安定
エネルギーチャージ
活性力
自己力
ホルモンバランス
目覚めの良い健やかな毎日
体内環境をサポート
生活習慣改善
エシカプラセンタ原料について
・化粧品、美容液などの原料として
・サプリメント、健康補助食品などの原料として
FDでの提供が可能です。
〈 用途に合わせて素材の提供方法はご希望に応じております 〉
化粧品やサプリメントとして、この希少素材を活用したいメーカー様からのお問い合わせをお待ちしています。
今後自社でもペット用サプリメントなどを開発予定です。
ご興味のある方はお問い合わせください。
【商品に関するお問い合わせ】
合同会社つれづれ
E-mail asahikawa@turezure.biz
携 帯 090-6871-6226
合同会社つれづれについて
合同会社つれづれは、2020年に北海道旭川市で創業しました。北海道の食材にこだわり「飲食店運営」「食品開発」「エゾシカプラセンタの開発」「ペットフード開発」を行っております。
【会社概要】
社名：合同会社つれづれ
本社所在地：北海道旭川市7条通6丁目2428-13-404
代表者：齋藤桂子
事業内容：飲食店運営・アドバイザリー業務
食品開発・加工・販売
エゾシカプラセンタの開発・製造・販売
ペットフード開発・製造・販売
設立： ２０２０年５月
HP：https://turezure.biz/