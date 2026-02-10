海から数メートル「オーシャンサウナ」も日帰りで楽しめる、冬期限定デイユースプランが新登場！都心から約60分、湘南の海・富士山・江の島を一望できるグランピング施設【スペースキーポイント】

株式会社 リビエラ

日帰りでも非日常のリゾート体験を楽しみたいというニーズを受け、湘南の海・富士山・江の島を望むグランピング施設「スペースキーポイント リビエラ逗子マリーナ」にて、サウナ好きなら一度は体験したいオーシャンサウナや、手ぶらで昼BBQなどを組み合わせて楽しめる、冬期限定のデイユースプランを3月19日（木）まで販売中です。

スペースキーポイント リビエラ逗子マリーナ

株式会社リビエラリゾート（本社：神奈川県逗子市、代表取締役社長 小林昭雄、以下リビエラ）は、湘南のラグジュアリーリゾート【リビエラ逗子マリーナ】で運営するオーシャンビューのグランピング宿泊施設「SPACE KEY POINT リビエラ逗子マリーナ（以下スペースキーポイント）」にて、3月19日（木）までの冬期限定でデイユースプランを販売中です。

スペースキーポイントはこれまで、「自然と同期する」をコンセプトに、海や空、自然に身をゆだね、心身を整える“海辺のリトリート体験”を、ご宿泊のお客様に提供してきました。

今回、宿泊の準備やスケジュール調整に縛られずに、非日常の時間を楽しみたいという想いを受けて、日帰りで楽しめるデイユースプランをご用意しました。1棟貸しのプライベート空間だからこそ、少人数でご利用いただけるほか、地産地消の食材を使用したブイヤベースなどを含むBBQもオプションでご用意。BBQの準備や後片付けもスタッフが行うため、手ぶらで快適なグランピングを体験できます。誰かの家に集まる代わりに「気兼ねなく過ごせる場所」として、ご家族やご友人、子育て世代のランチ会など、目的やメンバーに合わせた過ごし方が叶う、気軽で新しいグランピングの過ごし方をご提案します。

■新プラン

プライベートテラスからの眺め愛犬同伴可能な客室あり≪冬期限定≫デイユースプラン～海辺で爽やかなひとときを満喫～【食事なし】

富士山と相模湾を一望するオーシャンビューの空間で、海風と波音に包まれながら心身を整える“海辺のリトリート体験”を日帰りでお楽しみいただけます。オプションのランチBBQを組み合わせれば、食を囲みながら語らうひとときを愉しめるため、グループ利用にもおすすめです。さらに、サウナ好きなら一度は体験したいオーシャンサウナの追加も可能。ご利用シーンに合わせて、自由にカスタマイズいただけます。

日中の開放的なリゾートの景色から、富士山と海が織りなすサンセットまで、1日の移ろいを感じながら過ごせる非日常を、気軽な日帰りプランでお届けします。

利用期間：～2026年3月19日（木）

利用料金：1棟 22,000円～（Z1：最大8名まで／Z2～4：最大5名まで）

滞在時間：チェックイン12時／チェックアウト18時

ご予約 ：https://reserve.489ban.net/client/zushi/0/plan/daytrip

公式ＨＰ：https://www.riviera.co.jp/area/zushi/hotel/space-key-point/event/dayuse/

＜オプション＞

・オーシャンサウナ（デイユース利用） 18,700円（税込）

〈利用時間（1枠90分）／先着順〉

１. 14:00～15:30 ２.16:30～18:00

※4名まで利用可

※お時間帯は希望に添えない場合がございます。予約不可の場合は施設よりご連絡をいたします

・スペアリブとブイヤベースの贅沢BBQ 11,000円（税込）／1名

神奈川県産やまゆりポークの骨付きスペアリブをはじめとした地産地消の食材を中心に、伊勢海老、金目鯛、蛤などの魚介を贅沢に使用したブイヤベースで、身体の芯から温まるBBQをお愉しみいただけます。

【メニュー例】

・シーザーサラダ

・リビエラ湘南循環野菜の季節グリル

・やまゆりポーク 骨付きスペアリブのロースト

・魚介の旨みを味わう ブイヤベース（伊勢海老・金目鯛・蛤ほか）

・〆のチーズリゾット

・季節のフルーツ

※メニューは仕入れ状況により変更となる場合がございます。

※リビエラ湘南循環野菜とは…生ごみを堆肥に変え、三浦半島で育て、再びリビエラで味わう。2006年より、リビエラ逗子マリーナ内のコンポストで生ごみを堆肥化し、三浦半島の契約農家で育てた野菜を、再びマリーナ内で提供しています。ゼロウェイストとCO2ゼロを目指し、リビエラが湘南の地で20年続けている「食の循環」です。

サステナブルな旅先としての価値

リビエラ逗子マリーナでは、「人と自然と社会の共生」を理念に掲げ、2001年から環境保全活動やリサイクルループによる食の循環、海洋教育など、持続可能な地域社会の形成に力を注いできました。アジアで初めて国際環境認証「ブルーフラッグ*」マリーナ認証を取得するなど、国際的にも高く評価されているサステナブルなマリーナです。

2022年に誕生したSPACE KEY POINTは、「自然と同期する」をコンセプトに掲げ、環境に配慮した設備やアメニティを導入し、再生可能エネルギーの活用をはじめとするサステナブルな宿泊体験を展開しています。スペースキーポイントでの滞在そのものが、心身を整えるリトリートであると同時に、環境に配慮しながら楽しめるサステナブルな新しい旅の選択肢です。

*ブルーフラッグとは、デンマークに本部がある国際NGO「FEE（国際環境教育基金）」による、ビーチ・マリーナなどのサステナブルな海辺を評価する国際環境認証制度で、40年以上の歴史があり、SDGsの17ゴールすべてに関わるプログラムです。

■施設概要

施設名：SPACE KEY POINT リビエラ逗子マリーナ

住所：神奈川県逗子市小坪5-23-15

TEL：0467-23-0005

【SPACE KEY POINT】

『自然と同期する』をコンセプトにした日本初の近未来デザインのトレーラーホテルが、富士山を望み相模湾に面した、都心から約60分の「リビエラ逗子マリーナ」、約80分の「リビエラシーボニアマリーナ」に2022年7月7日同時オープン。刻々と変化する幻想的なサンセットなど地球・宇宙を感じる非日常空間で、時間の移ろいを堪能いただくため前面ガラス窓を採用した客室は、全棟オーシャンビュー。プライベートテラスにはバーデプールやBBQセットを完備し、ドッグフレンドリールームも用意しています。セルフロウリュが可能な宿泊者専用のサウナを設け、海を眺めて「ととのう」時間を大切にしています。また、滞在や食事、アクティビティを通じて海や地球の循環・再生を体感し、サステナビリティも意識できるコンテンツをご提案。心の中にSPACEをつくりマインドを整え、そして人生のKEY POINTとなる時間を提供します。

公式WEBサイト：https://www.riviera.co.jp/area/zushi/hotel/space-key-point/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/spacekeypoint/

【リビエラ逗子マリーナ】

日本有数のマリーナとして1971年に誕生、2001年にリビエラグループが取得し神奈川県逗子市で展開する湘南のラグジュアリーリゾート。アジアで初めて国際環境認証「ブルーフラッグ」マリーナ認証を2022年に取得したサステナブルマリーナです。

都心から約60分の近距離にあり、約900本のヤシ並木と高級なプレジャーボート・ヨットが停泊する非日常のロケーションを備えた『リビエラ逗子マリーナ』は、湘南の海の向こうに富士山を望み、映画等のロケ地としても有名です。約5万坪の敷地には、ヨットハーバー、ホテル(2軒)、レストラン(2店舗)、カフェ、イベント会場、バンケット、リゾートマンション(9棟1,266戸)、テニスコート(4面)、ショップ等の施設を有しています。2020年には全11室のスモールラグジュアリーホテル『マリブホテル』と、日本初上陸のレストラン『マリブファーム』がオープン。さらに2022年、日本初上陸の近未来デザインのトレーラーホテル＆オーシャンサウナ『SPACE KEY POINT』がオープンし、マリーナリゾートとして進化し続けています。

リビエラでは、マリーナ事業を始めた2001年より環境保全活動をスタート。2006年には「リビエラ未来づくりプロジェクト」を発足し、全社員でサステナビリティに力を注いできました。リビエラ逗子マリーナにおいては「サステナビリティタウン・リビエラ逗子マリーナ」としてのまちづくりに取り組み、ゼロウェイストと大幅CO2削減を達成する循環型農法や100％再エネ電力を導入するなど、さまざまな活動でSDGsを推進しています。

公式WEBサイト：https://www.riviera.co.jp/area/zushi/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/riviera_zushi_marina