【日本初上陸/公式輸入】数量・期間限定で解禁。本場デュッセルドルフ老舗醸造所が手がける伝統のクラフトビール・アルトビア『オリジナル・シュリュッセル』を全国20店舗で提供開始。2月19日（木）より
ワインやビールの輸入卸販売および飲食店経営を行うワールドリカーインポーターズ株式会社／株式会社ザート商会（本社：東京都渋谷区、代表取締役 今里 尚史）は、ドイツ・デュッセルドルフの老舗醸造所「Schlüssel（シュリュッセル）」が醸す伝統のアルトビア『オリジナル・シュリュッセル』（以下、本商品）を、2月19日（木）より数量・期間限定で提供開始いたします。
本商品は、自社醸造所Schlüssel GmbH & Co. KGおよび日本公式輸入元であるワールドリカーインポーターズ株式会社の発表に基づき、日本市場において初めて公式に輸入・展開されるアルトビアです。アルトビアとは、ドイツ・デュッセルドルフ発祥のビールスタイルで、上面発酵によるコクと低温熟成によるコクとキレをあわせ持つ、赤みがかった深い琥珀色のビールです。
ザートグループが運営する全国20店舗の飲食店にて数量・期間限定で展開され、現地で長年愛されてきた味わいを、日本国内で体験できる貴重な機会となります。
また、本商品の解禁にあわせて「激レアビールキャンペーン」も同時開催いたします。
※「日本初上陸」は、自社醸造所Schlüssel GmbH & Co. KGの日本公式輸入元であるワールドリカーインポーターズ株式会社が、公式HPにて発表する日本市場への初の公式参入に関する情報に基づく表現です。
https://www.zato.co.jp/pressnews/17484/
■ なぜ「激レア」なのか？
Original Schlüssel（オリジナル・シュリュッセル）は、1850年創業の自社醸造所「Brauerei zum Schlüssel（ブラウエライ・ツム・シュリュッセル）」が、伝統製法を守りながら醸造するクラシックなアルトビールです。
銅色の美しい琥珀色、香ばしいモルトのアロマ、そしてキレのある後味が特徴で、現地では“ハウスビール”として親しまれてきました。
厳しい品質管理でデュッセルドルフ市内や近郊のみで消費され、通常は輸出されることのないOriginal Schlüssel（オリジナル・シュリュッセル）の今回の入荷は“一期一会”とも言える貴重な機会です。
■ 現地醸造所から直送された特別な一本本場デュッセルドルフが誇る「伝統のアルトビア」
今回提供する『オリジナル・シュリュッセル』は、デュッセルドルフの醸造所から直送されたボトルビールです。
モルトの奥行きと上品な苦味が心地よく調和し、“初めてのAltbier（アルトビア）”として楽しみたい方から、デュッセルドルフで過ごした日々を懐かしく思い出す方、そしてクラフトビール愛好家まで、幅広く満足いただける味わいです。
■ 商品情報
Original Schlüssel（オリジナル・シュリュッセル）
・容量：330ml
・アルコール度数：約5.0%
■特長
香ばしくナッティなモルトの香り
ドライな後味で飲みやすい
苦味とカラメル感のバランスが絶妙
「最初の一杯」にも最適
＜激レアビールキャンペーン概要＞
■ 販売期間
2月19日（木）～無くなり次第終了
■ 提供内容
『シュリュッセル・アルト』のボトルビールを数量限定・期間限定で提供します。
また、一部店舗ではペアリングメニューもご用意しております。詳細は各店舗ページをご確認ください。
■ 対象店舗：国内全20店舗
下記ブランドの各店舗にてお楽しみいただけます。
■ 対象店舗一覧（全20店舗）
＜世界のビール博物館＞
東京スカイツリータウン・ソラマチ店(https://www.zato.co.jp/restaurant/worldbeermuseum/worldbeermuseum_tokyo/)>
東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 7F
グランフロント大阪店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/worldbeermuseum/worldbeermuseum_osaka/)
大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ＆レストラン北館 B1
横浜店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/worldbeermuseum/worldbeermuseum_yokohama/)
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ ドックヤードガーデン B2F
大名古屋ビルヂング店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/worldbeermuseum/worldbeermuseum_nagoya/)
愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング Shops & Restaurants 3F
＜クラフトビールタップ＞
秋葉原駅前店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/craftbeertap/craftbeertap_akihabara/)
東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシAkiba 8F
渋谷店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/craftbeertap/craftbeertap_shibuya/)
東京都渋谷区渋谷3-21-3 渋谷ストリーム 3F
＜カイザーホフ＞
東京国際フォーラム店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/kaiserhof/kaiserhof_marunouchi/)
東京都千代田区丸の内3丁目3-1 B1F
＜フランツクラブ＞
新丸ビル店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/franzclub/franzclub_marunouchi/)
東京都千代田区丸の内1丁目5-1 新丸の内ビルディング5F
浜松町店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/franzclub/franzclub_hamamatsucho/)
東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 1F
＜シュタインハウス＞
銀座店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/steinhaus/steinhaus_ginza/)
東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア館 8Ｆ
＜ミゲル フアニ＞
東京スカイツリータウン・ソラマチ店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/migueljuani/migueljuani_skytree/)
東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 6F
東京ドームシティ ラクーア店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/migueljuani/migueljuani_laqua/)
東京都文京区春日1-1-1 ラクーアビル 1F
新宿タカシマヤタイムズスクエア店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/migueljuani/migueljuani_shinjuku/)
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿タカシマヤ タイムズスクエア レストランズパーク13F
なんばダイニングメゾン店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/migueljuani/migueljuani_osaka/)
大阪府大阪市中央区難波5-1-18 高島屋大阪店 なんばダイニングメゾン 9F
＜セルベサ＞
渋谷アクシュ>(https://www.zato.co.jp/restaurant/cerveza/shibuya/)
東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷AXSH 2F
ルクア大阪>(https://www.zato.co.jp/restaurant/cerveza/umeda/)
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 10F
ららぽーとTOKYO-BAY>(https://www.zato.co.jp/restaurant/cerveza/tokyo-bay/)
千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館3階
＜グランソル東京＞
渋谷ミヤシタパーク店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/gransol/gransol_shibuya/)
東京都渋谷区神宮前6丁目20番10号 MIYASHITA PARK North 3F
＜ビアカフェ ブルッグス ゾット＞
日本橋 コレド室町2店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/brugsezot/brugsezot_nihonbashi/)
東京都中央区日本橋室町2-3-1 コレド室町2 2F
＜ザ・パイクブリューイング レストラン＆クラフトビアバー＞
中部国際空港セントレア・フライト・オブ・ドリームズ店>(https://www.zato.co.jp/restaurant/thepikebrewing/thepikebrewing_centrair/)
愛知県常滑市セントレア1-1 FLIGHT OF DREAMS 3F
■会社概要
ワイン、食料品、プレミアムビール、装飾品、建築材料の輸入卸販売
飲食店の経営、飲食店の経営指導
飲食物販店の企画設計デザイン/各種ビールイベントの企画/実施
私たちザートグループがお届けしているもの。それは、プレミアムな逸品の数々と、それに深みを与えてくれる物語です。産地の慣習や文化の薫り、職人の情熱や想いなどを余すことなく味わい愉しんでいただくために、趣向を凝らした数々の場面と空間を提供しています。唯一であり無二。本物だけが宿す豊かさを、そのまま日本で味わえる。正統にこだわりぬくことでしか伝えられない、本物との出会いがあります。
商号：ワールドリカーインポーターズ株式会社/ザート商会
所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目29番3号 渋谷ブリッジB棟3階
代表取締役：今里 尚史
事業内容：ワイン・ビール・食料品の輸入卸販売、飲食店経営、各種ビールイベント企画運営
公式サイト：https://www.zato.co.jp/
