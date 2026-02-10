食品製造業向けECサイト「食品設備.com」が次世代AI検索エンジン「ユニサーチBtoB」を導入

ユニバーサルナレッジ株式会社

ECサイトの売上向上と顧客体験の最適化を支援する、次世代AIサイト内検索エンジン「ユニサーチ」を開発・運用するユニバーサルナレッジ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、2026年1月22日より、食品製造業様向けECサイト『食品設備.com(https://syokuhinsetubi.com/)』に、当社のサイト内検索「ユニサーチBtoB(https://unisearch.jp/btob/)」が導入されたことをお知らせいたします。

『食品設備.com』を運営する企業は、1910年（明治43年）の創業から100年以上の歴史を持つ、配管部品と産業資材の専門商社です。長年の歴史の中で培った専門性を活かし、継手・バルブ・ホース金具などの供給に加え、自社製品の開発も手掛けるメーカー機能も併せ持っています。

同社では、2021年より先行して、国内最大級の業務用ネット通販サイト『配管部品.com』において「ユニサーチBtoB」を活用してきました。数年にわたる運用を通じて、膨大な商品群の中からプロユーザーが求める製品へ的確に導く検索精度の高さと、それによる売上向上・利便性改善の実績を高く評価いただいております。

このたび、2025年12月3日に新たにオープンした食品製造業特化型のECサイト『食品設備.com』においても、その確かな実績を背景に「ユニサーチBtoB」の導入が決定いたしました。

『食品設備.com』は、食品の製造・加工・貯蔵に不可欠な機械や器具を30万点以上取り扱う専門サイトです。国内外60万点以上の資材を扱う同社の強みを活かし、個別販売から工場単位の大量ロット注文まで幅広く対応しています。

広範なラインナップから、プロの現場が求める資材をより迅速・正確に提供するため、これまでの知見と最新のAI検索技術を融合させ、より高度な購買体験を提供してまいります。

ユニサーチ導入機能・サービス実例

顧客の「欲しい」をAIが予測し、検索結果を個別最適化

サイト内検索「ユニサーチBtoB」は、購買行動データと商品データを分析し、検索AIが「トレンド商品」や「季節に合ったアイテム」を予測して検索結果へ自動反映します。 また、顧客別の購買履歴を学習し、「よく購入されている」「よく見られている」商品をその顧客専用にパーソナライズします。結果として、顧客満足度と業務効率を大幅に向上させます。

食品設備.com：キーワード検索結果膨大な商品から目的のアイテムへ導く「マルチ属性絞り込み」機能

膨大な商品を取り扱うBtoB ECサイトでは、カテゴリ、メーカー、価格、出荷目安などの商品属性情報による絞り込み（ファセット機能）が、検索効率を左右します。 「ユニサーチ」は、これらの複数の属性情報を同時に組み合わせた柔軟な絞り込みに対応しており、お客様が迷うことなく目的の商品に最短でたどり着くことを実現します。

食品設備.com：検索ファセット（絞り込み）例型番・カテゴリまで先読みするAI予測サジェスト機能

「ユニサーチBtoB」の検索サジェストは、文字入力開始と同時に、関連性の高いキーワード候補を自動表示します。この候補は、実際の購買データや検索ボリュームからAIが生成しており、商品名だけでなく、型番、カテゴリ、メーカー名までを先読みして提案します。これにより、お客様はキーワードの全文入力を省略でき、検索にかかるストレスを大幅に軽減します。

サイト内検索ユニサーチBtoBついて

食品設備.com：検索サジェスト例

BtoB ECサイトのサイト内検索に「ユニサーチBtoB」を導入することで、最新のトレンドが自動的に反映された検索結果が実現し、お客様により快適な購買体験を提供できるようになります。 特に、同一商品を繰り返し購入する機会の多いBtoB ECサイトにおいて、検索結果の個別最適化は極めて重要です。 ユニバーサルナレッジは今後も、ECサイト運営企業様とそのお客様の利便性向上および業務効率化に貢献する、有益な検索サービスの提供に努めてまいります。

サービスサイト：https://unisearch.jp/btob/

ユニバーサルナレッジについて

ユニバーサルナレッジは「知識やデータを分かち合う」をミッションに掲げ、分かち合いを大切にしています。「人と人」「人とデータ」をつなげ、人と話すように簡単に使える検索を提供して参ります。

会社名 ： ユニバーサルナレッジ株式会社

所在地 ： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-24-16 カルチェ恵比寿301

代表者 ： 代表取締役 井上俊一

事業内容：

- ECサイト向けサイト内検索「ユニサーチ」の開発・運営- ECサイト向け検索サジェスト「ユニサジェスト」の開発・運営

ユニサーチの実績：

- 月間APIリクエスト数：35億3,000万回- 月間利用者数：1億人（ユニークブラウザ数）- 月間購買金額：726億円

コーポレートサイト：https://universal-knowledge.co.jp/

サービスサイト：https://unisearch.jp/

お問合せ：contact@universal-knowledge.jp