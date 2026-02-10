やわらか＆さらさらな心地よい肌触り！あったかリバーシブルシュラフ「SNOOPY やわらかあったかシュラフ・0」 新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、スヌーピーと仲間たちがアウトドアを楽しんでいるようなデザイン「CAMP with SNOOPY」シリーズから、丸洗い可能なリバーシブルシュラフ「SNOOPY やわらかあったかシュラフ・0」を、2026年1月29日(木)より新発売いたしました。

【 SNOOPY やわらかあったかシュラフ・0 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11450

1950年代に登場して以来、国も世代も超えてずっと愛され続けている「PEANUTS」の仲間たち。「CAMP with SNOOPY」は、そんなスヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインが描かれたシリーズです。LOGOSらしさあふれるアートを取り入れた、オリジナルデザインのテントやチェア、ランタンなど、キャンプをにぎやかに彩るアイテムを展開しています。

本アイテムは「CAMP with SNOOPY」シリーズから登場した、心地よい肌触りと保温性を兼ね備えたリバーシブルシュラフです。表面・肌面にそれぞれ、起毛がかったやわらかくて気持ちのいい肌触りのフランネル生地と優しい肌触りのサーマブレスクロス生地を使用し、中綿には、軽くてあたたかいダイナチューブファイバーを使用することで、やわらかくてふかふかな肌触りと高い保温性を実現しました。

シュラフの開閉部分には、ダブルフェイスジップトップを採用し、寝袋の内側と外側どちらからでも開閉ができるほか、ジップスライダーを2個搭載したダブルファスナーを採用することで、腹部だけ閉じて使用するなどフレキシブルな温度調節が可能です。また、ファスナーを広げると敷布団、掛け布団としても活躍します。同じ寝袋同士であれば簡単に連結可能で、親子の添い寝もできるダブルサイズのシュラフに拡張でき、小さなお子様がいる家族にもおすすめです。

大型の洗濯機で丸洗い可能なため、お手入れも簡単でいつまでも清潔に保つことができます。また、持ち運びに便利な収納袋付きで、シュラフを収納するとクッションとして使用できるので、収納場所に困る心配もありません。

PEANUTSの仲間たちが描かれたLOGOSオリジナルデザインで、触り心地と保温性抜群なリバーシブルシュラフ「SNOOPY やわらかあったかシュラフ・0」を、キャンプや車中泊など様々なアウトドアシーンでぜひご活用ください。

・製品概要

心地よい肌触りと保温性を兼ね備えたリバーシブルシュラフ。ふかふかで気持ちいい肌ざわりのやわらかフランネル生地と、総柄デザインのサーマブレスクロス生地を使用。中綿には軽さと保温性を兼ね備えたダイナチューブファイバーを使用し、適正温度0℃まで対応。

寝袋に入ってくつろいでいる様子のスヌーピーなど、LOGOSらしさあふれるアートを取り入れたオリジナルデザイン。スヌーピーやウッドストックたちが自然の中で冒険し、アウトドアを楽しんでいるようなデザインが描かれている。

シュラフの開閉部分に、ダブルフェイスジップトップを採用しているので、寝袋の内側と外側どちらからでも開閉可能。また、ジップスライダーを2個搭載したダブルファスナーを採用することで、腹部だけ閉じて使用するなどフレキシブルな温度調節も可能。さらに、ファスナーを広げると敷布団、掛け布団としても使用できる。

同じ寝袋同士で簡単に連結可能。親子の添い寝もできるダブルサイズのシュラフにできるので、小さなお子様がいる家族にもおすすめ。

大型の洗濯機で丸洗いOK。お手入れ簡単でいつまでも清潔に保てる。持ち運びに便利な収納袋付きで、シュラフを収納するとクッションとしても活躍。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1029_1_f9ae00530fe0f097f0672b86ca428c36.jpg?v=202602101151 ]

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年1月29日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第6弾 】https://www.logos.ne.jp/news/1559

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=836

・ピーナッツとは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/(http://www.snoopy.co.jp/)

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan(https://www.facebook.com/SnoopyJapan)

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan(https://x.com/snoopyjapan)

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info(https://x.com/snoopy_jp_info)

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife(https://www.instagram.com/snoopyindailylife)

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」https://www.tiktok.com/@peanuts_jp(https://www.tiktok.com/@peanuts_jp)

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2026 Peanuts ）

「SNOOPY やわらかあったかシュラフ・0」は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 SNOOPY やわらかあったかシュラフ・0 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11450

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global（グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

■画像データの取扱いに関するお願い

掲載をご希望される場合は、お手数ですが必ず事前のご連絡をお願いいたします。