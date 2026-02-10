株式会社Qosmoの株式取得に関するお知らせ

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役：金子剛章、以下「当社」）は、2026年2月5日をもって、人の創造性に関わる領域におけるAI技術の研究開発等の事業を展開する株式会社Qosmo（本社：東京都目黒区、代表取締役：徳井直生、以下「Qosmo」）が、新たに当社グループに参画したことをお知らせいたします。

当社は「世界にノイズと美意識を」という理念を掲げ、人間が本来持つ創造性を拡張することで、世界を豊かにする価値提案をおこなっております。当社の経済活動を通じてクリエイターに新たな挑戦と機会を提供し、クリエイティブに関わる全ての人々が豊かになる社会を実現することを目指しております。

Qosmoは、AI研究者・エンジニア・アーティスト・デザイナーによって構成されるコレクティブ型のクリエイティブR&Dスタジオとして、「アートとテクノロジーを通じて人類の創造性を拡張する」というビジョンを掲げております。AIを単なるツールや人間との二項対立的な存在ではなく、“共創するパートナー”と位置づけ、技術と表現の両輪によってアイデアを具現化してきました。大手企業との共同R&Dをはじめ、展示用のインタラクティブな仕組みづくりや体験型コンテンツの開発/制作、さらにはアート/音楽作品まで、多彩なプロジェクトを通じて、先端技術と創造性の社会実装を推進しております。

本件を通じて、創造性の拡張を使命とする両社は、「クリエイティブ」と「テクノロジー」という不可分の領域において探求心と思想を通わせ、Qosmoが有するコア技術を活かしたサービス開発に取り組むとともに、新たな価値創出に挑戦してまいります。また、Qosmoが強みとする音楽/音響をはじめとした聴覚領域の高度な技術力と表現力は、当社の祖業であるビジュアルを中心とした視覚表現と強い親和性を持ち、ブランド体験やユーザーエンゲージメントを深化させる重要な要素です。コミュニケーションの在り方が、デジタルとフィジカルがシームレスに交錯し、体験や時間、文脈そのものの価値が重視される時代において、両社の強みを掛け合わせ、さらに五感に訴える情緒的価値と体験設計の創出を推進してまいります。

▼ Qosmoについて

代表者 ：代表取締役 徳井 直生

所在地 ：東京都目黒区中目黒2丁目5-21 中目黒エフワンビル2F

設立 ：2009年4月

資本金 ：1百万円

事業内容：人の創造性に関わる領域におけるAI技術の研究開発

・クリエイティブ領域におけるAI活用コンサルティング

・音楽/映像等に関するAI技術の受託開発

・AIを用いた展示システムの企画/開発

・Qosmo保有技術のライセンス提供等

URL ：https://qosmo.jp/

▼株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 10,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

▼株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地 ：東京都品川区東品川2-2-43

設 立 ：1979年4月

資本金 ：100百万円

従業員数：（連結）520名 ※2026年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/