【無料オンライン】宗教法人関係者さま限定のSalesforce活用オンラインセミナーを2026/2/19(木)・3/19(木)に開催

フロッグウェル株式会社

最近のDX推進の流れもあり、ITを用いた効率の良い組織づくりや施設の運営、健全な経営が、さまざまな組織で求められるようになりました。

宗教法人さまにおいても「現場の業務効率化をしたい」「寺院や法人内で情報の共有をしたい」「なにかあった時のために、檀家情報の見える化をしたい」といったご相談を多くいただきます。

フロッグウェル株式会社には、宗教業界に精通した社員が在籍しております。

これまでの導入やコンサルティングの実績も踏まえ、宗教法人関係者さま限定でSalesforceの活用方法や画面イメージをご紹介いたします。

お気軽にお申込みください。

＜セミナーの概要＞

◆セミナータイトル

『クラウドで実現する納骨堂管理：寺院のための次世代システム紹介セミナー』

◆開催日時

2026/2/19(木)20:00～21:00

2026/3/19(木)20:00～21:00

◆対象者

- 宗教法人の管理職- 宗教法人のIT担当者

◆プログラム概要

序盤：なぜ今DXなのか

中盤：宗教法人がDX化するメリット

終盤：Salesforceデモ画面紹介、質疑応答

※例として、檀家様の管理をシステム（Salesforce）で行う方法を画面イメージとともにご紹介させていただきます。

◆開催場所

オンライン

◆料金

無料



申し込みはこちらから！

https://frogwell.co.jp/seminar_read/religion/

【フロッグウェル株式会社 会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

会社HP：https://frogwell.co.jp/

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム