【無料オンライン】宗教法人関係者さま限定のSalesforce活用オンラインセミナーを2026/2/19(木)・3/19(木)に開催

フロッグウェル株式会社


最近のDX推進の流れもあり、ITを用いた効率の良い組織づくりや施設の運営、健全な経営が、さまざまな組織で求められるようになりました。



宗教法人さまにおいても「現場の業務効率化をしたい」「寺院や法人内で情報の共有をしたい」「なにかあった時のために、檀家情報の見える化をしたい」といったご相談を多くいただきます。



フロッグウェル株式会社には、宗教業界に精通した社員が在籍しております。


これまでの導入やコンサルティングの実績も踏まえ、宗教法人関係者さま限定でSalesforceの活用方法や画面イメージをご紹介いたします。



お気軽にお申込みください。



＜セミナーの概要＞


◆セミナータイトル
『クラウドで実現する納骨堂管理：寺院のための次世代システム紹介セミナー』



◆開催日時


2026/2/19(木)20:00～21:00


2026/3/19(木)20:00～21:00



◆対象者


- 宗教法人の管理職
- 宗教法人のIT担当者


◆プログラム概要


序盤：なぜ今DXなのか


中盤：宗教法人がDX化するメリット


終盤：Salesforceデモ画面紹介、質疑応答


※例として、檀家様の管理をシステム（Salesforce）で行う方法を画面イメージとともにご紹介させていただきます。



◆開催場所
オンライン



◆料金
無料

申し込みはこちらから！


https://frogwell.co.jp/seminar_read/religion/



【フロッグウェル株式会社　会社概要】


会社名：フロッグウェル株式会社


代表者：小谷 直也


設立：2010年5月


所在地：〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階


会社HP：https://frogwell.co.jp/



◆事業内容


・メーカー、販売会社向けシステム構築


・Salesforceソリューション開発、導入支援


・データ分析及びコンサルティング


・医療関連データ収集、加工



◆所属団体


・MD-Net賛助会員


・ジャパン・クラウド・コンソーシアム