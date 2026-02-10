【シュガーバターの木】苺40%の“濃苺ショコラ”でまるごと包んだ、春だけの贅沢サンド新登場！全国通販も

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」は、『シュガーバターの木 濃苺ショコラがけサンド』を2026年2月12日(木)から順次販売開始します。https://www.sugarbuttertree.jp/(https://www.sugarbuttertree.jp/)

バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」で、苺がいちばんおいしくなる季節に合わせて毎年発売している春の大定番“いちごショコラ”をとろりとかけたシュガーバターサンドの木。昨年、フレッシュで甘酸っぱい“濃苺ショコラがけ”にパワーアップし、「本当に苺が濃い！」「とんでもなく幸せの味がする…」といちごスイーツ好きを瞬く間に虜にしました。そんな大人気『濃苺ショコラがけサンド』が、今年もいよいよ販売を開始！2026年2月12日(木)から、シュガーバターの木各店に登場します。

苺40％の甘酸っぱい“濃苺ショコラ”をとろりがけ！

シュガーバター香るさくさくのホワイトショコラサンドをまるごと包み込んでいるのは、苺配合率40%(※)を誇る“濃苺ショコラ”。ホワイトショコラと濃苺ショコラがとろけ合って、お口いっぱいに広がる贅沢な「いちごミルク」の味わいがたまりません。春にしか味わえないごちそうサンドです。自分用のご褒美スイーツはもちろん、ホワイトデーの贈り物にもどうぞ！

※生換算

商品情報

【商品名】シュガーバターの木 濃苺(こいちご)ショコラがけサンド

【価 格】5個入 928円(本体価格860円）、8個入 1,382円(本体価格1,280円)

【販売店】

・2026年2月12日(木)～4月中旬ごろ

シュガーバターの木 (大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・JR上野駅店・JR大宮駅店・羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ターミナル店)、パクとモグ 小田急町田店、JR東京駅 銀のぶどう ‐SWEETS GATE TOKYO‐(改札内)

・2026年2月13日(金)～4月中旬ごろ

シュガーバターの木 阪急うめだ店・博多阪急店

※在庫状況により、販売期間が前後する場合がございます。

※このほか一部姉妹店で販売する場合もございます。

※店舗によりお取り扱いが異なります。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

※表示の価格は参考小売価格です。

通販情報

【受付期間】2026年2月12日(木)10:00～

・公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cstrwsand/

・パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000357/

・パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a4a4a4c1a4.html

【受付期間】2026年2月13日(金)10:00～

・パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-sbt-straw/

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。

シュガーバターの木とは

・公式HP

https://www.sugarbuttertree.jp/

・公式X/旧Twitter

https://x.com/gin_no_budo

・公式Instagram

https://www.instagram.com/sugarbuttertree_jp/



シュガーバターの木は、東京を代表する洋菓子ブランドのひとつ「銀のぶどう」のプロデュースにより、2010年に誕生した〈バターシリアルスイーツ〉の専門店です。独自ブレンドで焼き上げた香ばしいシリアル生地にバターを贅沢にかけあわせる特別製法で、新定番の美味しさを実現しました。一番人気の『シュガーバターサンドの木』をはじめ、季節限定味など数多くのバリエーションと間違いのないおいしさでファンを増やし続けています。