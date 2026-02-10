2月13日発売「シナモロール×LAGOM」コラボ洗顔　各種キャンペーンを実施

株式会社アリエルトレーディング

韓国発スキンケアブランド LAGOM 〈ラゴム〉から、


水のようなジェルで素早く洗えるブランド人気 No.1 の朝用洗顔料「ジェルトゥウォーター クレンザー」と、ふわふわの泡でメイク汚れまで落とす夜用洗顔料「マイクロフォーム クレンザー」の


株式会社サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」とのコラボレーションパッケージを、数量限定で発売いたします。



また、シナモロール×LAGOMのコラボ洗顔アイテムの発売にあわせて、
各販売チャネル限定の施策も実施いたします。




ラゴムが大人気キャラクター『シナモロール』と初のコラボレーション！


遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの「シナモロール」が、ラゴムの洗顔アイテムのパッケージに登場します。



ぷるぷるのゼリーのような朝洗顔「ジェルトゥウォーター クレンザー」では、おひさまにタッチするうれしそうなシナモロール。


ふわふわのわたあめのような泡で洗う「マイクロフォーム クレンザー」では、月のそばで眠りにつくシナモロール。



ニュートラルな自分に戻る洗顔の時間を、愛らしいシナモロールとともに。




〈シナモロール〉 ジェルトゥウォーター クレンザー （朝用洗顔料） 220mL 2,310 円（税込）



〈シナモロール〉 マイクロフォーム クレンザー （洗顔料・メイク落とし） 150mL 2,200 円（税込）


各種キャンペーンについて




LAGOM （ラゴム）Qoo10公式ストア・楽天公式ストア限定


「シナモロール洗顔セット」をご購入いただいた方へ、オリジナルキーリング２種のうち1種をランダムでプレゼント。どちらが届くかはお楽しみに！（※無くなり次第終了）



■シナモロール洗顔セット（Qoo10・楽天市場限定）


セット内容
・＜シナモロール＞ジェルトゥウォータークレンザー（現品）　1個
・＜シナモロール＞マイクロフォームクレンザー（現品）　1個


価格　4,510円





店頭販売・amazon・andST 限定


対象商品1点ご購入につき、オリジナルステッカー1枚がランダムで付属します。（※無くなり次第終了）



■対象商品


＜シナモロール＞ジェルトゥウォータークレンザー
・購入特典　ステッカー1枚


＜シナモロール＞マイクロフォームクレンザー
・購入特典　ステッカー1枚


※対象商品ごとに各2種のデザインがございます。
※ステッカーは、ランダムでお渡しのためデザインはお選びいただけません。


オリジナル壁紙プレゼント


LINEお友だち登録で壁紙プレゼント！


すでにお友だちの方は、LAGOM公式サイト(https://lagomcosmetics.jp/) シナモロール特設ページ内に掲載されたキーワードを入力でGETできます。


※対象期間：2026/2/13 （金）～ 2026/3/13 （金）




商品やキャンペーンの詳細は、下記特設サイトをご覧ください。


LAGOM×シナモロール特設WEBサイト


https://lagomcosmetics.jp/user_data/cinnamoroll.php



LAGOM〈ラゴム〉について


〈ラゴム〉は、2015年に韓国・ソウルで誕生しました。そのとき集結したのは、韓国のトップモデルや女優たち御用達のメイクアップアーティストと、韓国医学や化粧品開発、皮膚科学研究者、大学教授などの知識人・スペシャリストたち。「現代の肌にとって、本当に必要なものは？」をモットーに開発が行われました。これからも〈ラゴム〉は、その時代の最新知識や旬のスペシャリストたちとタッグを組み、製品を作り続けていきます。



LAGOM公式WEBサイト


https://lagomcosmetics.jp/



LAGOM公式SNS


Facebook：lagom.tokyo
Instagram：@lagom_tokyo
X：@LAGOM_Tokyo