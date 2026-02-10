2月13日発売「シナモロール×LAGOM」コラボ洗顔　各種キャンペーンを実施

株式会社アリエルトレーディング

韓国発スキンケアブランド LAGOM 〈ラゴム〉から、

水のようなジェルで素早く洗えるブランド人気 No.1 の朝用洗顔料「ジェルトゥウォーター クレンザー」と、ふわふわの泡でメイク汚れまで落とす夜用洗顔料「マイクロフォーム クレンザー」の

株式会社サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」とのコラボレーションパッケージを、数量限定で発売いたします。



また、シナモロール×LAGOMのコラボ洗顔アイテムの発売にあわせて、

各販売チャネル限定の施策も実施いたします。

ラゴムが大人気キャラクター『シナモロール』と初のコラボレーション！

遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの「シナモロール」が、ラゴムの洗顔アイテムのパッケージに登場します。

ぷるぷるのゼリーのような朝洗顔「ジェルトゥウォーター クレンザー」では、おひさまにタッチするうれしそうなシナモロール。

ふわふわのわたあめのような泡で洗う「マイクロフォーム クレンザー」では、月のそばで眠りにつくシナモロール。

ニュートラルな自分に戻る洗顔の時間を、愛らしいシナモロールとともに。

〈シナモロール〉 ジェルトゥウォーター クレンザー （朝用洗顔料） 220mL 2,310 円（税込）

〈シナモロール〉 マイクロフォーム クレンザー （洗顔料・メイク落とし） 150mL 2,200 円（税込）

各種キャンペーンについて

LAGOM （ラゴム）Qoo10公式ストア・楽天公式ストア限定

「シナモロール洗顔セット」をご購入いただいた方へ、オリジナルキーリング２種のうち1種をランダムでプレゼント。どちらが届くかはお楽しみに！（※無くなり次第終了）

■シナモロール洗顔セット（Qoo10・楽天市場限定）

セット内容

・＜シナモロール＞ジェルトゥウォータークレンザー（現品） 1個

・＜シナモロール＞マイクロフォームクレンザー（現品） 1個

価格 4,510円

店頭販売・amazon・andST 限定

対象商品1点ご購入につき、オリジナルステッカー1枚がランダムで付属します。（※無くなり次第終了）

■対象商品

＜シナモロール＞ジェルトゥウォータークレンザー

・購入特典 ステッカー1枚

＜シナモロール＞マイクロフォームクレンザー

・購入特典 ステッカー1枚

※対象商品ごとに各2種のデザインがございます。

※ステッカーは、ランダムでお渡しのためデザインはお選びいただけません。

オリジナル壁紙プレゼント

LINEお友だち登録で壁紙プレゼント！

すでにお友だちの方は、LAGOM公式サイト(https://lagomcosmetics.jp/) シナモロール特設ページ内に掲載されたキーワードを入力でGETできます。

※対象期間：2026/2/13 （金）～ 2026/3/13 （金）

商品やキャンペーンの詳細は、下記特設サイトをご覧ください。

LAGOM×シナモロール特設WEBサイト

https://lagomcosmetics.jp/user_data/cinnamoroll.php

LAGOM〈ラゴム〉について

〈ラゴム〉は、2015年に韓国・ソウルで誕生しました。そのとき集結したのは、韓国のトップモデルや女優たち御用達のメイクアップアーティストと、韓国医学や化粧品開発、皮膚科学研究者、大学教授などの知識人・スペシャリストたち。「現代の肌にとって、本当に必要なものは？」をモットーに開発が行われました。これからも〈ラゴム〉は、その時代の最新知識や旬のスペシャリストたちとタッグを組み、製品を作り続けていきます。

LAGOM公式WEBサイト

https://lagomcosmetics.jp/

LAGOM公式SNS

Facebook：lagom.tokyo

Instagram：@lagom_tokyo

X：@LAGOM_Tokyo