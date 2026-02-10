家族で楽しめる冬のイベント「あったかFes in アフレア」開催

福井県あわら市

芦原温泉駅西口賑わい施設「アフレア」は、2026年2月21日（土）・22日（日）の2日間、「あったかFes in アフレア」を開催いたします。家族みんなで楽しめる、冬にぴったりの“あったかコンテンツ”を多数用意し、地域の魅力を明るく元気に発信します。

■ イベント概要

開催日

2026年2月21日（土）・22日（日）

時間

10:00～16:00

会場

アフレア（JR芦原温泉駅前）

主催

一般社団法人アフレア

ホームページ

https://aflare.jp/event/51/

イベントの見どころ

見どころ１. 【アフレあったかスタンプラリー＆抽選会】

場内を巡ってスタンプを集めると、豪華賞品が当たる抽選に挑戦できます。

お子さま連れのご家族にも大好評のコンテンツです。

見どころ２. 【あったか“米でぃ～”コンテスト（22日のみ）】

お笑いやダンス・歌などあなたの一芸を会場で披露！会場を盛り上げて賞金ゲット！

優勝者には賞金3万円とコシヒカリ10kgを贈呈します。

見どころ３. 【まんじゅうゲット】

ちびっこ大集合！おしくらまんじゅうでまんじゅうをゲットしよう！参加無料。

見どころ４. 【チアドリームプロジェクト ステージ（22日）】

チアダンスチーム「JETS 」の OG が中心に結成されたチアダンスチームが来場者に元気を届けます。

見どころ５. 【アフレあったか神社】

『願い事が実を結ぶ』

リボンを結んでみんなでパワースポットを作りましょう。

グルメゾーン🍮

キッチンカーや人気店が並び、ホットスイーツから地元食材を使ったメニューまで幅広く提供。

◯FAVEUR 2号店- クレープ（チョコバナナ・ティラミス）◯黒ちゃん家- チキンカレー- プリン◯Snow drop- 日本一のカレーパン- チーズボール◯CANDYMAN- カラフル綿菓子（キャラあめ）

出展ゾーン⛩️

地元企業や各種団体がワークショップや販売を実施。

お子様が楽しめる体験コーナーも多数。

◯ボールプール◯おもちゃ販売◯絹花（ハンドマッサージ等）◯キャンドル作り◯アフレあったか神社◯おぼろ昆布手すき体験（２２日のみ）

ステージイベント

地元団体によるパフォーマンスやキッズダンス、PRステージなど、2日間で多彩なステージが展開されます。

（※出演団体は日程によって異なります）

□２月２１日（土曜日） １０：００～１６：００

１０：００ オープニング

１０：３０ フクイプリティトワラーズ

１１：００ かんたん体験ヨガ

１１：３０ まなびサイトダンスステージ

１３：００ 体験・出展PR

１３：３０ バトントワラーズフェリーチェ

１４：００ わがさ競争

１４：３０ かぶりまテン

１５：００ テーマパークダンスグループDDD

１５：３０ わがさ競争

□２月２２日（日曜日） １０：００～１６：００

１０：００ 金津中学校吹奏楽部

１０：３０ 体験・出展PR

１１：００ かぶりまテン

１１：３０ わがさ競争

１３：００ Color.P.T

１３：３０ かぶりまテン

１４：００ 五十嵐裕子先生トークショー

１４：３０ あったか米（こめ）でぃ～コンテスト

１５：００ チアドリームプロジェクト

１５：３０ 表彰＆エンディング

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人アフレア ☎0776-73-2270

【あわら市ふるさと納税のご案内】

北陸の温泉地・あわら市を応援しませんか？

寄附は温泉街の魅力向上や子育て支援など、まちづくりに活用されます。

- あわら温泉宿泊券（老舗旅館で贅沢なひととき）- 越前がに・のどぐろ干物など日本海の海の幸- 福井ブランド米「いちほまれ」や地酒- 旬のフルーツ（メロン・スイカ・柿）や押し寿司、ホルモン鍋セット

バリエーション豊かな返礼品をご用意しております。

“北陸の美味しさと癒し”を、ふるさと納税でぜひ体験してください。

あわら市へのふるさと納税はこちら(https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/cityinfo0103/p011218.html#%283%29%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF)

福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

HP https://www.city.awara.lg.jp/

Facebook https://www.facebook.com/awaracity

Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja