森香澄イメモカラコン『meilly（メイリー）』から、甘さとうるちゅる感が溶け合う新シリーズ「meltin（メルティン）」発売
株式会社シーオーレンズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：瀬出井亮）は、カラーコンタクトブランド『meilly（メイリー）』より、新シリーズ「meltin（メルティン）」を2026年2月10日（火）に発売いたします。
瞳にちゅるんとした透明感を演出する「meltin（メルティン）」は、頑張る自分へのご褒美スイーツをコンセプトに誕生した、meilly待望の着色直径13.6mmのカラコンです。
■製品特徴
mailly初！「着色直径13.6mm」を採用
これまでのmeillyにはなかった着色直径13.6mmで、物足りなさを感じさせない自然なサイズアップを叶えました。
まるで元からあるかのような細フチが輪郭をフチ取り、瞳の存在感を強調します。
強すぎないハイライトパターン
フチの内側に、光を集める「隠しハイライト」を忍ばせました。
自然に馴染むハイライトが、瞳に光が差し込んだような透明感と立体感をプラス。
瞳に立体感を加え、うるっと輝く瞳を演出します。
■カラーラインナップ（3色）
瞳に溶け込む３つのカラー
choco
ミルクチョコレートが溶け込んだような、濃厚で優しいブラウンカラー。
裸眼に馴染む深みのある発色で、自然かつ確実に可愛さを底上げします。
greige
ほんのりピンクみが香る、絶妙なあざとベリーカラー。
甘すぎず大人っぽい、透明感あふれる潤んだ瞳を演出します。
beige
まろやかで優しいミルクティーのようなベージュカラー。
自然にトーンアップし、儚げなピュアさと大人っぽい雰囲気を両立させます。
瞳をドレスアップ『meilly』
meillyは韓国大人気カラコンブランド『OLENS』全面協力で開発されたカラコン。
メイクやファッションだけでなく、「瞳もドレスアップさせたい！！」
そんなあなたのためのプロ仕様カラコンです。
■発売記念キャンペーン
meltinの発売を記念したキャンペーンを開催します。
【キャンペーン期間】
2026年2月10日（火）～2026年2月16日（月）
【実施店舗】
・モアコンタクト
・ホテラバ
・クイーンアイズ
・ラブリット
キャンペーンの詳細については、各店舗でご確認ください。
この機会にぜひお試しください。
■販売店舗
【オンライン販売】
モアコンタクト :
https://morecon.jp/search?keyword=meilly
ホテラバ :
https://hotellovers.jp/itemlist/search?keywords=meilly&page%5B1%5D=1
クイーンアイズ :
https://www.queen-eyes.com/p/search?keyword=%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%BC&sort=priority
ラブリット :
https://luvlit.jp/fs/luvlit/c/colorcon_model_kasumim
※その他各ショッピングサイト
【実店舗】
アインズ＆トルペ 各店
その他、眼鏡店等
■SNS
公式Instagram :
https://www.instagram.com/meilly_official_jp/
公式TikTok :
https://www.tiktok.com/@meilly_official_jp
公式X :
https://x.com/meilly_official
■商品概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/145814/table/5_1_f654eb3f48ca952483a5fdf26826f691.jpg?v=202602101151 ]
使用上の注意
〇このレンズは1日使い捨てコンタクトレンズです。
〇ご使用の前に必ず添付文書をよく読み、正しくお使いください。
〇眼科での定期検査を受けてください。
〇目に異常を感じたら直ちにレンズの装用を中止し、眼科医の診察を受けてください。
■会社概要
会社名：株式会社シーオーレンズ
代表者：瀬出井 亮
事業内容：コンタクトレンズの企画、製造、販売及び輸出入
所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-2-16 カンノビル
HP：https://coholdings.jp/colens/
■お問い合わせ先
Email ：meilly@co-medical.jp