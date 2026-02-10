森香澄イメモカラコン『meilly（メイリー）』から、甘さとうるちゅる感が溶け合う新シリーズ「meltin（メルティン）」発売

写真拡大 (全4枚)

株式会社シーオーレンズ

株式会社シーオーレンズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：瀬出井亮）は、カラーコンタクトブランド『meilly（メイリー）』より、新シリーズ「meltin（メルティン）」を2026年2月10日（火）に発売いたします。



瞳にちゅるんとした透明感を演出する「meltin（メルティン）」は、頑張る自分へのご褒美スイーツをコンセプトに誕生した、meilly待望の着色直径13.6mmのカラコンです。







■製品特徴


mailly初！「着色直径13.6mm」を採用

これまでのmeillyにはなかった着色直径13.6mmで、物足りなさを感じさせない自然なサイズアップを叶えました。


まるで元からあるかのような細フチが輪郭をフチ取り、瞳の存在感を強調します。



強すぎないハイライトパターン

フチの内側に、光を集める「隠しハイライト」を忍ばせました。


自然に馴染むハイライトが、瞳に光が差し込んだような透明感と立体感をプラス。


瞳に立体感を加え、うるっと輝く瞳を演出します。



■カラーラインナップ（3色）


瞳に溶け込む３つのカラー



choco



ミルクチョコレートが溶け込んだような、濃厚で優しいブラウンカラー。


裸眼に馴染む深みのある発色で、自然かつ確実に可愛さを底上げします。







greige



ほんのりピンクみが香る、絶妙なあざとベリーカラー。


甘すぎず大人っぽい、透明感あふれる潤んだ瞳を演出します。






beige



まろやかで優しいミルクティーのようなベージュカラー。


自然にトーンアップし、儚げなピュアさと大人っぽい雰囲気を両立させます。





瞳をドレスアップ『meilly』



meillyは韓国大人気カラコンブランド『OLENS』全面協力で開発されたカラコン。


メイクやファッションだけでなく、「瞳もドレスアップさせたい！！」


そんなあなたのためのプロ仕様カラコンです。



■発売記念キャンペーン



meltinの発売を記念したキャンペーンを開催します。



【キャンペーン期間】


2026年2月10日（火）～2026年2月16日（月）



【実施店舗】


・モアコンタクト


・ホテラバ


・クイーンアイズ


・ラブリット



キャンペーンの詳細については、各店舗でご確認ください。


この機会にぜひお試しください。



■販売店舗



【オンライン販売】


モアコンタクト :
https://morecon.jp/search?keyword=meilly
ホテラバ :
https://hotellovers.jp/itemlist/search?keywords=meilly&page%5B1%5D=1
クイーンアイズ :
https://www.queen-eyes.com/p/search?keyword=%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%BC&sort=priority
ラブリット :
https://luvlit.jp/fs/luvlit/c/colorcon_model_kasumim

※その他各ショッピングサイト



【実店舗】


アインズ＆トルペ 各店


その他、眼鏡店等



■SNS


公式Instagram :
https://www.instagram.com/meilly_official_jp/
公式TikTok :
https://www.tiktok.com/@meilly_official_jp
公式X :
https://x.com/meilly_official



■商品概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/145814/table/5_1_f654eb3f48ca952483a5fdf26826f691.jpg?v=202602101151 ]


使用上の注意


〇このレンズは1日使い捨てコンタクトレンズです。


〇ご使用の前に必ず添付文書をよく読み、正しくお使いください。


〇眼科での定期検査を受けてください。


〇目に異常を感じたら直ちにレンズの装用を中止し、眼科医の診察を受けてください。



■会社概要



会社名：株式会社シーオーレンズ


代表者：瀬出井 亮


事業内容：コンタクトレンズの企画、製造、販売及び輸出入


所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-2-16　カンノビル


HP：https://coholdings.jp/colens/



■お問い合わせ先



Email ：meilly@co-medical.jp