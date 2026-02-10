都内高級店で続々採用、”和食に寄り添う無添加テキーラ”──Casa Real（カーサレアル）、日本市場での展開を本格拡大。マルガリータの日（2/15）試飲出展も決定

ジェイドックス株式会社

ジェイドックス株式会社（東京都新宿区）は、Premium-Tequila合同会社（代表社員：片山弘二）がブランディングを手掛けるメキシコ産プレミアムテキーラ『Casa Real Tequila（カーサ・レアル・テキーラ）』について、2026年2月より日本市場での販売および飲食店への提案を本格的に拡大いたします。

また本製品は、テキーラカクテルの象徴「マルガリータ」を祝うイベント 「マルガリータの日」8th Celebration Party 2026（2月15日、RIDE/天王洲キャナルガーデン）(https://margaritaday.jp/celebration-party-2026/)にも試飲ブースにて参加予定です。

Casa Realとは-なぜ「和食店」で選ばれるのか

“無添加”だからこそ、料理と響き合う

『Casa Real Tequila』は「テキーラ＝パーティーで盛り上がるためのお酒」という既成概念を覆し、じっくりと味わう食中酒として特に感度の高い飲食店様からご評価いただいています。都内の予約困難な焼鳥店や、素材にこだわる高級鮨店、格式あるバーなど、これまでテキーラを置いていなかった、積極的に取り扱いをしてこなかった業態での採用が決定しました。

その最大の理由は、本ブランドが持つ「雑味のないクリアな味わい」と「アガベ本来の甘み」です。これらが繊細な和食の素材や調理と、驚くほど調和（マリアージュ）することが、プロの料理人やバーテンダーの方々に支持されています。

代表的な取扱店舗

2026年1月時点で、以下のような日本を代表する名店やラグジュアリーホテルのバーにて採用いただいております。

『Casa Real Tequila』ブランドの特徴

- 安久 銀座店(https://www.instagram.com/ginza_ankyu/)（日本料理）- 焼鳥ひら野(https://www.yakitori-hirano.tokyo/)（焼鳥）- 鮨うらの(https://www.instagram.com/sushi_urano/)（鮨）- 鮨的場(https://www.instagram.com/sushi_matoba_kabukicho/)（鮨）- BAR IRIS GINZA(http://iris-ginza.com/)（バー）- A9(https://www.instagram.com/a9_ebisu?igsh=Yjl3YzhxNWFybGgx)（バー）

メキシコの伝統的な製法を守り抜き、添加物を一切使用しない100%アガベテキーラです。現地の蒸留所オーナーとPremium-Tequila合同会社代表の片山が直接対話を重ね日本への輸入が決定いたしました。片山はメキシコのInternational Tequila Academyが認証する世界で13人目のTequila Sommelier（Level.3）であり、プロフェッショナルの視点から、日本人の味覚、そして和食に合うブランドとして取り扱いを始めました。

味わいの特徴： 熟したアガベを使用することでアガベの甘さ、シャンパーニュ酵母の華やかな香りが楽しめます。

和食との親和性： 刺身の脂、焼き鳥の炭の香り、天ぷらの衣の甘みなど、和の食材を邪魔せず引き立てます。

洗練されたボトルデザイン： カウンターに置いても様になる、高級感あふれるパッケージデザインはギフトにも最適です。

輸入元とブランド元の強力なタッグ

本プロジェクトは、メキシコとのビジネス、海外酒類の輸入・物流に実績を持つ「ジェイドックス株式会社」と、日本で最も見られているテキーラ専門ウェブメディアであるPremium-Tequila.com(https://premium-tequila.com/)運営元「Premium-Tequila合同会社」の協業により実現しました。

サプライチェーンの構築と、作り手の情熱をそのまま伝えるブランディングの両輪で、日本のテキーラ市場に新しい風を吹き込みます。

今後の展開

和食店とのコラボレーションイベントや、ペアリングメニューの提案などを通じ、日本におけるプレミアムテキーラ文化の定着を目指します。

商品概要

カーサ・レアル・テキーラ (ブランコ)

容量： 750mL

アルコール度数： 40度

生産地： メキシコ（ハリスコ州ロスアルトス地方アランダス）

原材料： 100%ブルーアガベ（自社農園で栽培・厳選）

熟成：なし

カーサ・レアル・テキーラ (レポサド)

容量： 750mL

アルコール度数： 40度

生産地： メキシコ（ハリスコ州ロスアルトス地方アランダス）

原材料： 100%ブルーアガベ（自社農園で栽培・厳選）

熟成：アメリカンオーク樽で最大8ヶ月熟成

カーサ・レアル・テキーラ (アネホ)

容量： 750mL

アルコール度数： 40度

生産地： メキシコ（ハリスコ州ロスアルトス地方アランダス）

原材料： 100%ブルーアガベ（自社農園で栽培・厳選）

熟成：アメリカンオーク樽で最大35ヶ月熟成

