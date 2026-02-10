【コロナEXにて無料話増量中】『ブリッツ・マジック・スケーリング@COMIC』2/23(月)まで　爆速で魔法を拡大させる大魔法開発ファンタジー！

株式会社ＴＯブックス

(C) Useki Yasuda / Isuna Hasekura

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて、『ブリッツ・マジック・スケーリング@COMIC』無料話増量キャンペーンを実施しております。

■『ブリッツ・マジック・スケーリング@COMIC』とは

中世風異世界に転生した元IT会社員・頼信。

同じく転生者の元外資コンサル・健吾の力も借りて商会で働き始めるが、魔法能力もチートもない頼信に待っていたのは、前世と変わらない低賃金労働の日々!?

しかし、夢だった“大規模経営シミュレーションゲーム作り”への想いを思い出し、まずはこの世界で生き延びるために魔石取引を行う魔法産業へ乗り出すことに。

弱小領主の犬耳獣人・イーリア、その従者である猫耳獣人・クルルとも手を組むなか、頼信はクズ魔石を用いた“異世界で最も複雑な魔法陣作り”を閃いて――

「きっと大きく世界を変えられるはずです。この、爆速で魔法を拡大する方法なら」

現代知識で未発展の文明世界を書き換える！

爆速で魔法を拡大させる大魔法開発ファンタジー！

▼詳細はこちら

https://to-corona-ex.com/comics/226208046858432

■単行本情報

本日2/10(火)より発売開始！＜コミック＆ノベル同日発売＞

『ブリッツ・マジック・スケーリング@COMIC 第1巻』

[漫画] 康田雨石

[原作] 支倉凍砂

[キャラクター原案] さがら梨々

価格：704円(税込)

ISBN:9784867948507

▼詳細はこちら

https://www.tobooks.jp/contents/20859

『ブリッツ・マジック・スケーリング』

[著] 支倉凍砂

[イラスト] さがら梨々

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867948606

▼詳細はこちら

https://www.tobooks.jp/contents/20870

＜4/15(水)にはノベル2巻も発売決定!!＞

予約受付開始！

『ブリッツ・マジック・スケーリング2』

[著] 支倉凍砂

[イラスト] さがら梨々

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867949672

▼詳細はこちら

https://www.tobooks.jp/contents/21353

■コロナEXとは

TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。

月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/