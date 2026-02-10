2026年3月21日(土)岡山県吉備中央町にて「ほいけんた」「坂本冬休み」「たむたむ」「AMEMIYA」「きしたかの」「ママタルト」の豪華メンバーによる、お笑い＆ものまねスペシャルLIVEを開催！

株式会社RSKサービス

岡山県吉備中央町では平成7年11月に文化施設としてオープンした「ロマン高原かよう総合会館」の開館30周年記念事業として、『お笑い＆ものまねスペシャルLIVE in 吉備中央町』を開催いたします。

実力派の人気ものまねタレント・お笑い芸人が出演し、幅広い世代が楽しめるステージをお届けします！

ほいけんたさん プロフィール

「明石家さんま」さんのモノマネを筆頭に、多彩な芸でステージを盛り上げるバラエティーアーティスト。フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」で、T.M.Revolution の「HIGH PRESSURE」を歌った際の「カラダぐぅ」など独特の歌いまわしが SNS を中心に大バズりし、一躍時の人に。

TBS「ララ LIFE」の番組ナレーションをレギュラーで務めるなど、多方面で活躍中！

坂本冬休みさん プロフィール

坂本冬美さん公認のものまねタレント。他にも「ご本人公認15人越え」。圧倒的なものまね歌唱力、

ハイクオリティなこだわりのカツラと衣装で「水曜日のダウンタウン」や「千鳥の鬼レンチャン」など多数出演中！

たむたむさん プロフィール

確かな歌唱力を武器に、多種多様なものまねレパートリーを持つものまねタレント。

「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦」や「千鳥の鬼レンチャン」など数々の人気TV番組でも活躍！

2024年河村隆一から提供されたオリジナル曲「こんな広い世界で」を発表。

AMEMIYAさん プロフィール

「R-1ぐらんぷり2011」準優勝。毎日放送「歌ネタ王決定戦2014」決勝進出。「冷やし中華はじめました」のフレーズでブレイク。オリジナルソング「捧げる歌」を作成し全国各地へ引っ張りだこでお笑いのみならず音楽分野でも活動中！

きしたかのさん プロフィール

2012年結成の岸大将と高野正成によるお笑いコンビ。

岸の感情むき出しの全力ツッコミと、高野の冷静なボケによる高熱量の漫才で注目を集めている。

近年は、高野が仕掛けられるドッキリ企画での独特なリアクションも話題となり、舞台だけでなくテレビ・ネット番組でも存在感を発揮。「生で観てこそ面白さが伝わる」実力派漫才コンビとして幅広い層から支持を得ている！

ママタルトさん プロフィール

大鶴肥満（ボケ）と檜原洋平（ツッコミ）による2人組。

大鶴肥満の圧倒的な存在感と、檜原の的確で知的なツッコミが融合した漫才・コントで高い評価を獲得。M-1グランプリ2024・2025 ファイナリストとして一躍注目を集め、劇場のみならずテレビ・イベントなど活躍の場を広げている、今最も勢いのある実力派コンビの一組！

ロマン高原かよう総合会館 開館30周年記念事業

お笑い＆ものまねスペシャルLIVE in 吉備中央町

【日時】

2026年3月21日(土) 開場13:30～ / 開演14:00～

【会場】

ロマン高原かよう総合会館 レインボーホール

（〒716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野１－２）

【チケット料金】

3,000円（税込・全席指定）

※3歳未満のお子様は保護者1名につき1名までひざ上での鑑賞は無料。席が必要であれば有料。

※車いす席をご利用のお客様は下記【お問合せ】先までお電話にてお問い合わせください。

【チケット販売】※2026年1月20日(火)よりチケット発売中！

■プレイガイド販売

・チケットぴあ https://t.pia.jp/ （Pコード：539-438）

・ローソンチケット https://l-tike.com/ （Lコード：63473）

・イープラス https://eplus.jp/ （WEB/アプリ/ファミリーマート店舗）

■現地販売

・ロマン高原かよう総合会館 TEL：0866-54-1301

・吉備中央町加茂川庁舎 TEL：0867-34-1111

・吉備中央町吉川支所 TEL：0866-56-9377

・山陽新聞社サービスセンター TEL：086-803-8222

・ぎんざやプレイガイド TEL：086-222-3244

【主催】吉備中央町

【制作協力】株式会社RSKサービス

【お問合せ】ロマン高原かよう総合会館(協働推進課内) 0866-54-1301

吉備中央町公式HP https://www.town.kibichuo.lg.jp/site/kanko/19112.html