【シェーン英会話】3月1日開催！新年少～新小学6年生対象「無料おためしレッスン」申込受付中

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社シェーンコーポレーション（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：石谷雄也）が運営する英会話スクール「シェーン英会話」は、新年少～新小学6年生対象の無料おためしレッスンを2026年3月1日（日）に開催します。レッスンはいずれも4名～6名の少人数定員制。オリジナルテキストを使い、年齢に合わせたさまざまなアクティビティを通して、楽しく英語を学べます。2月27日（金）までお申し込みを受け付けています。

わくわくレッスンとは

詳細を見る :https://www.shane.co.jp/kids/event/

歌やぬり絵のほか、さまざまなアクティビティを通しながら、楽しく英語を学べます。レッスンで実際に使用するテキスト「Wow!」シリーズの最初の部分を使うので、初めて英語に触れるお子様でも安心して学べます。

＜レッスン内容＞

新年少向け「Let’s enjoy English!」

歌やゲームを通して身体を動かす楽しいレッスンです。ネイティブ講師が「生きた英語」でたっぷり話しかけます。

新年中～新年長向け「What colour is it?」

歌やぬり絵を通してネイティブ講師の生の英語に触れることはもちろん、アルファベットを書くことにも挑戦します。

新小学1年生～新小学3年生向け「Hello! How are you?」

英語で自己紹介ができるように練習します。初めて英語に触れるお子様でも、無理なく習得できるレッスンです。



新小学4年生～新小学6年生向け「How old are you?」

数字や色、発音方法などを学びます。ネイティブ講師とのやりとり、リスニング問題などを通して話す力や聴き取る力が身につくレッスンです。

わくわくレッスン概要

＜日程＞

2026年3月1日（日）

＜時間＞

新年少向け「Let’s enjoy English!」 10:00～10:50

新年中～新年長向け「What colour is it?」 11:00～11:50

新小学1年生～新小学3年生向け「Hello! How are you?」 12:00～12:50

新小学4年生～新小学6年生向け「How old are you?」 13:00～13:50

＜場所＞

シェーン英会話各校

※開催校の詳細はサイト(https://www.shane.co.jp/kids/event/)をご覧ください。

＜定員＞

4名または6名

＜受講費＞

無料

＜申し込み締切＞

2月27日（金）

お申し込み :https://www.shane.co.jp/kids/event/サイトからお申し込みください。

【会社概要】

会社名：株式会社シェーンコーポレーション

所在地：東京都新宿区西新宿7-21-3 西新宿大京ビル1F

代表者：代表取締役社長 石谷雄也

設立：1983年4月（創業：1977年）

URL：https://www.shane.co.jp/

事業内容：語学教室（シェーン英会話スクール）の経営、オリジナル教材の制作、教育機関、企業等における英語研修の受託



【お客様からのお問い合わせ先】

「シェーン英会話」の各スクールにお問い合せください。

＜シェーン英会話スクール一覧＞

https://www.shane.co.jp/kids/school/