おでかけアプリ「まっぷるリンク」に自分だけの旅行プランを作れる新機能「旅ノート」が登場！

株式会社昭文社ホールディングス

株式会社昭文社ホールディングス（本社：千代田区麹町、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード：9475）とその子会社である株式会社昭文社（本社：同上、代表取締役社長 川村哲也、以下昭文社）は、昭文社が運営するスマートフォンアプリ『まっぷるリンク』にて、集めた情報を整理し、旅行プランを自在に作成できる新機能 「旅ノート」 の提供を2026年2月10日より開始したことをお知らせいたします。

)) 「旅ノート」開発の背景・コンセプト ((

＜左：「まっぷるリンク」TOP画面、中：「旅ノート」TOP画面、右：「旅ノート」詳細表示画面＞

『まっぷるリンク』はこれまで、ガイドブック読者向けの連動アプリとして、さらに電子書籍や観光記事閲覧アプリとして「旅の情報収集」を中心に活用されてきました。一方、ユーザーのみなさまからは「気になる場所は見つかったが、計画として整理しきれない」「情報が点在して、回る順番を決めにくい」といったお悩みも寄せられていました。

今回の新機能「旅ノート」により、まっぷるリンクは「情報を集めるアプリ」から「旅の計画をつくるアプリ」へと進化します。 ガイドブックや記事で見つけた「行きたい場所」をクリップし、地図上で位置を確認しながら無理のないスケジュールを組み立てる。情報収集から旅程管理までをひとつのアプリで完結させることで、よりスムーズで楽しい旅の準備をサポートします。

)) 新機能「旅ノート」の特長 ((

|| 気になる情報を「クリップ」して整理

電子書籍（ガイドブック）やアプリ内の観光記事、スポット詳細を見ていて「ここに行きたい！」と思ったら、ワンタップで手軽にクリップ（保存）。「とりあえず候補に入れておく」といった使い方ができ、行き先の検討材料としてストックしておけます。

|| ドラッグ＆ドロップで直感的に「旅程作成」

「旅ノート」は旅行ごとに作成可能です。集めたクリップをノートに追加し、ドラッグ＆ドロップで並べ替えるだけで、簡単にスケジュールを組み立てられます。日程や時間の調整も自由自在。行きたい場所の流れを可視化し、自分だけのプラン作りを楽しめます。

|| 「地図」で位置関係を一目で確認

旅ノートに追加したスポットは、地図上に訪問順の番号付きピンで表示されます。「A地点からB地点は離れているから、C地点を間に挟もう」といった検討も、位置関係を視覚的に把握できるためスムーズに行えます。

|| 持ち物やメモも一元管理

スポット情報だけでなく、自由なテキストメモも登録可能。「持ち物リスト」や「集合場所のURL」、「行きの新幹線の時間」など、旅に必要な備忘録もプランと一緒にまとめて管理できます。

)) 「ガイドブック読み放題」との併用でさらに便利に ((

＜「旅ノート」の基本操作説明＞＜「旅ノート」の活用イメージ＞

まっぷるリンクで提供中のサブスクリプションサービス「ガイドブック読み放題」と併用すれば、旅のプランニングはさらに充実します。旅のスタイルに合わせて選べるプランで、全国のガイドブックを電子書籍でパラパラと読みながら、気になったスポットを次々と「旅ノート」にクリップしていく──。ガイドブックの網羅性と、デジタルツールの利便性を組み合わせることで、より深く、より効率的な旅の計画づくりが可能になります。

)) アプリ概要 ((

【アプリ名称】まっぷるリンク

【価格】本体無料／アプリ内課金（有料）あり

【対象商品】『まっぷるマガジン』等のガイドブックシリーズ（一部未対応あり）

【対応OS】

iOS：iOS 14.0以降（iPhone12以降、iPad、iPad Pro、iPad mini、iPad Air対応）

Android：Android OS 11.0以降

※上記条件を満たしていても、GPS機能が非搭載の機種では一部機能がご利用になれません。また、推奨環境で必ずしも動作を保証するものではありません。

【参考情報】

|| まっぷるリンク紹介ページ⇒https://www.mapple.net/app/

|| サブスクリプション（読み放題）詳細⇒https://www.mapple.net/ml/subscription/

↓本リリースのPDFはこちらからダウンロードしていただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d7916-790-bc421fdd04d455991364fb24c2f3b16e.pdf