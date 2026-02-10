【牛角焼肉食堂】千葉県2店舗目！イオンモール木更津店 2/16(月)オープン











気軽に楽しめる牛角のフードコート専門店！鉄板焼肉・焼肉丼にタンやハラミ、ホルモンまで焼肉店ならではのメニューが勢ぞろい！コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は、2026年2月16日(月)に全国82店舗目、千葉県では2店舗目となる「イオンモール木更津店」をオープンいたします。「牛角焼肉食堂」は、焼きたての焼肉を定食スタイルで楽しめるフードコート専門店です。手頃な価格で焼肉気分を満喫でき、お一人様でも気軽に立ち寄れる使い勝手の良さが支持されています。店内で丁寧にカットした新鮮なお肉を熱々の鉄板で提供する「鉄板焼肉定食」や、肉汁あふれる「焼肉丼」が看板メニューです。タンやハラミ、ホルモンなど焼肉店ならではの部位のほか、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」もラインナップしています。ジュージューと響く鉄板から立ち上る香ばしい焼肉の香りが、特別な“ごちそう時間”をお届けいたします。ららぽーと柏の葉店に続き、千葉県では2店舗目となるイオンモール木更津店のオープンに、ぜひご期待ください。













■新店情報：牛角焼肉食堂 イオンモール木更津店







・住所 ：千葉県木更津市築地1番4 イオンモール木更津2F



・電話番号：0438-53-7829



・営業時間：10時〜21時 ※ラストオーダーは、閉店時間の30分前







https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/detail/?id=aeonkisaradu



― 牛角焼肉食堂 のご紹介 ―



「牛角焼肉食堂」は、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板でご提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」の専門店です。



ホルモン・ハラミ・豚タンを使用した焼肉店ならではの定食の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップをご提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。









































■牛カルビ焼き定食



950円（税込1,045円）



単品（ごはん・スープ無し）150円引き！



脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。















■全部盛り定食



1,080円（税込1,188円）



単品（ごはん・スープ無し）150円引き！



牛カルビ・豚タン・豚カルビの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。















■旨辛ホルモン・ハラミ丼



980円（税込1,078円）



脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。















【会社概要】株式会社レインズインターナショナル代表取締役社長：澄川 浩太牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開本件に関するお問合わせ先株式会社レインズインターナショナル横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F広報担当 一柳・太田E-mail：pr@reins.co.jpTEL：045-224-7200