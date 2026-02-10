こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
成蹊大学、2月28日に講演会「未来に拓く女性政治リーダーへの道」を開催―アジア太平洋研究センター主催 講演会―
成蹊大学（東京都武蔵野市、学長：森 雄一）は、2026年2月28日（土）に、成蹊大学アジア太平洋研究センター主催講演会「未来に拓く女性政治リーダーへの道」を開催します。当講演では、米国政治研究の第一人者である米国ダートマス大学のデボラ・ジョーダン・ブルックス准教授をお招きし、講演いただきます。21世紀のアジア・オセアニア地域では、豪州、ニュージーランド、タイに続き、ようやく日本においても女性首相が誕生しました。未来の女性政治リーダーへの道はこれからさらに拓かれてゆくのか？高市首相（日本）をはじめとする世界の女性リーダーの現状と未来を考えます。
概要は以下の通り。
【開催日時】
2026年2月28日（土） 13:00〜14:30 （開場12:30）
【会場】
成蹊学園本館大講堂
申込、参加費不要 ※直接会場にお越しください。
【講演者】
デボラ・ジョーダン・ブルックス：米国ダートマス大学准教授
（司会）
内藤 朋枝：成蹊大学経済学部准教授
プロフィール等詳細は公式ウェブサイトをご参照ください。
https://www.seikei.ac.jp/university/caps/
※言語：英語（逐語通訳あり）。
【資格】
どなたでもご参加いただけます。
【主催】
成蹊大学アジア太平洋研究センター
▼講演会に関する問い合わせ先
成蹊大学アジア太平洋研究センター
TEL: 0422-37-3549
E-mail: caps@jim.seikei.ac.jp
公式ウェブサイト: https://www.seikei.ac.jp/university/caps
▼本件に関する問い合わせ先
成蹊学園企画室広報グループ
TEL：0422-37-3517
FAX：0422-37-3704
メール：koho@jim.seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
