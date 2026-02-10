成蹊大学（東京都武蔵野市、学長：森 雄一）は、2026年2月28日（土）に、成蹊大学アジア太平洋研究センター主催講演会「未来に拓く女性政治リーダーへの道」を開催します。当講演では、米国政治研究の第一人者である米国ダートマス大学のデボラ・ジョーダン・ブルックス准教授をお招きし、講演いただきます。21世紀のアジア・オセアニア地域では、豪州、ニュージーランド、タイに続き、ようやく日本においても女性首相が誕生しました。未来の女性政治リーダーへの道はこれからさらに拓かれてゆくのか？高市首相（日本）をはじめとする世界の女性リーダーの現状と未来を考えます。

概要は以下の通り。

【開催日時】

2026年2月28日（土） 13:00〜14:30　（開場12:30）

【会場】

成蹊学園本館大講堂

申込、参加費不要　※直接会場にお越しください。

【講演者】

デボラ・ジョーダン・ブルックス：米国ダートマス大学准教授

（司会）

内藤 朋枝：成蹊大学経済学部准教授

プロフィール等詳細は公式ウェブサイトをご参照ください。

https://www.seikei.ac.jp/university/caps/

※言語：英語（逐語通訳あり）。

【資格】

どなたでもご参加いただけます。

【主催】

成蹊大学アジア太平洋研究センター

▼講演会に関する問い合わせ先

成蹊大学アジア太平洋研究センター

TEL:　0422-37-3549

E-mail:　caps@jim.seikei.ac.jp

公式ウェブサイト:　https://www.seikei.ac.jp/university/caps

▼本件に関する問い合わせ先

成蹊学園企画室広報グループ

TEL：0422-37-3517

FAX：0422-37-3704

メール：koho@jim.seikei.ac.jp

