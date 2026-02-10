セカンドキャリアの武器になる！メーカーと販売先の関係構築を担う「セールスレップ2級」資格認定研修
一般社団法人日本観光文化協会（東京都北区赤羽西1-22-15：会長 小塩稲之）と連携する日本セールスレップ協会では、認定資格である「セールスレップ2級」資格認定研修を開催します。セールスレップ資格認定制度は、プロフェッショナルな実務経験とコンサルティング能力を身に付け、常にスキルアップする営業のプロを育成し、事業活動に寄与するとともに、その活動実績を公表することで透明性の高い、社会に信頼される資格認定制度を目的としています。
本研修は自宅等で動画配信を視聴し、同日に実施される研修小試験に合格すると「セールスレップ2級」の資格登録ができます。受講に際しては学歴、年齢、性別、国籍等の制限はありません。次回の資格認定研修は2026年4月4日（土）に開催予定です。研修の受講にはセールスレップ3級資格または日本販路コーディネータ協会及び日本観光文化協会の上級資格が必要です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341369/images/bodyimage1】
【セールスレップとは】
セールスレップとは、メーカーと販売先を結ぶ橋渡し役としての販売活動を行う「セールス・レプリゼンタティブ」のことを言い、「複数メーカーの商材を取り扱い、販売先（法人、店舗）に対して、提案型の販売」を行う独立自営の事業主です。セールスレップの誕生したアメリカでは、セールスレップは医者や弁護士並に高度の知識と人脈を持つエグゼクティブセールスレップが活躍しています。日本セールスレップ協会が定義する日本型セールスレップは、従来の御用聞きや飛び込み営業ではなく科学的な根拠と「ICT」（情報通信技術）を活用し、足で稼ぐ営業からネットワークとITを活用した頭脳と機転をきかせた営業スタイルが醍醐味です。
セールスレップ2級資格は単なる販売代行ではなく、専門家として“売上につながる実務力”を備え、メーカーと販売先の関係を構築することが求められます。商品・販売・販促・技術を俯瞰し、企業経験を土台に独立自営という選択肢も視野に入れながら、セカンドキャリアにおいても市場から求められる実践的専門性を身につけることができます。
【セールスレップ2級資格認定研修】
開催日：2026年4月4日（土）※申込受付締切2026年3月26日(木)
受講資格：セールスレップ3級資格または日本販路コーディネータ協会及び日本観光文化協会のいずれかの上級資格
※各協会の上級資格登録者は他の協会の中級資格取得に際して、受講資格要件である初級資格取得が免除される制度があります。
参考：ＷＷ型 他資格取得編入制度 http://www.hanro.jp/howto.html
受講料：23,100円（税込）※研修受講料および資格認定小試験受験料を含む。テキストは別途。
セールスレップ2級公式テキスト 5,720円（税込）
セールスレップ2級事例問題 1,650円（税込）
セールスレップ用語集 1,980円（税込）
※テキスト・事例問題及び用語集のみの販売はしていません。必要な方は研修と同時にお申込みください。
【動画配信研修による受講の流れ】
研修は、セールスレップ2級公式テキストおよびセールスレップ用語集に基づき実施しますので必要な方は事前に購入してください。当日までは公式テキスト等で自主学習し、研修当日は10：00～動画配信研修を受講します。
10：00～16：00 動画配信研修
12：00～12：45 （休憩）
17：00～17：40 研修小試験（オンライン）
